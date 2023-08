UKRAINERUSSIAWAR. Ancora droni su Mosca, attiva la difesa anti drone. Al fronte, gli ucraini non avanzano

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky prenderà parte alla settimana di alto livello della sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (AG). Fonte Bloomberg. Secondo il programma settimanale di alto livello precedentemente distribuito, il discorso di Zelensky è previsto per il 19 settembre. Lo stesso giorno dovrebbe parlare anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In Ucraina invece, le autorità locali hanno sviluppato un piano per garantire la successione al potere in caso di morte del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il quotidiano Politico.

Secondo la costituzione ucraina, in caso di incapacità di Zelensky, il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk dovrà svolgere le funzioni presidenziali, chiarisce la pubblicazione. Tuttavia, poiché non gode di grande prestigio, si presume che queste funzioni saranno svolte da un gruppo di politici influenti, che includerà Andriy Yermak, Dmitry Kuleba, Alexei Reznikov e Valery Zaluzhny.

A Vienna sono in corso i lavori del Comitato preparatorio per la Conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). Le delegazioni dei paesi che partecipano a questo accordo internazionale cercheranno di organizzare il proprio lavoro in modo tale da non dividersi più, come l’anno scorso, sul conflitto in Ucraina. Gli oppositori della Russia, tuttavia, dovrebbero sottolineare anche l’inammissibilità del dispiegamento di armi nucleari russe sul territorio della Bielorussia. Le autorità russe, tuttavia, hanno già chiarito che potrebbero riconsiderare la loro decisione sulla Bielorussia, ma solo se gli Stati Uniti faranno lo stesso.

Nella notte, alle 03:20 ora di Mosca, gli ucraini hanno cercato di attaccare il 21° piano della torre della città di Mosca, dove si trovano gli ex uffici del ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa. Non ci sarebbero stati feriti.

Il deputato della Duma di Stato, Dmitry Gusev in merito all’attacco ha dichiarato: «Non esiste una risposta semplice alla domanda su come proteggere i moscoviti dagli attacchi degli UAV. Siamo di fronte a un tipo di minaccia completamente nuovo. Se ci fosse stata una risposta pronta, allora sono sicuro che nessun drone sarebbe volato nelle nostre case. Lo Stato non lo permetterebbe. Alcune tecnologie esistono già, ma questo non basta. Ora la società, gli esperti, i produttori devono unire le forze, offrire idee e tecnologie per aiutare a proteggere i nostri cittadini dalla minaccia. Proponiamo di creare un quartier generale pubblico per combattere gli attacchi UAV. Dovrebbe includere esperti, personaggi pubblici, rappresentanti delle imprese e militari. La loro esperienza, competenza e suggerimenti possono aiutare a proteggere Mosca. Non esiste un modo e un dispositivo che ci fornisca sicurezza. Dovrebbe essere un insieme di soluzioni. Oggi è sorta la questione che 44-FZ “Sugli appalti pubblici” non consenta di acquistare rapidamente mezzi per contrastare gli UAV alle autorità regionali. Ovviamente, questa legge deve essere cambiata. Nel prossimo futuro terremo un incontro allargato con rappresentanti del ministero della Difesa, del Servizio di sicurezza federale, dei governi della Federazione Russa e di Mosca, nonché con specialisti ed esperti in materia».

Il sindaco di Mosca Sobyanin ha dichiarato: «Diversi droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea mentre cercavano di volare a Mosca. Uno è volato alla stessa torre della città dell’ultima volta».

Secondo analisti militari: «Le formazioni ucraine per la seconda volta negli ultimi tre giorni hanno utilizzato i droni per attaccare Mosca. Gli equipaggi della difesa aerea russa hanno intercettato due droni in volo sopra i distretti di Odintsovo e Narofominsk nella regione di Mosca. Un altro dispositivo è stato soppresso per mezzo di una guerra elettronica, dopodiché si è scontrato con la torre IQ-Kvartala nel centro degli affari della città di Mosca. La facciata a livello del 21° piano è stata danneggiata: la vetrata con una superficie di 150 mq è stata rotta, secondo alcune informazioni su questo piano si trova il ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime. I servizi di emergenza continuano a lavorare sul luogo dell’incidente».

Sempre in tema di attacchi il ministero della Difesa riferisce di un attacco di tre imbarcazioni senza equipaggio a navi della flotta del Mar Nero a 340 km a sud-ovest di Sebastopoli.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto del 1 agosto alle ore 13:00.

Direzione Kupyansk. Dal 20 luglio, l’aviazione delle forze aerospaziali russe e l’artiglieria hanno lavorato attivamente sulle posizioni delle forze armate ucraine attraverso il fiume Oskol. Nel settore Sinkovka-Petropavlovka-Golubovka-Petropavlovka, continua la distruzione delle strutture della 14a brigata motorizzata e della 41a brigata motorizzata, nonché della 27a brigata delle operazioni speciali. Parte delle unità delle brigate meccanizzate delle Forze armate ucraine in questa direzione è rinforzata da unità d’assalto, ma l’effetto della mescolanza è minimo, per alcune unità delle Forze armate ucraine il livello del personale è vicino al 50%. Le truppe russe sono a meno di 15 km da Kupyansk.

Svatovo – Kreminna. È in corso un’offensiva attiva delle forze armate della Federazione Russa in direzione di Berestovoye e dell’autostrada H-26. Le aree fortificate delle forze armate ucraine vicino a Novoselovsky al confine tra la regione di Kharkov e la LPR sono in fase di elaborazione. Inoltre, le forze armate ucraine hanno grossi problemi nell’area delle foreste di Berestovoye, Torsky e Serebryansky. Nell’area delle forze armate di Kreminna della Federazione Russa, si sono avvicinati a Zarechny e Torskoye, perdite particolarmente pesanti sono state subite dalla 23a RSD e dalla 4a brigata delle forze armate dell’Ucraina. Le truppe ucraine stanno cercando di trasferire riserve in questa direzione, tuttavia, nell’area di Liman, sono coperte dal fuoco di razzi e cannoni di artiglieria delle bombe Krasnopol UAS e FAB-250-M62.

Fianchi di Bachmut. A causa del fallimento degli attacchi con massicci roll-up, le forze armate ucraine hanno cambiato tattica e ora si comportano come a Zaporozhia: piccoli gruppi d’assalto su veicoli leggeri si precipitano in battaglia, i carri armati delle forze armate ucraine vengono riuniti solo se sembra che il movimento continuerà. Grandi perdite hanno anche portato al fatto che tra Kleshchiivka e Andriivka, le forze armate ucraine hanno ridotto le possibilità di manovre e scoperte, le battaglie – probabilmente per un po’ – sono passate alla modalità posizionale.

Zaporozhzhia. Dopo 48 ore di silenzio, le forze armate ucraine hanno nuovamente tentato di attaccare le postazioni delle forze armate russe nell’area di Rabotino. I tentativi di aggirare il villaggio da est e da ovest non hanno portato a nulla, quindi continuano gli attacchi frontali dell’esercito ucraino. Parallelamente all’offensiva, l’artiglieria missilistica e l’aviazione stanno distruggendo le riserve sia nell’area di Orekhov e Malaya Tokmachka, sia vicino al campo di addestramento militare di Bliznetsy nella regione di Zaporozhye. La 46a brigata aeromobile separata delle forze armate dell’Ucraina e il 100° battaglione di Difesa territoriale separato, che funge contemporaneamente da scudo umano per le unità militari dell’esercito ucraino e un gruppo d’assalto nell’area, hanno subito pesanti perdite in l’area di Hulyaipol negli ultimi giorni.

Alcune parti della 128a brigata d’assalto in montagna sarebbero state spostate a ovest, più vicino alla riva del bacino idrico di Kakhovka, per tentare un assalto attraverso Kamenskoye a Vasilievka.

Direzione sud-Donetsk. Nell’area di Staromayorsky e a nord di Priyutny continuano i tentativi delle forze armate ucraine di passare all’attacco e sviluppare l’offensiva in piccoli gruppi. Le truppe ucraine non hanno successo con piccole forze, così come vicino a Rabotino: la carenza di attrezzature pesanti, principalmente carri armati, si sta facendo sentire. I veicoli occidentali, ad eccezione dell’M2 Bradley BMP, praticamente non partecipano all’offensiva. A poco a poco, i sistemi di difesa aerea a corto raggio iniziano ad apparire sugli approcci alla direzione sud di Donetsk, il che indica indirettamente la necessità per le forze armate ucraine di proteggere armi da fuoco dai colpi delle bombe intelligenti FAB-250-M62 e droni Lancet, ma il trasferimento dei sistemi di difesa aerea non ha ancora dato l’effetto desiderato.

Direzione di Cherson. Nessun cambiamento significativo. Le forze ucraine dalla riva destra tentano regolarmente di sbarcare sulla riva sinistra. Le truppe ucraine stanno provando diverse tattiche: sortite singole, notturne, di gruppo e mattutine. A causa dei continui problemi associati alla morte dei gruppi di sbarco, le riserve dei mobilitati arrivano regolarmente nella regione di Berislav, ma ciò non influisce sulla situazione con l’attraversamento del Dnepr. La 126a brigata di difesa territoriale delle forze armate ucraine a Berislav ha subito negli ultimi giorni perdite particolarmente elevate a causa dell’aviazione operativa-tattica russe che ha usato bombe FAB-250/500.

Graziella Giangiulio