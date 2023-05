CINA. Pechino vuole nuovi cannoni per l’invasione di Taiwan. Ucraina docet

L’Esercito Popolare di Liberazione inizierà presto a sperimentare un cannone più grande e più potente di qualsiasi altro nell’attuale arsenale cinese o americano, secondo un contratto recentemente assegnato dalla Forza di Supporto Strategico dell’Esercito Popolare di Liberazione – Pla.

Un post ora cancellato sul sito ufficiale Weapons and Equipment Procurement Information Network, un centro di raccolta dei contratti militari cinesi, chiarisce che il Pla è interessato a testare l’artiglieria da 203 mm. Si tratta di un’arma sostanzialmente più grande degli attuali cannoni da 155 mm del Pla, il che suggerisce l’intenzione di armare le future forze armate con artiglieria tubolare di maggiore gittata e potenza di fuoco, riporta DefenceOne.

Se nella prima parte del XX secolo molti eserciti hanno utilizzato cannoni da 203 mm, la maggior parte di essi li ha gradualmente abbandonati a favore di cannoni da 155 mm. Oggi, gli unici tipi da 8 pollici utilizzati sono il 2S7 Pion/2S7M Malka russo, costruito tra il 1975 e il 1990, e il vecchio obice semovente statunitense M110. Basato su un cannone progettato nel 1919, l’M110 è stato utilizzato dalle forze statunitensi dal 1963 agli anni ’90; è tuttora in servizio con diverse altre nazioni come eredità delle collaborazioni della Guerra Fredda.

La Cina si è cimentata con l’artiglieria da 203 mm alla fine degli anni ’80, quando Norinco assunse Gerald Bull, l’ingegnere canadese considerato uno dei più grandi sviluppatori di artiglieria della storia. Bull, i cui progetti spaziavano dai razzi a cannone progettati per raggiungere lo spazio al supercannone “Progetto Babilonia” di Saddam Hussein, ha attraversato il mondo vendendo i suoi progetti a una vasta gamma di paesi, spesso con la tranquilla approvazione del governo statunitense. Il Pla aveva inizialmente assunto Bull per sviluppare un cannone da 155 mm che potesse contribuire a contrastare la schiacciante potenza di fuoco dell’Unione Sovietica a nord. Questo divenne l’obice PLL-01, tuttora in servizio. Bull e Norinco hanno poi sviluppato il sistema di artiglieria W-90 da 203 mm, che a quanto pare non è mai andato oltre lo stadio di prototipo.

Ciò suggerisce che questo futuro sistema di artiglieria potrebbe essere destinato a distruggere obiettivi strategici sotterranei o rinforzati, una caratteristica importante delle difese di Taiwan.

Il contratto è stato assegnato alla principale istituzione cinese per lo sviluppo di artiglieria avanzata, l’Università di Scienza e Tecnologia di Nanchino. Nata come accademia di artiglieria militare negli anni ’50, la Nust ha da allora progettato molti dei sistemi di artiglieria del Pla, compreso il nuovo sistema più recente, l’obice Pcl-181 da 155 mm, presentato alla parata della Giornata nazionale del 2019. Oggi è forse l’unica scuola in Cina con un dipartimento accademico dedicato all’ingegneria dell’artiglieria.

Il contratto per il cannone è stato assegnato dalla Pla Strategic Support Force, o Plassf, responsabile delle forze di guerra spaziale, cibernetica ed elettronica del Pla. Plassf supervisiona anche numerose strutture di ricerca e sviluppo.

Il rinnovato interesse della Cina per l’artiglieria di calibro maggiore potrebbe riflettere la guerra in Ucraina, dove entrambe le parti hanno usato cannoni da campo per creare aperture per l’avanzata e per bloccare le spinte del nemico. In effetti, sia la Russia che l’Ucraina hanno utilizzato il Malka di epoca sovietica.

Anche se è improbabile che l’artiglieria svolga un ruolo così centrale in un conflitto a Taiwan, il Pla potrebbe prendere nota del valore che continuano ad avere, nelle guerre moderne, i cannoni potenti e a lunga gittata per liberare vaste aree di territorio, colpire obiettivi strategici, appiattire i centri urbani di resistenza e terrorizzare le popolazioni nemiche.

Antonio Albanese