TAIWAN. Aumenta il bilancio della Difesa

Il governo di Taiwan cercherà di aumentare le spese per la difesa del 3,5%, raggiungendo la cifra record di 606,8 miliardi di dollari taiwanesi (19 miliardi di dollari Usa) nel 2024, secondo i dettagli della proposta di bilancio del governo centrale pubblicata lunedì.

Il piano, presentato dal Gabinetto alla Presidente Tsai Ing-wen, fissa la spesa pubblica a 2.882.000 miliardi di dollari taiwanesi – in aumento di circa il 7% rispetto al 2023 – e prevede entrate totali per 2.709.000 miliardi di dollari taiwanesi, ha dichiarato l’Ufficio presidenziale in un comunicato stampa, ripreso da Cna.

Nel comunicato, Tsai ha affermato che la spesa sociale rappresenterà la parte più consistente del bilancio e riceverà il maggiore aumento di fondi, anche se non è stata fornita una cifra esatta.

Tuttavia, il piano stanzierà 120,1 miliardi di dollari taiwanesi per i programmi legati al basso tasso di natalità e all’invecchiamento della popolazione e 87,6 miliardi di dollari taiwanesi per i servizi di assistenza a lungo termine per gli anziani.

Nel frattempo, la spesa totale per la difesa – che comprende gli stanziamenti per il Ministero della Difesa Nazionale, così come i bilanci speciali e altri fondi – raggiungerà i 606,8 miliardi di dollari taiwanesi secondo il bilancio proposto, ha detto Tsai.

Questa cifra, con un aumento del 3,5% rispetto al 2023, sarebbe l’importo assoluto più alto che Taiwan abbia mai stanziato per la difesa e ammonterebbe a circa il 2,5% del PIL, secondo Tsai.

In confronto, la Cina a marzo ha annunciato un aumento del 7,2% del suo budget per la difesa per il prossimo anno, rispetto ai 1,55 trilioni di yuan (213,5 miliardi di dollari) che ha dichiarato di stanziare nel 2023.

Il piano di bilancio del governo prevede anche lo stanziamento di 115 miliardi di dollari taiwanesi per il pagamento del debito nazionale, il totale più alto degli ultimi 23 anni, ha dichiarato Tsai.

Ulteriori dettagli sul bilancio proposto per il 2024 – l’ultimo del mandato di Tsai – dovrebbero essere resi noti dopo la sua presentazione alla riunione del Gabinetto di giovedì.

Dopo l’approvazione del Gabinetto, il bilancio sarà discusso e votato anche dalla legislatura.

Luigi Medici