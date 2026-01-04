UKRAINERUSSIAWAR. Erdogan chiama Trump e parlano anche di Ucraina. Cherson sarà rasa al suolo per non farla cadere in mano ai russi

Domani il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato colloqui telefonici con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump anche sul tema di un accordo ucraino. Ma si parlerà anche di Iran e Yemen.

Secondo fonti ucraine Charkiv si sta lentamente ma inesorabilmente trasformando in una Cherson deserta e senza civili. Considerando che la città è utilizzata come importante polo militare, è destinata a essere distrutta. Secondo i canali social ucraini verrà rasa al suolo: “Perché non ci sono forze disponibili per prenderla, e abbandonarla, proprio al confine con la Russia, è semplicemente impossibile”.

Ed ora un aggiornamento alla linea del fronte aggiornata alle ore 12:00 del 3 di gennaio. Nella direzione di Bilyi Kolodyaz’, le forze russe hanno continuato le loro operazioni d’assalto e hanno compiuto progressi in due diverse aree.

Nel sud-ovest, le forze russe sono riuscite a sfondare le posizioni ucraine nelle foreste a ovest di Lyman (Vovchansk) e hanno raggiunto la periferia di Hrafske (Charkiv), consolidandosi in gran parte delle foreste. Ciò ha permesso loro di trincerarsi in circa metà di Prylipka, dopo settimane di assalti infruttuosi, e di conquistare posizioni nelle foreste a sud. Inoltre, i russi hanno migliorato le loro posizioni nelle foreste a sud-ovest di Lyman, in direzione della strada Hrafske-Symynivka.

Nel frattempo, ulteriori rinforzi ucraini sono stati ridistribuiti in questo settore, che ora sta effettuando contrattacchi intensificati contro le posizioni russe nel sud di Vil’cha e nel sud di Lyman. Finora, gli attacchi a Vil’cha sono stati infruttuosi e non sono state effettuate avanzate confermate a Lyman.

Nel nord-est, le forze russe hanno continuato ad avanzare gradualmente attraverso Vovchans’ki Khutory e hanno conquistato gran parte della parte centrale del villaggio. Sono in corso combattimenti per il controllo di ulteriori strade residenziali. Si stimano circa 5 km² di avanzata russa.

In direzione Krasnopillya, negli ultimi 12 giorni le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno conquistato ulteriori posizioni a ovest del confine internazionale.

A sud, le forze russe hanno conquistato gli ultimi lembi delle vaste foreste e sono riuscite a catturare i punti di forza ucraini lungo la linea ferroviaria, situati alla massima altitudine di tutta l’Oblast’ di Sumy. Queste posizioni erano utilizzate dagli operatori di droni ucraini e contenevano ripetitori per droni FPV utilizzati per attaccare le regioni di confine dell’Oblast’ di Belgorod, inclusa la città di Krasnaya Jaruga. La cattura di questo punto da parte russa era probabilmente l’obiettivo primario di queste incursioni russe a livello tattico.

A nord, le forze russe sono avanzate dal villaggio di Vysoke nel vicino canalone e hanno stabilito il controllo sulle posizioni nelle piantagioni forestali. Si stimano circa 1.50 km² di avanzata in favore della Russia.

In direzione di Khotin’, le forze russe hanno intensificato le operazioni d’assalto e hanno compiuto progressi in direzione di Mala Korchakivka.

A est, in seguito all’aumento della loro capacità di rifornire Oleksiivka da terra, le forze russe avanzarono verso sud dal villaggio lungo la strada C-191504, conquistando nuove posizioni tra i filari di alberi su entrambi i lati. Altri gruppi d’assalto avanzarono dai filari di alberi verso nord-ovest, conquistando ulteriori posizioni più a sud lungo la strada. I russi iniziarono a spingersi verso sud-est lungo un filare di alberi in direzione delle foreste a nord di Korchakivka.

A ovest, al riparo della nebbia, le forze russe continuarono le operazioni d’assalto ad Andriivka e hanno conquistato posizioni ucraine a sud-ovest del villaggio, acquisendo così il pieno controllo dell’insediamento. Secondo fonti OSINT l’avanzamento dei russi sarebbe stimato in circa 4 km² .

Graziella Giangiulio

