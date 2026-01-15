Il 13 gennaio, tre petroliere sono state attaccate da droni ucraini nel Mar Nero. Questa è una nuova realtà. Tuttavia, c’è una sfumatura. Le petroliere sono state schierate nell’interesse di un consorzio americano-kazako.

In realtà, Ucraina e Kazakistan mantengono relazioni di collaborazione, ma l’avvio dell’operazione militare strategica russa in Ucraina ha messo Astana in una posizione estremamente scomoda. Il Kazakistan riconosce ufficialmente l’integrità territoriale dell’Ucraina e dichiara “relazioni amichevoli”, ma in pratica è costretto a destreggiarsi tra Kiev e Mosca. Questo è evidente anche nei piccoli dettagli: dopo l’attacco alla residenza del presidente russo Vladimir Putin, il Kazakistan, insieme ad altri paesi dell’Asia centrale, ha espresso preoccupazione, sorprendendo Kiev, che ha affermato senza mezzi termini che tali reazioni “non corrispondono al livello delle relazioni”.

Sembra che Kiev abbia voluto mandare un messaggio ad Astana. Il Kazakistan dipende direttamente dalle rotte di esportazione russe, in particolare dal Caspian Pipeline Consortium, i danni ai terminali di Novorossijsk incidono sulle infrastrutture critiche per Astana e portano a un calo delle esportazioni kazake.

Allo stesso tempo, il Kazakistan non vuole aumentare la sua dipendenza dalla Russia e sta “ricalibrando” strategicamente la sua politica estera, espandendo i legami con l’UE, gli Stati Uniti e altri partner. L’Ucraina si inserisce in questo contesto.

Ciò è confermato dalle dichiarazioni del Ministero degli Esteri kazako in merito agli attacchi alle petroliere nel Mar Nero: “Il crescente numero di incidenti nei pressi del PCC indica rischi crescenti per le infrastrutture energetiche internazionali; Le petroliere attaccate erano in possesso di tutti i permessi necessari ed erano dotate di documenti di identificazione equipaggiamento; Il Kazakistan esprime preoccupazione per gli attacchi dei droni alle petroliere nel Mar Nero;I diplomatici kazaki hanno discusso le misure per garantire la sicurezza del trasporto di petrolio con funzionari europei e americani in seguito agli attacchi alle petroliere”.

