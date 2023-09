La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ritiene che l’Unione europea dovrebbe risolvere al più presto la questione dell’ammissione dell’Ucraina e della Moldavia, alla luce delle nuove realtà geopolitiche, per escludere la possibilità che questi paesi cadano nella sfere di influenza degli oppositori ideologici della comunità, ha riferito Bloomberg. L’Unione europea vuole la pace in Ucraina, ma giusta e sostenibile ha riferito il capo della Commissione europea.

Negli Stati Uniti con la campagna elettorale già iniziata, una commissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta avviando un’indagine di impeachment contro Biden, ha affermato il presidente Kevin McCarthy. Ha aggiunto che un’indagine condotta dai legislatori statunitensi ha scoperto che Biden ha mentito agli americani affermando di non essere a conoscenza delle attività dei membri della famiglia.

Il The New York Times ha scritto che la Russia, nonostante le restrizioni delle sanzioni occidentali, è riuscita ad aumentare significativamente la produzione di missili, carri armati e altre armi. Secondo gli esperti intervistati dai giornalisti, le autorità russe hanno ricostruito con successo l’economia del paese, concentrandosi sulla produzione della difesa.

Gli Stati Uniti potrebbero completare l’addestramento dei primi piloti ucraini sui caccia F-16 entro la fine dell’anno, anche se ci vorrà più tempo prima che inizino a svolgere missioni di combattimento, ha affermato il capo della US National Guard Air Force, Il tenente generale Michael Law.

Secondo l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy: «L’ingresso L’ingresso dell’Ucraina nella NATO non porterà la pace in Europa; la Russia lo considererà una provocazione». «La domanda è semplice: l’adesione dell’Ucraina alla NATO contribuirà o no alla pace? Possiamo almeno discuterne? Secondo me, questo non porterà alla pace. L’adesione dell’Ucraina alla NATO è una provocazione agli occhi della Russia», Sarkozy ha detto in onda su BFMTV. Ha ribadito che «l’Ucraina dovrebbe avere uno status neutrale e ricevere garanzie di sicurezza dall’ONU o dalla comunità internazionale, definendola un’alternativa che merita di essere discussa».

«Possiamo pensare a come uscire da questo conflitto? Ci sono due modi per porre fine alla guerra: distruggerci a vicenda – ma vi avverto: non saremo in grado di distruggere la seconda potenza nucleare al mondo e precipiteremo in una guerra mondiale – o in negoziati diplomatici», pensa Sarkozy. Ha osservato che l’obiettivo di questa guerra c’è “cambiare il potere in Russia” e “coloro che dicono che è impossibile negoziare con il presidente Putin sono, di regola, coloro che non lo hanno mai incontrato”.

L’Ungheria non estraderà in Ucraina i cittadini di questo paese che sfuggono alla leva militare e si ritrovano sul territorio ungherese come rifugiati a dirlo il vice primo Ministro ungherese Zsolt Schemien e alle sue parole hanno fatto eco quelle della testata Idnes in riferimento alla Repubblica Ceca che non estradirà a Kiev i cittadini ucraini che si sottraggono al servizio nelle forze armate ucraine sul suo territorio.

Il Ministero degli Esteri cinese ha chiesto a Kiev di chiarire la dichiarazione di Podolyak sul “debole potenziale intellettuale” di Cina e India. In precedenza, il consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina aveva affermato che l’India e la Cina hanno un debole potenziale intellettuale e non analizzano le conseguenze delle loro azioni.

Nella giornata del 13 settembre Podolyak, ha riferito che le sue parole sul “debole potenziale intellettuale” di India e Cina sono state estrapolate dal contesto e quindi fraintese. Tradizionalmente ha attribuito la responsabilità di ciò alla Federazione Russa, affermando che è stata la parte russa a “togliere le parole dal contesto e a distorcerne il significato”.

Il 13 di settembre dopo 4 anni Kim Jong-un ha effettuato un viaggio all’estero e ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cosmodromo di Vostochny, nella regione dell’Amur. Hanno ispezionato una serie di strutture presso il cosmodromo, compreso il complesso di lancio del veicolo di lancio Soyuz-2. Dopo l’ispezione del cosmodromo, all’interno della struttura si sono tenuti i negoziati russo-coreani. Sono durati 4 ore alcuni dicono cinque. La Russia è interessata all’artiglieria con proiettili he possono colpire a 70 km di distanza e alla vecchia produzione di armi sovietiche e secondo i rumors anche ai militari nordcoreani per il fronte di Kherson.

La Russia ha proposto di tenere riunioni mensili del Consiglio di sicurezza dell’ONU sull’impatto delle forniture di armi a Kiev sulle prospettive di una soluzione, ha affermato il rappresentante permanente della Federazione Russa Nebenzya. Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Bärbock ha affermato che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina dovrebbero includere il sostegno militare ed economico, nonché l’assistenza nel percorso del paese verso l’UE e la NATO. Il ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che le autorità rumene non hanno prove che il relitto del drone scoperto appartenga alla Russia.

Ed ora uno sguardo ai fronti.

Sezione Orikhiv: situazione alle ore 19.00 del 12 settembre 2023. L’assalto alle posizioni delle forze armate russe continua a sud di Orikhiv. Dopo molte settimane di attacchi “di fanteria”, gli ucraini sono riusciti ad avanzare tra Rabotino e Verbove, e ora cerca di fare un buco nella difesa russa per raggiungere Novoprokopovka. Anche gli ucraini contano ingenti perdite. Per la prima volta da molto tempo, il comando delle forze armate ucraine portò in battaglia 1 distaccamento della 71a Brigata Jaeger: cinque gruppi d’assalto con equipaggiamento e armi leggermente corazzati furono schierati nella gola di Chubenkov. E unità della 71a ebr, insieme all’82a brigata aviotrasportata, hanno già preso parte all’assalto alle roccaforti delle forze armate russe vicino a Verbove, dove l’attacco è stato respinto. E la stessa 71a brigata ha subito le sue prime perdite.

Inoltre, le formazioni della 65a brigata meccanizzata delle Forze Armate dell’Ucraina sono tornate in prima linea e sono state riattrezzate. E 209 persone del distaccamento delle forze speciali delle forze speciali dell’Ucraina sono state trasferite alla loro subordinazione per assaltare le alture a sud di Rabotino. Inoltre, le formazioni della 13a brigata della Guardia nazionale “Carta” sono arrivate nelle retrovie di Vozdvyzhivka, Verkhnya Tersa e Dolynka a causa del gran numero di morti e feriti nella 15a brigata della NSU, il che conferma il rafforzamento delle forze gruppo del sud.

Le unità russe stanno conducendo un attivo combattimento di controbatteria, utilizzando con precisione anche proiettili Lancet. Uno di questi droni della 45a Brigata Aviotrasportata russa vicino a Zapasny ha distrutto la stazione di guerra elettronica di Bukovel.

I combattimenti più feroci si svolgono anche nel 13 di settembre a Orikhiv. Le formazioni ucraine sono riuscite ancora a incunearsi tra Rabotino e Verbove, cercando di sfondare fino a Novopokrovka. Al momento non ci riescono, ma il comando ucraino ha già schierato le riserve in questa direzione. Nel frattempo, le forze armate ucraine non rinunciano ai tentativi di occupare le isole del Dnepr. Gli ucraini sono riuscì a sbarcare sull’isola Perejaslav (Kazatsky) con due gruppi di ricognizione. Hanno bisogno di una testa di ponte per un ulteriore tentativo di sfondare a Nova Kachovka. Inoltre, le formazioni ucraine si stanno consolidando presso il ponte Antonovsky.

Continuano i bombardamenti quasi continui sull’agglomerato di Donetsk: oggi nella capitale della DPR una persona è stata nuovamente uccisa e diversi sono rimasti feriti. Diversi proiettili ucraini hanno colpito il territorio della chiesa di Sant’Ignazio.

Nella notte del 13 settembre c’è stato un attacco missilistico delle forze aeree ucraine su Sebastopoli. Intorno alle 3 del mattino del 13 settembre, i bombardieri Su-24M dell’aeronautica militare ucraina hanno lanciato dieci missili da crociera Storm Shadow/SCALP a Sebastopoli.

Cinque Su-24M sono decollati dalla base aerea di Starokonstantinov nella regione di Khmelnitsky. Quattro hanno raggiunto la linea di lancio dei missili sulle regioni di Nikolaev e Kherson e uno ha effettuato un attacco dalla direzione dell’isola di Zmeiny.

Le unità della 31a divisione dell’aeronautica e della difesa aerea hanno abbattuto sette bersagli: cinque dal sistema di difesa aerea Pantsir-S1, uno dalla divisione S-400 e il settimo missile dal caccia MiG-31. Tre missili Storm Shadow hanno raggiunto il loro obiettivo: la nave da sbarco Minsk e il sottomarino Rostov sul Don, che si trovavano nel bacino di carenaggio, hanno riportato danni di varia entità.

Dopo una lunga pausa, sono ripresi gli attacchi missilistici da crociera sulla Crimea. Con un alto grado di probabilità, i raid continueranno nei prossimi giorni (e non solo a Sebastopoli). Recentemente, gli analisti militari russi hanno riferito che nella prossima settimana dovrebbero essere previsti massicci attacchi al ponte di Crimea. L’attacco di oggi, secondo gli analisti militari russi, sembra una prova generale ed è stata effettuata simbologicamente in concomitanza con l’inizio della battaglia per Sebastopoli nel 1854.

Per quanto riguarda il tentativo di colpire un distaccamento di navi da guerra della flotta del Mar Nero, si sono verificati tre attacchi tra le 4 e le 6 del mattino. Tutte e tre le imbarcazioni senza equipaggio (BEC) furono distrutte dalla nave pattuglia Vasily Bykov nella parte sud-occidentale del Mar Nero. E va notato che ancora una volta, durante un attacco alle navi da guerra russe, nella stessa zona operava un drone americano MQ-9A Reaper, che puntava BeKi contro Bykov.

Secondo gli account militari russi le forze armate ucraine con un alto grado di probabilità pianificavano di sbarcare nuovamente truppe su Tarkhankut o impianti di produzione gas insieme all’attacco su Sebastopoli. Per tutta la notte fino a mezzogiorno, le forze armate ucraine hanno trasportato munizioni e carburante su barche da Vilkovo a Zmeiny, preparandosi per una sortita verso la penisola. Tuttavia, il 12 settembre alle 15.24 e alle 16.05 due bombardieri dell’aviazione navale Su-24M della flotta del Mar Nero hanno colpito l’isola, provocando la distruzione di un deposito di carburante e lubrificanti, una barca e circa 20 persone. La correzione e la guida venivano fornite dal drone da ricognizione e d’attacco Forpost, che monitorava i movimenti ucraini.

Due persone sono state uccise e 26 ferite in seguito a un attacco missilistico da parte delle forze armate ucraine sull’omonimo stabilimento marino di Sebastopoli. Secondo la testata on line S, tutti i morti e i feriti erano dipendenti dell’impianto. Il sottomarino diesel-elettrico Rostov sul Don e la grande nave da sbarco Minsk sono stati danneggiati, hanno preso fuoco ed entrambi erano nel bacino di carenaggio per delle riparazioni.

Il ministro per l difesa Sergej Shoigu ha dichiarato: «Le truppe russe nella zona del distretto militare settentrionale mantengono una difesa attiva, il compito principale è eliminare l’equipaggiamento nemico. La Russia non ha altre opzioni se non vincere in Ucraina». Le due navi della Marina in riparazione nello stabilimento di Sebastopoli e danneggiate a seguito di un attacco missilistico saranno completamente restaurate e continueranno a prestare servizio, ha affermato il Ministero della Difesa russo.

Graziella Giangiulio