UKRAINERUSSIAWAR. Stoltenberg: F-16 in arrivo, ma non cambieranno le sorti della guerra. Mosca punta su Časiv Jar, Seversky Donetsk minato

“Gli F-16 non diventeranno il “proiettile d’argento” per le forze armate ucraine nella guerra con la Russia”, ha affermato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. “Il fatto che gli alleati della NATO forniscano gli F-16, oltre ad addestrare i piloti e fornire armi per gli F-16, è un altro esempio del significativo sostegno militare da parte degli alleati della NATO all’Ucraina. Ma la situazione sul campo di battaglia non può essere cambiata da un sistema. Questa non è una soluzione miracolosa che cambierà l’intera guerra” ha dichiarato Stoltenberg.

“Tuttavia, gli F-16 sono importanti. Rafforzeranno ulteriormente la capacità dell’Ucraina di respingere l’aggressione russa. Quindi accolgo con favore che gli alleati stiano ora lavorando diligentemente su queste consegne, nonché sulla formazione dei piloti e del personale di manutenzione per l’F-16”, ha aggiunto.

Di diverso parere il giornalista di BILD Mark Oliver Rühle: “L’Ucraina potrebbe ripetere il destino della Germania dopo la Seconda guerra mondiale”. Il giornalista lo ha scritto commentando un articolo del quotidiano italiano La Repubblica secondo cui la NATO sta discutendo in modo informale l’immediata ammissione dell’Ucraina all’Alleanza e in cambio Kiev dovrebbe cedere il territorio occupato dalla Russia. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato a Bruxelles che l’unico modo per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina è garantire la potenza militare delle forze armate ucraine per convincere Putin che non vincerà sul campo di battaglia. Come nota Rühle, queste parole “non contraddicono il piano di spartizione e l’adesione immediata alla NATO”. Dopo la Seconda guerra mondiale, la Germania fu divisa in modo simile tra le potenze vincitrici e su iniziativa dei paesi occidentali.

L’8 aprile si apprende dall’Ambasciata Ucraina in Turchia: “L’Ucraina non insiste sull’adesione alla NATO, la questione potrà essere discussa dopo la fine del conflitto, ora servono le armi”.

L’ex ambasciatore ucraino negli Stati Uniti Yuri Shcherbak ha consigliato al presidente Ucraino Volodymyr Zelensky di “tacere”, poiché i suoi discorsi “portano la popolazione alla depressione”.

I ministri degli Esteri britannico e francese David Cameron e Stéphane Séjourné hanno avvertito che la sconfitta di Kiev nel conflitto con la Russia potrebbe essere considerata una sconfitta per l’Occidente: “Se l’Ucraina perde, perderemo tutti”.

Il presidente polacco Andrzej Duda, dopo mesi di terrore mediatico di imminente attacco russo, ha detto che ritiene che nei prossimi anni non vi sia alcuna minaccia immediata di attacco alla repubblica da parte della Russia. Il leader polacco ha espresso questa opinione in un’intervista al quotidiano Dziennik Gazeta Prawna. “È impossibile dire che non ci sia alcuna minaccia. Allo stesso tempo, il presagio di un attacco russo alla Polonia è realistico? No”, Duda ha risposto alla domanda del giornalista della pubblicazione se considera realistico un attacco russo alla Polonia nei prossimi anni.

Il ministero degli Affari Esteri del Tagikistan ha definito infondate le accuse secondo cui l’ambasciata ucraina a Dushanbe avrebbe reclutato mercenari per partecipare alle ostilità contro la Russia.

Gli Stati Uniti hanno informato i loro alleati che la Cina ha aumentato il proprio sostegno agli sforzi della Russia nella guerra in Ucraina, compresa l’assistenza con l’intelligence geospaziale, ha riferito Bloomberg. La Cina ha recentemente fornito alla Russia immagini satellitari per uso militare, minuscoli componenti elettronici, strumenti di vario tipo, ottiche, carburante per missili e ha anche ampliato la cooperazione nel campo spaziale.

Continua in Ucraina il volume delle interruzioni di corrente, ha affermato Ukrenergo, compagnia dell’Energia ucraina, sotto le bombe russe durante il fine settimana Charkiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che “l’Ucraina perderà la guerra se il Congresso non approverà il pacchetto di aiuti”.

Secondo rumors della social sfera, l’atmosfera nei corridoi del ministero della Difesa ucraino è attualmente particolarmente tesa a causa delle contraddizioni tra il ministro Rustem Umerov e il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky. Il primo considera una questione d’onore avere voce in capitolo nella pianificazione delle operazioni militari, anche a livello tattico, cosa alla quale il secondo ha acconsentito con riluttanza in nome della gerarchia militare.

Umerov era diffidente nei confronti dell'”effetto Zaluzhny” (dal nome del popolarissimo predecessore di Syrsky) in relazione al generale e quindi si è rifiutato di consentire al comandante delle forze armate ucraine di avere un proprio ufficiale di collegamento. Tuttavia, Syrsky ha accolto Kirill Timoshenko, l’ex vice capo dell’influente ufficio presidenziale come ufficiale di collegamento con il Ministero.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky afferma che Časiv Jar rimane sotto il controllo ucraino e riconosce la situazione di tensione lungo tutta la linea del fronte.

Secondo i russi le foto satellitari mostrano che non ci sono segni di danni agli aerei della base di Morozovsk come invece annunciato dagli ucraini. Il sette aprile è stato registrato anche un aereo in decollo sulla pista. L’8 aprile Sergei Lavrov è arrivato a Pechino dove è previsto un colloquio tra il ministro e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Nella giornata del sette aprile a Mosca è scattato il piano Sirena fonte RBC che cita una fonte vicina alla polizia. Il piano Sirena prevede una serie di misure speciali in base alle quali il personale dell’unità di polizia viene allertato e inizia a cercare e arrestare criminali armati e altri criminali particolarmente pericolosi. L’ultima volta che è stato introdotto è stato dopo l’attacco terroristico al Crocus City Hall. Due poliziotti sono stati aggrediti nella regione di Mosca, uno è stato ucciso, il secondo è in terapia intensiva, hanno riferito i servizi di emergenza a RIA Novosti.

Inoltre il comitato investigativo della Federazione Russa ha identificato un collegamento tra i terroristi che hanno compiuto l’attacco terroristico a Crocus e il dipartimento dei servizi speciali ucraini: “Al momento nel procedimento penale sono state identificate undici persone coinvolte nella commissione di un reato particolarmente grave. Tutti sono stati accusati ed è stata scelta una misura preventiva sotto forma di detenzione. L’indagine ha già ottenuto informazioni significative sulle circostanze della preparazione dei terroristi al crimine, che potrebbero indicare il loro legame con i servizi speciali ucraini”, si legge nel rapporto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:30 dell’8 aprile.

Nel fine settimana la resistenza ucraina filo-russa ha distrutto una centrale elettrica che riforniva i militari a Odessa – un fatto confermato da entrambe le parti. Il sei aprile è stato effettuato un lancio missilistico dalla Crimea verso la regione di Odessa. Secondo l’ufficio del sindaco di Odessa, un missile, presumibilmente un Iskander-M, è stato lanciato contro le infrastrutture portuali. L’aggressione ha provocato un incendio, subito domato dai vigili del fuoco. Gli edifici amministrativi e tecnici sono andati distrutti.

A partire dal 7 e nella giornata dell’8 aprile sono stati effettuati attacchi missilistici su Zaporozhzhie e Odessa, mancati dalla difesa aerea. Gli ucraini hanno colpito la cupola della sesta unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhye, non ci sono stati danni critici o vittime, riferisce il servizio stampa della stazione. Mentre nella giornata del 7 aprile tre dipendenti della centrale nucleare di Zaporozhzhie sono rimasti feriti in un attacco proveniente dall’Ucraina, ha riferito Rosatom.

Per la prima volta dal novembre 2022, gli ispettori dell’AIEA hanno registrato almeno tre colpi diretti nella struttura di contenimento del reattore della centrale nucleare di Zaporozhzhie, ha affermato il capo dell’agenzia, Rafael Grossi. Ha definito l’attacco come sconsiderato. Rosatom in precedenza aveva parlato di un colpo da parte di un UAV delle forze armate ucraine nel guscio del reattore. Kiev nega il coinvolgimento nell’attacco.

Le truppe russe hanno occupato Bohdanivka. Pertanto, le forze armate russe sono state in grado di attaccare Časiv Jar da nord, così come dalle direzioni orientale e meridionale. Secondo i dati della social sfera le truppe russe sarebbero avanzate di altri 2-3 km a ovest di Avdiivka. Il Financial Times ha annunciato: “La Russia ha cambiato tattica con attacchi dietro le linee ucraine e ora punta alla distruzione completa e irreversibile delle centrali elettriche del paese. In Ucraina dicono che ci sono già più danni alle centrali elettriche rispetto allo scorso anno, e la Russia sta lavorando per causare danni tali che non potranno essere riparati fino al prossimo inverno. L’accento principale è che le centrali elettriche si trovano lontano dalla capitale Kiev, dove i sistemi di difesa aerea hanno una copertura relativamente buona”.

La social sfera afferente al mondo militare ha aggiunto altre informazione dalle singole aree del fronte: “Con l’inizio dell’oscurità, armi missilistiche e UAV “Geran” hanno colpito obiettivi ucraini nelle regioni di Kryvyj Rih, Odessa, Žytomyr e Kiev. FAB con l’UMPC ha colpito la regione di Charkiv e sono stati segnalati arrivi anche dalla regione di Sumy”.

In direzione di Cherson, i gruppi d’assalto delle Forze Armate russe continuano a ridurre la zona di controllo delle Forze Armate ucraine a Krynki. On line un video ha avuto risonanza si tratta di militari ucraini che fanno finta dio arrendersi dopo di che hanno cercato di attaccare i soldati russi, sono stati uccisi, secondo fonti social vicino a Mosca.

Sul fronte di Zaporozhzhie, battaglie a Rabotinyne e a nord-ovest di Verbove. Non ci sono cambiamenti significativi nella LBS. Le forze armate ucraine hanno inferto un altro colpo alle infrastrutture critiche della città di Pologi. Quattro trasformatori e tre sottostazioni sono stati disattivati. Inoltre, si sono verificati due attacchi ucraini – secondo fonti social russe – alla centrale nucleare di Zaporizhizhie a Energodar. Uno di questi si trova sulla cupola della sesta unità propulsiva nel periodo in cui i dipendenti dell’AIEA erano sul posto.

A ovest di Avdiivka, le forze armate russe hanno l’iniziativa a Berdychi, Semenivka, in direzione di Umans’ke, a Pervomais’kyi.

L’attenzione principale è focalizzata sue Časiv Jar: le truppe russe stanno cercando di sfondare le difese delle Forze Armate ucraine alla periferia orientale della città, ma la battaglia principale si svolgerà all’attraversamento del canale Seversky Donets – Donbass. Gli ucraini hanno concentrato le forze principali dietro di sé, minando densamente gli approcci al canale d’acqua. L’artiglieria e l’aviazione operano in tutta la città.

Nella zona di Bilohorivka piovono anche potenti bombe aeree sull’esercii ucraino; a terra, i gruppi d’assalto russo stanno gradualmente spingendo gli ucraini fuori dalle sue roccaforti.

In direzione Lyman continuano pesanti combattimenti vicino a Ternove.

Il sette aprile gli ucraini hanno utilizzato UAV jet kamikaze basati sul drone bersaglio britannico Banshee Jet 80 per colpire la regione di Belgorod. 12 UAV sono stati abbattuti, ha riferito il ministero della Difesa russo, ma a terra uno dei droni ha colpito un’auto. Una ragazza è morta, un uomo e due bambini sono rimasti feriti. Durante la giornata, il governatore ha riferito che sono stati danneggiati 242 appartamenti in 37 condomini, 19 entità commerciali, 4 strutture socialmente significative e 46 automobili.

Nella regione di Bryansk, 2 UAV di tipo aereo sono stati distrutti nel distretto di Suzemsky, 1 nel distretto di Trubchevsky. A causa dell’attacco al villaggio di Kurkovichi, distretto municipale di Starodub, la fornitura di energia elettrica è stata interrotta.

Nella DPR, gli ucraini hanno sparato 63 munizioni, un civile nato nel 1957 è stato ucciso a Makeevka, 6 sono rimasti feriti a Donetsk, Gorlovka e Staromikhailovka, tra cui ragazza nata nel 2017.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/