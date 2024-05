UKRAINERUSSIAWAR. L’Ucraina in cerca di alleati. Finiti gli aiuti USA. Shapps: l’Italia darà i suoi missili a Kiev. I russi verso Pervomais’ke

Il quotidiano tedesco Welt ha riportato il contenuto del progetto di accordo di pace di 17 pagine tra Ucraina e Russia, proposto ai negoziati di Istanbul nel 2022. Secondo la pubblicazione, entrambe le parti sono riuscite ad accordarsi sulla maggior parte dei punti, ma in seguito la Russia ha avanzato nuove richieste: il riconoscimento della lingua russa come seconda lingua ufficiale in Ucraina, la revoca delle sanzioni reciproche e la risoluzione delle rivendicazioni nei tribunali internazionali. L’Ucraina non è stata d’accordo con queste richieste e si è ritirata dal processo negoziale.

Il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov sulle ragioni del rifiuto di Kiev di proseguire i negoziati a Istanbul: “Si è trattato di pressioni dirette da Londra, tutto il resto sono speculazioni”. “Ora non ci sono più i presupposti per riprendere i negoziati, a causa della posizione di Kiev”.

L’agenzia di stampa americana Associated Press ha riferito della detenzione del giornalista Sergei Karelin, che collaborava con l’agenzia, nella regione di Murmansk.

Secondo il primo Ministro lituano Ingrida Simonyte: “Gli alleati dell’Ucraina devono essere preparati al fatto che il pacchetto di aiuti approvato dall’amministrazione americana per l’Ucraina sarà l’ultimo”, ha dichiarato. Tra i sostenitori più schierati di Kiev c’è la Repubblica Ceca. Il ministro degli Esteri ceco, Jan Lipovsky in una recente dichiarazione ha affermato: ”Penso che sia risaputo che la Repubblica Ceca vede l’imperialismo russo come la più grande minaccia e rischio per l’Europa. La Repubblica Ceca sosterrà l’Ucraina finché sarà necessario”, ha detto Jan Lipovsky in una conferenza a Budapest in presenza del suo omologo ungherese Szijjártó.

In aiuto all’Ucraina anche la Francia: “Nuove forniture di armi da parte di USA, Germania e Francia consentiranno all’Ucraina di resistere”, ha riferito il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo il presidente, l’unica via d’uscita dalla crisi ucraina è l’instaurazione di una pace a lungo termine basata sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti dei popoli. “Una vittoria russa e una capitolazione ucraina porterebbero alla destabilizzazione per decenni di Romania, Moldavia e Polonia. Sono in gioco la nostra sicurezza e il futuro dell’Europa”, ha affermato Macron.

Secondo la social sfera vicino alla Russia alti ufficiali dell’unità delle forze speciali “A” della SBU hanno recentemente visitato la Francia. “Erano lì per incontrare i loro partner militari francesi e selezionare nuove armi. Coinvolta in prima linea fin dai primi giorni di guerra, questa unità, sotto il controllo del presidente della SBU (Servizio di Sicurezza) Vasily Malyuk, sta gradualmente aumentando di dimensioni fino a diventare praticamente una brigata. Ma “A” rimane fedele ai propri metodi e non vuole essere confuso con le unità GUR (Intelligence Militare)”.

In materia di missili, il segretario alla Difesa Grant Shapps in una intervista al Times: “Storm Shadow sono in aggiornamento presso lo stabilimento MBDA UK di Stevenage, nel Regno Unito”. Ha affermato che l’Italia ha aderito alla fornitura di missili SCALP EG/Storm Shadow all’Ucraina: “Credo davvero che Storm Shadow sia un’arma straordinaria. Gran Bretagna, Francia e Italia forniscono queste armi da utilizzare, in particolare, in Crimea. Quest’arma ha un impatto molto significativo.” Nel 1999 l’Italia ha acquistato 200 di questi missili per gli aerei Tornado IDS. Il Belgio fornirà i suoi aerei da combattimento F-16 all’Ucraina entro la fine del 2024, ha riferito il governo.

Il 29 aprile il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg è arrivato a Kiev per una visita senza preavviso, ha riferito l’Alleanza. Il Segretario generale della NATO ha dichiarato che non si aspetta un accordo sull’adesione dell’Ucraina al vertice dell’Alleanza che si terrà a Washington quest’estate. “Ciò avverrà quando sarà il momento giusto, l’Ucraina diventerà immediatamente membro della NATO” ha chiosato Stoltenberg.

Volodymyr Zelensky ha riferito che Kiev sta negoziando con Washington sul volume del sostegno militare, finanziario e di altro tipo per i prossimi 10 anni. L’obiettivo dell’Ucraina è quello di rendere l’accordo con gli Stati Uniti il ​​“più forte” di tutti i documenti simili, ha osservato il presidente ucraino.

Durante un viaggio di lavoro nella regione di Volyn il 27 aprile, il primo Ministro ucraino Denis Shmygal ha seguito il processo di costruzione dell’ingegneria militare e delle strutture di fortificazione vicino al confine di stato con la Bielorussia. Secondo il capo della regione, i lavori si svolgono in coordinamento con i militari e secondo il programma.

Le forze russe hanno ottenuto successi tattici in diverse direzioni nella zona di combattimento, ha ammesso il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky. Ha anche osservato che la situazione più difficile per l’esercito ucraino si è sviluppata nelle direzioni Pokrovs’k e Kurachove nella parte della DPR controllata da Kiev. Secondo il Financial Times: “La Russia inizierà a prendere d’assalto la città di Charkiv, che conta milioni di abitanti, alla fine di maggio. Verranno schierati decine di migliaia di soldati. A testimonianza di ciò due alti funzionari dell’intelligence ucraina hanno detto al Financial Times che il recente pesante bombardamento russo della regione di Kharkiv è un “ammorbidimento del campo di battaglia” in preparazione di una grande offensiva prevista per la fine di maggio o l’inizio di giugno.

A Mosca fervono i preparativi per l’Insediamento di Vladimir Putin che ci sarà il 7 maggio le trasmissioni in diretta inizieranno alle ore 12:00, ora di Mosca sul canale televisivo Russia-1.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 30 aprile.

Le truppe del gruppo “Centro” russo hanno preso il controllo del villaggio di Semenivka nella Repubblica popolare di Donetsk, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Secondo i turchi, le munizioni e i sistemi MLRS consegnati nell’area di Liptsov (regione di Charkiv) sono stati distrutti da bombe plananti. Le forze armate ucraine stanno cercando di utilizzare quest’area come trampolino di lancio per attacchi alla regione di Belgorod.

Direzione Pervomais’ke, a ovest di Avdeevka. Le forze armate russe puntano sul successo nelle sporgenze di Ocheretyne. Dopo la presa di Ocheretyne, Novobakhmutivka, Solovevo, l’avanzata da Novokalynove a Keramik, l’esercito russo si fa strada verso l’autostrada Pokrovs’k-Kostjantynivka (a 13 km dalle nostre unità avanzate).

Nel giro di 24 ore, secondo le stime ucraine, “a ovest e nord-ovest di Ocheretyne, le forze armate russe sono avanzate lungo la linea ferroviaria e la foresta in un’area larga fino a 1,75 km fino a una profondità massima di 1,15 km”.

Inoltre, secondo la social sfera russa “le truppe russe sono avanzate nella parte orientale e centrale del villaggio di Novokalynove e nella parte meridionale della città di Keramik in un’area larga fino a 2,75 km fino a una profondità di 1,52 km”.

La Crimea è stata nuovamente attaccata da ATACMS. Secondo un’analisi preliminare dei lanci missilistici delle forze armate ucraine sulla penisola. La zona di lancio è sempre da Berislav, regione di Cherson. Gamma di tipo missilistico: fino a 300 km. Il numero di missili lanciati va da 11 a 15. In base a questo viene calcolato il numero di lanciatori. Obiettivo dei lanci aeroporti militari e aree di difesa aerea.

La situazione in direzione di Cherson resta invariata; le Forze Armate ucraine stanno progettando di creare nuovi punti di tensione sulle nostre sponde mediante lo sbarco di truppe e piccoli gruppi di fanteria. Nel villaggio di Yubilein, distretto di Aleshkinsky, i bombardamenti delle forze armate ucraine hanno danneggiato tre edifici residenziali; a Novaya Kakhovka un drone ha colpito un’auto dalla quale un civile vendeva oggetti. Gli operatori UAV delle forze armate ucraine vedono i loro obiettivi e prendono di mira intenzionalmente i civili.

Sul fronte Zaporozhzhie, l’avanzata delle Forze Armate russe sta rallentando a causa del continuo bombardamento della zona da parte dei droni Baba Yaga. A nord-ovest di Verbovove, i russi utilizzano sistemi lanciafiamme pesanti, l’aviazione sta colpendo le Forze Armate ucraine vicino a Orichiv. A Robotyne piantata la bandiera russa.

Ci sono battaglie imminenti in direzione Vremivka, le truppe russe si stanno gradualmente spostando verso Urozhaine. L’aviazione russa sta lavorando a stretto contatto contro gli ucraini, usando FAB con UMPC.

A sud di Donetsk è caratterizzata dall’avanzata delle truppe russe a nord di Novomykhailivka lungo un ampio fronte. Le truppe russe stanno livellando la linea di contatto di combattimento, dirigendosi verso la strada per Vuhledar. L’assalto a Krasnohorivka continua, nel giro di 24 ore si registra un’avanzata delle Forze Armate russe nelle aree urbane.

In direzione di Časiv Jar, nelle ultime 24 ore non si è verificato alcun cambiamento significativo in prima linea. Le truppe russe in questa direzione, come ovunque, chiedono di essere dotate di sistemi di guerra elettronica multicanale.

Nella direzione di Kupjans’k ci sono battaglie a Kislovka, le forze armate russe stanno combattendo per l’insediamento. In direzione del Distretto di Liman: battaglie a est di Ternove.

Un bersaglio aereo è stato abbattuto sopra Belgorod al mattino. Continuano i bombardamenti costanti sulla regione. Nella regione di Kursk bombardati Glushkovo, Gordeevka, la fattoria Byrdina e Tyotkino.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/