ISRAELHAMASWAR. Nessuna sanzione USA ai militari israeliani. Pronta l’operazione Rafah

Secondo i media israeliani Benjamin Netanyahu ha chiesto aiuto a Joe Biden per impedire che la Corte penale internazionale emetta mandati di arresto nei confronti di alti funzionari israeliani in relazione ai fatti nella Striscia di Gaza. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare la chiamata di Netanyahu a Biden, ma ha affermato che “la Corte penale internazionale non ha giurisdizione in questa situazione e non supportiamo la sua indagine”.

Il 30 aprile il Presidente della Corte internazionale di giustizia ha dichiarato che: “La Corte è preoccupata per le catastrofiche condizioni di vita a Gaza”. La Corte Internazionale di Giustizia emette la sua decisione nella causa del Nicaragua contro la Germania con l’accusa di aver facilitato il genocidio a Gaza armando Israele.

Il capo dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha affermato che Israele ha colto l’occasione dell’attacco del 7 ottobre e ha attaccato il popolo di Gaza con la motivazione che voleva vendicarsi di Hamas, ma in realtà si è vendicato del popolo palestinese e ha ucciso civili. Abbas è intervenuto al forum economico internazionale di Riyadh, in Arabia Saudita, e ha anche invitato i paesi di tutto il mondo – e in particolare i paesi europei – a riconoscere lo Stato palestinese.

“I due Stati furono creati da un’unica decisione, ovvero la Risoluzione 181, nel 1947 il mondo riconobbe Israele, ma non riconobbe lo Stato palestinese. Ciò che è necessario ora è che, così come riconoscono lo Stato di Israele, riconoscano lo Stato palestinese. stato, poi negozieremo con Israele sui confini, ecc. Diciamo che Israele ha il diritto di raggiungere la sicurezza completa e questo è nostro dovere, e i palestinesi hanno il diritto di ottenere il diritto all’autodeterminazione, uno stato indipendente, come il resto del mondo”, ha sottolineato Abbas.

Secondo il canale televisivo ABC, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha scritto in una lettera al presidente della Camera degli Stati Uniti Mike Johnson che i tre battaglioni che l’amministrazione Biden ritiene abbiano violato i diritti umani dei cittadini palestinesi potranno continuare a ricevere aiuto militare dagli Stati Uniti poiché Israele “ha adottato misure per risolvere il problema”.

Sempre dagli Stati Uniti si apprende che la portavoce del Dipartimento di Stato americano per gli affari arabi Hala Rharrit si è dimessa a causa della politica su Gaza dell’amministrazione Biden, diventando la terza persona a dimettersi per protestare contro la posizione degli Stati Uniti sulle azioni israeliane nella Striscia di Gaza.

Nelle ultime settimane, gli attentatori dell’IDF hanno distrutto due tunnel di Hamas e della Jihad islamica palestinese a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, hanno detto i militari. L’IDF afferma che i due tunnel erano sotto “continua sorveglianza intelligente e tecnologica” dal momento in cui furono scoperti fino a quando furono demoliti. Secondo l’IDF, i passaggi sotterranei non entravano nel territorio israeliano.

Il 30 aprile i media israeliani, citando fonti della sicurezza israeliane, riferiscono che se non ci saranno progressi nei negoziati sugli ostaggi entro 48-72 ore, all’esercito verrà ordinato di lanciare un attacco a Rafah, aggiungendo che non permetteranno ad Hamas di prendere altro tempo.

Il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid ha detto ai media: “Israele è diventato ostaggio nelle mani di leader pazzi e irresponsabili”

Da fonti Houthi, viene rinnovato l’appello all’Arabia Saudita di aprire i confini, per poter raggiungere gli uomini di Hamas e attaccare Israele via terra. Un portavoce militare Houthi afferma di aver attaccato due navi da guerra statunitensi nel Mar Rosso, nonché una nave mercantile che, secondo loro, era diretta al porto di Eilat (anche se funzionari britannici hanno affermato che era diretta al porto di Jeddah in Arabia Saudita). Ha anche detto che gli Houthi hanno attaccato una nave israeliana nell’Oceano Indiano usando un UAV. Il 30 aprile l’autorità britannica per le operazioni navali ha affermato: “Abbiamo ricevuto una segnalazione di un incidente a 170 miglia nautiche a sud-est di Socotra”, nello Yemen. La Maritime Trade Operations Authority britannica ha ricevuto un rapporto su un attacco con droni, pochi giorni fa, contro una nave commerciale nell’Oceano Indiano.

Nella giornata del 30 aprile fonti vicine ad Hamas sottolineano che la fregata italiana F591 Virginio Fasan ha intercettato un UAV Houthi nel Mar Rosso.

Ed ora uno sguardo all’aggravamento Israele Hamas aggiornato alle ore 17:00 del 30 aprile.

Continuano gli scontri tra Hezbollah-la Resistenza Islamica e i militari israeliani ai confini tra Israele e Libano. Registrati danni a una casa a Metulla in Galilea dopo essere stata presa di mira da un missile anticarro proveniente dal sud del Libano.

Hezbollah riferisce che dopo “aver monitorato e seguito il movimento di un carro armato Merkava “israeliano” che stava attaccando la nostra gente e i nostri villaggi e si era barricato all’interno del sito di Metulla, i mujaheddin della Resistenza islamica lo hanno sorpreso con missili guidati, che lo hanno portato a essere colpito e distrutto e i suoi membri dell’equipaggio furono uccisi o feriti”.

La resistenza in Libano rivendica attacco al sito “radar” israeliano nelle fattorie libanesi di Shebaa. Secondo i media israeliani sono stati lanciati quattro missili.

Attentato a Gerusalemme: un cittadino di nazionalità turca ha attaccato con coltello una persona nella Città Vecchia di Gerusalemme. A rivendicare l’attacco i Mujaheddin Palestinesi: “Ci congratuliamo con l’operazione di accoltellamento effettuata dal martire mujaheddin turco Hasan Saklanan. L’operazione conferma che Gerusalemme è la bussola e la direzione del jihad di tutto il popolo libero e onorabile della nostra nazione”.

I militari israeliani hanno attaccato in seguito il sito di Bab al-Sahira a Gerusalemme, due gli arresti. Un altro attacco è avvenuto contro una soldatessa della polizia israeliana investita da un’auto vicino a Barta’a, distretto di Jenin, l’aggressore è fuggito.

Continuano i bombardamenti a Gaza. Artiglieria israeliana colpisce le zone orientali di Gaza City. Spari da elicotteri registrati a est di Bureij e nell’area di Wadi Gaza. Un attacco aereo israeliano ha colpito le zone occidentali di Gaza City

Tre persone e diversi feriti registrati. Seguito di raid israeliano nella città di Al-Zahra, a nord-ovest del Governatorato Centrale. Bombardate le piazze residenziali di Al-Mughraqa, nel centro della Striscia di Gaza.

L’artiglieria israeliana ha intensificato i bombardamenti sul campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Barche delle forze di occupazione hanno preso di mira le spiagge del campo di Nuseirat. Gli elicotteri hanno preso di mira il nord-ovest del campo di Nuseirat.

I veicoli militari di Israele hanno aperto il fuoco a est di Deir al-Balah, nel mezzo della Striscia di Gaza. Le imbarcazioni d’occupazione hanno preso di mira direttamente i pescatori e hanno sparato sulla fascia costiera vicino alle tende degli sfollati, a ovest di Deir al-Balah.

A sud di Gaza l’artiglieria ha preso di mira le vicinanze dell’aeroporto distrutto di Gaza, a est di Rafah. Aerei israeliani hanno bombardato accanto alle tende dei civili sfollati nella città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

