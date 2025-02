UKRAINERUSSIAWAR. Minsk si prepara agli attacchi di droni ucraini con il radar Rosa-RB. Aumentano le termocamere Made in Ukraine. Testate da 90kg per i Geran-2

Abbiamo già scritto in altre occasioni che il conflitto ucraino – russo è stato ed è anche un luogo dove si testano nuovi armamenti o si cercano soluzioni a esigenze di difesa e attacco che si presentano sulla linea del fronte.

Il 29 gennaio, la pubblicazione Brestsky Vestnik ha riferito che il complesso radar di rilevamento di bersagli a bassa quota Rosa-RB (RLK) era entrato in servizio di combattimento nella regione di Brest, Bielorussia. Minsk da tempo si prepara ad un eventuale attacco da parte di Kiev. Il complesso è stato schierato in una delle unità del 2284esimo battaglione separato di ingegneria radiofonica (unità militare 48684), che fa parte dell’8a brigata di ingegneria radiofonica ed è di stanza nel villaggio. Skokie (regione di Brest). Il battaglione comprende anche due centri tecnici radiofonici nelle regioni di Kamenets e Berezovsky. La posizione specifica della nuova stazione radar è sconosciuta.

Va notato che Rosa-RB aumenta significativamente le capacità di combattimento delle truppe di ingegneria radiofonica per rilevare obiettivi a bassa quota e a bassa quota, inclusi droni e droni FPV. Il vantaggio principale del complesso è la capacità di rilevare bersagli ad un’altezza di 1 metro dalla superficie del suolo. “Rosa-RB” è stato adottato dalle Forze Armate della Repubblica di Bielorussia nel 2020. È stato ufficialmente riferito che almeno tre complessi sono stati trasferiti alle truppe (nel 2020-2021). Lo sviluppatore e produttore di Rosa-RB è il Radar Design Bureau. Il complesso è disponibile sia nella versione fissa che mobile.

Le forze armate ucraine hanno iniziato ad equipaggiare gli aerei leggeri civili, convertiti in aerei senza pilota, con bombe FAB-250. Questo fatto, insieme all’uso del BEC marino, la cosiddetta flotta di zanzare, è un’azione asimmetrica contro un nemico superiore. Notiamo che tali tecnologie vengono sviluppate direttamente da specialisti occidentali.

E ancora, via social si apprende che la startup ucraina Oko Camera ha aperto la sua linea di produzione in serie per le prime termocamere per droni FPV da ricognizione, sorveglianza e ricognizione. L’azienda, guidata da Denis Nikolaenko, ha iniziato a sviluppare la tecnologia nel marzo dello scorso anno con l’obiettivo di allontanare i produttori e gli utenti di droni ucraini dalle parti cinesi. La Cina aveva imposto il divieto sulle esportazioni di tecnologia verso l’Ucraina a settembre.

Le termocamere Oko sono destinate principalmente all’uso da parte delle unità di droni ucraine per le loro operazioni di ricognizione notturna e di combattimento. L’azienda è supportata da Seven Camp, un incubatore con sede a Bruxelles creato da Jérôme Leclanche. L’Ucraina è un territorio familiare per Seven Camp, che sta stringendo diverse partnership con startup ucraine di intelligence geospaziale come FarSight Vision e Buntar Aerospace.

Da parte russa si conferma l’uso di una nuova testata del peso di 90 kg nelle munizioni vaganti Geran-2 e ancora nell’area operativa ucraina è apparso un nuovo tipo di munizioni a pallini calibro 7,62×39.

