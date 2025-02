CINA. Il comando militare di Pechino sarà 10 volte il Pentagono USA

L’Esercito Popolare di Liberazione cinese starebbe costruendo un nuovo centro di comando a Pechino, 10 volte più grande del Pentagono degli Stati Uniti.

Stando al Financial Times, la costruzione della struttura, ampiamente riportata dai media tradizionali, ha suscitato allarme tra le agenzie di intelligence occidentali, secondo le quali Pechino si starebbe preparando per una guerra su larga scala quando non nucleare.

Le immagini satellitari mostrano che il progetto in costruzione si trova su un sito di 1.500 acri a 30 chilometri a sud-ovest di Pechino. Le immagini hanno mostrato almeno 100 gru in funzione su un’area di cinque chilometri quadrati, riporta AT.

La struttura includerà bunker fortificati per proteggere i massimi leader del Partito Comunista Cinese se scoppiasse una guerra di vaste proporzioni; la costruzione della struttura è iniziata a metà del 2024.

Il progetto “Beijing Military City” diventerà il più grande centro di comando militare del mondo una volta completato.

Sebbene non sia stata osservata alcuna presenza militare nel sito, ci sono cartelli che mettono in guardia contro i droni o le fotografie. Le dimensioni della nuova struttura suggeriscono che potrebbe sostituire il complesso Western Hills come principale centro di comando bellico della Cina, ha riferito Taiwan News.

Si prevede che la struttura fornirà maggiore sicurezza contro le munizioni “bunker buster” statunitensi e persino potenziali attacchi nucleari.

L’ambasciata cinese a Washington ha negato di essere a conoscenza dei dettagli del progetto. Secondo due individui vicini al ministero della Difesa di Taiwan, la Cina sembra stia costruendo un nuovo complesso. Tuttavia, Hsu Yen-chi, un ricercatore del Council on Strategic and Wargaming Studies di Taipei, ha messo in dubbio se l’area possa ospitare bunker sotterranei, suggerendo che potrebbe invece essere utilizzata per scopi amministrativi o di addestramento su larga scala, riporta The Sentinel Assam.

La notizia dello sviluppo militare immobiliare cinese è coincisa con l’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a costruire un ampio scudo di difesa missilistica di nuova generazione “Iron Dome” per gli Stati Uniti. Lo scudo, che avrà una copertura molto più ampia di quella di Israele, sarà progettato per abbattere missili ipersonici e missili balistici intercontinentali.

La Cina ha già bunker nucleari e centri di comando militari sotterranei: nel 2017, la China Central TV ha riferito che il quartier generale del comando dell’Esercito Popolare di Liberazione a Xishan, nel sud-ovest di Pechino, si trova a 100 metri sottoterra. Ha affermato che gli ufficiali dell’Esercito Popolare di Liberazione hanno iniziato a impartire ordini per le esercitazioni militari da lì dal 2013.

Le reazioni degli esperti all nuova sutura cinese sono contrastanti: se il PCC ha la capacità e un bunker nucleare in profondità, non sarebbe saggio nascondere tutti i leader del partito in un unico posto durante la guerra, dicono alcuni.

Altri affermano che se scoppiasse una guerra, i leader del PCC dovrebbero nascondersi in posti diversi per massimizzare le loro possibilità di sopravvivenza; un mega-centro di comando militare attirerebbe più attacchi militari del solito dal nemico.

Alcuni altri osservatori hanno affermato che è probabile che il Segretario generale del PCC Xi Jinping potrebbe trasferirsi a Xian nello Shaanxi durante la guerra, dove esiste un una struttura sotterranea militare, poiché la città è ben protetta da alte montagne e sistemi missilistici. Nel 1900, quando le truppe dell’Alleanza delle otto nazioni, guidate da Stati Uniti, Francia e Germania, marciarono su Pechino, l’imperatrice Qing Cixi fuggì a Xian, rimanendovi per un anno.

Tommaso Dal Passo

