THAILANDIA. Il braccio di ferro sino-americano su Bangkok

Più di 3.800 soldati statunitensi hanno partecipato assieme alle forze di 30 Paesi e gli osservatori a Cobra Gold, la più grande esercitazione militare asiatica del Pentagono, che si è conclusa con un’esercitazione a fuoco vivo il 10 marzo.

La 42esima Cobra Gold è tornata ad essere robusta dopo essere diminuita per tre anni durante il Covid. esercitazioni di quest’anno. «Una novità dell’esercitazione annuale è il Centro di coordinamento delle forze spaziali combinate, dove le nazioni partner si riuniscono per integrare le capacità spaziali», si legge sul sito web Dvids (Defense VI) del Dipartimento della Difesa statunitense, ripreso da AT.

Il personale militare di Giappone, Corea del Sud, Singapore, Indonesia e Malesia si è unito ai co-ospiti – 3.000 membri delle Forze armate reali thailandesi e più di 3.800 truppe del Comando indo-pacifico degli Stati Uniti – come partecipanti a pieno titolo durante le due settimane di pianificazione ed esercitazioni sul campo.

I partner e gli osservatori di altri 23 Paesi hanno portato il totale di quest’anno a più di 7.000 persone a terra, in mare e in aria per scenari di guerra e di altro tipo. Le esercitazioni in caso di calamità e altri interventi umanitari includono Cina, India e Australia, oltre a eventi che coinvolgono Bangladesh, Brunei, Canada, Francia, Mongolia, Nepal, Nuova Zelanda, Filippine, Figi e Regno Unito.

Brasile, Cambogia, Germania, Grecia, Kuwait, Laos, Pakistan, Sri Lanka e Vietnam sono osservatori del Cobra Gold di quest’anno, iniziato nella provincia orientale di Rayong il 28 febbraio.

Dal 1982, il Cobra Gold è passato da un’esercitazione marittima statunitense e thailandese all’attuale guerra terrestre, anfibia e aerea, che comprende il fuoco vivo di armi combinate, l’istruzione del personale di comando, il soccorso pubblico e altre attività.

Le esercitazioni hanno anche l’obiettivo di mantenere l’esercito thailandese, che ha subito un colpo di stato, alleato di Washington, in un momento in cui Pechino aumenta la sua influenza politica, economica, tecnologica e culturale nel regno.

La Thailandia, da sempre alleato strategico degli Stati Uniti, sta cercando di acquistare due jet da combattimento F-35 di fabbricazione statunitense, un acquisto che attende l’approvazione di Washington.

Dieci veicoli corazzati Stryker di produzione statunitense acquistati dall’Esercito reale thailandese sono arrivati nell’agosto del 2022, portando il totale degli Stryker a 130 dal 2019.

Nel frattempo, la Chevron Offshore Thailand, con sede negli Stati Uniti, insieme a società petrolifere thailandesi e giapponesi, sta studiando come sfruttare a basso costo possibili giacimenti di petrolio e gas naturale al largo della costa sud-orientale, sotto il Golfo di Thailandia, poco profondo.

Le precedenti esercitazioni Cobra Gold comprendevano assalti contro finti terroristi che occupavano piattaforme petrolifere e di gas offshore.

Sul fronte economico, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti porterà i rappresentanti di oltre 100 aziende statunitensi al forum Trade Winds ASEAN, che si terrà dal 13 al 15 marzo a Bangkok, per incontrare le controparti e altri operatori di oltre 20 Paesi asiatici.

Secondo la Camera di commercio thailandese-cinese, oltre 4.000 leader d’impresa cinesi, più la diaspora cinese in altri Paesi, sono attesi alla 16a Convention mondiale degli imprenditori cinesi a Bangkok dal 24 al 26 giugno.

La tecnologia è in prima linea nelle relazioni commerciali tra Thailandia e Cina. Il grande balzo in avanti della Cina nelle telecomunicazioni della Thailandia comprende l’installazione di sistemi Huawei ad alta tecnologia, firewall ispirati a Pechino e altre capacità informatiche avanzate.

Nell’agosto del 2022, Cina e Thailandia hanno condotto una Falcon Strike di 10 giorni, la quarta esercitazione congiunta di guerra aerea sopra questa nazione del Sud-Est asiatico dal 2015. L’esercitazione, per quanto piccola rispetto a Cobra Gold, è stata comunque indicativa dei crescenti legami strategici Cina-Thailandia.

Luigi Medici