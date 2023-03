PAKISTAN. Armi USA e NATO in mano ai jihadisti del TTP: strage di poliziotti

Armi moderne e sofisticati dispositivi di visione notturna lasciati dalle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti che si ritirano dall’Afghanistan e dalle truppe afghane in fuga vengono utilizzati dai talebani pakistani per intensificare gli attacchi alle forze dell’ordine, dicono la polizia e gli esperti di Islamabad.

Afflitta da una crisi economica, dal crollo della valuta e dalla polarizzazione politica, Islamabad sta anche cercando di contenere il Tehreek-e-Taliban Pakistan, Ttp. Incoraggiato dalla vittoria dei Talebani afghani, il Ttp è entrato essenzialmente in guerra contro il governo pakistano.

Secondo il Pakistan Institute of Peace Studies di Islamabad, ripreso da Nikkei, nel 2022 il gruppo è stato responsabile di 89 attacchi in tutto il Pakistan, principalmente nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Si tratta di un lieve aumento rispetto agli 87 del 2021, nonostante il cessate il fuoco di circa quattro mesi con Islamabad, revocato dai militanti alla fine dello scorso anno.

In alcuni attacchi, la polizia di Khyber Pakhtunkhwa ha stabilito che i militanti del Ttp hanno utilizzato armi avanzate e gadget appartenuti alle forze statunitensi o afghane per compiere imboscate notturne. Le statistiche della polizia mostrano che 118 agenti sono stati uccisi in attacchi terroristici nella provincia solo nel 2022.

Attrezzature militari finanziate dagli Stati Uniti per un valore di 7,12 miliardi di dollari erano in possesso del precedente governo afghano quando è caduto in mano ai Talebani nell’agosto 2021, secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti dello scorso anno.

Dopo gli attacchi del febbraio 2022 a due campi militari pakistani nella provincia del Balochistan, l’allora ministro degli Interni pakistano Sheikh Rasheed Ahmad ha anche affermato che i separatisti dell’Esercito di Liberazione Baloch avevano usato armi moderne lasciate dalle forze statunitensi e della coalizione in Afghanistan.

Il regime talebano di Kabul ha smentito più volte che il Ttp e altri gruppi militanti avessero accesso alle attrezzature abbandonate. Tuttavia, la recente propaganda del Ttp mostra militanti che si esercitano con armi moderne di fabbricazione americana, apparentemente provenienti dall’esercito afghano, riporta War Noir, un gruppo di ricerca sulle armi e sui conflitti. Si tratta di fucili di precisione M24, carabine M4 con cannocchiali Trijicon Acog e fucili M16A4 con cannocchiali termici.

Esperti di sicurezza e funzionari di polizia affermano che le armi sofisticate mettono in difficoltà le forze dell’ordine, che si trovano in ristrettezze economiche.

Alla fine di gennaio, il governo del Khyber Pakhtunkhwa ha fornito alcune decine di visori notturni alla polizia di alcuni distretti più instabili, nel tentativo di contrastare le incursioni notturne. Ma le risorse sono limitate.

Dopo aver dichiarato il successo della repressione del Ttp e di altri gruppi jihadisti nel 2017, lo Stato pakistano ha ridotto i finanziamenti e le capacità delle forze dell’ordine.

Dal 2002, i militanti pakistani hanno utilizzato armi che vanno dagli esplosivi telecomandati, agli ordigni esplosivi improvvisati e ai giubbotti suicidi, fino ai fucili Kalashnikov e ai razzi. Ma le armi più moderne aumentano la «capacità del TTP di intraprendere operazioni in tutte le condizioni di visibilità e danno al gruppo terroristico un vantaggio sulle agenzie di polizia scarsamente equipaggiate», riporta Nikkei.

Gli esperti tracciano un parallelo tra le partenze dall’Afghanistan delle truppe sovietiche nel 1989 e quelle della coalizione occidentale nel 2021. In entrambi i casi, le armi rimaste sono finite a una miriade di gruppi di insorti in altri Paesi, in particolare in Pakistan.

Il Ttp, così come i gruppi separatisti Baloch e le organizzazioni jihadiste nel Kashmir amministrato dall’India, hanno ottenuto piccole quantità di armi e dispositivi moderni, tra cui fucili di precisione a lungo raggio e visori notturni, che gli Stati Uniti avevano fornito alle forze afghane, aumentando così la loro letalità e la precisione di attacco.

Luigi Medici