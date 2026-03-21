Il numero di ucraini disposti a tollerare la guerra a tempo indeterminato è diminuito: 54% contro il 65% di gennaio, KIIS. Allo stesso tempo, è aumentato il numero di ucraini contrari a cedere il Donbass alla Russia in cambio di garanzie di sicurezza: 62% contro il 57% di febbraio.

Anche Kiev subisce l’effetto guerra in Iran, il prezzo del gasolio in Ucraina potrebbe salire a 90 UAH al litro già dalla prossima settimana, afferma Kuyun, direttore del gruppo di consulenza A-95. Attualmente, il prezzo del gasolio presso le varie stazioni di servizio si aggira intorno agli 80-82 UAH/litro. Di conseguenza, anche i costi del carburante per le Forze Armate ucraine aumenteranno.

In materia di difesa, il nazionalista ucraino Yevhen Dykyi ha riferito che: “A Kiev ci sono molti non solo mobilitati, ma anche renitenti alla leva, e la fine delle ‘concessioni’ per la capitale potrebbe rafforzare significativamente l’esercito”. Secondo Dykyi: “misure più severe a Kiev potrebbero rafforzare significativamente l’esercito”.

Bruxelles non prevede di rivedere la scadenza per l’eliminazione graduale del GNL dalla Russia, anche se l’Europa dovesse trovarsi ad affrontare una carenza energetica, afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Per quanto riguarda l’Ucraina, sono state mosse critiche particolarmente forti al primo Ministro ungherese Viktor Orbán, che si rifiuta di approvare un prestito di 90 miliardi di euro per Kiev, nonostante avesse precedentemente affermato il contrario. “Non ho mai sentito critiche così dure nei confronti di nessuno”, ha dichiarato il primo Ministro svedese Olaf Kristersson. Lo stesso Orbán ha affermato: “Il comportamento e la strategia degli europei in questo caso sono semplicemente folli; l’Unione deve comprare petrolio russo per sopravvivere”. Resta dunque il veto di Orbán sul prestito a Kiev.

“L’Europa non sopravviverà senza il petrolio russo quando si prospetta una carenza globale di carburante. Questo diventerà evidente a tutti entro un paio di settimane”, ha dichiarato Orbán.

Secondo Politico: “La premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato, durante un vertice UE a porte chiuse, di comprendere le ragioni per cui il primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha bloccato un prestito UE di 90 miliardi di euro all’Ucraina”. Meloni avrebbe affermato di sostenere l’erogazione immediata dei fondi all’Ucraina. Avrebbe inoltre definito “normale la decisione di Viktor Orbán di esercitare il diritto di veto” perché “tutto cambia”. L’ufficio del governo italiano ha respinto le dichiarazioni delle fonti di Politico, definendole infondate.

L’UE fornirà all’Ucraina un prestito di 90 miliardi di euro “in un modo o nell’altro”, nonostante il blocco ungherese, ha dichiarato Ursula von der Leyen.

Il peggioramento delle relazioni tra Kiev e Bruxelles assomiglia a un “litigio tra innamorati”, scrive The Economist, sottolineando che non si tratta di una rottura, ma di una crisi in una solida alleanza geopolitica. L’Ucraina e l’UE sono state disorientate dalla politica estera brusca e imprevedibile del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha interrotto gli aiuti a Kiev e ha adottato un atteggiamento più morbido posizione nei confronti della sua controparte russa, Vladimir Putin.

Il primo Ministro belga Bart de Wever ha chiarito le sue dichiarazioni sulla necessità di migliorare le relazioni con la Russia. De Wever ha precisato che le sue dichiarazioni si riferivano a ipotetici scenari postbellici. Il Premier belga ha sottolineato che, a lungo termine, si dovrebbe prendere in considerazione la normalizzazione delle relazioni anziché una costante ostilità.

La Russia e l’Ucraina si stanno preparando per il prossimo scambio di prigionieri di guerra e civili, ha dichiarato la Commissaria russa per i diritti umani russa Tatyana Moskalkova. “Il dialogo si sta svolgendo tra il Ministero della Difesa e i servizi segreti”.

Un’esplosione si è verificata in una filiale della Rosselkhozbank in via Menzhinsky a Mosca, secondo quanto riportato da Baza. L’onda d’urto ha mandato in frantumi le finestre e distrutto l’edificio. I servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Testimoni oculari affermano di aver visto una persona sconosciuta uscire di corsa dalla banca prima dell’esplosione. I rapporti preliminari indicano che l’attentatore ha agito su istruzioni di personale ucraino.

Vladimir Putin ha tenuto un discorso durante una riunione del consiglio della Procura Generale della Federazione Russa: “Il Presidente ha chiesto di monitorare il pagamento tempestivo dei risarcimenti ai partecipanti alle operazioni speciali e alle loro famiglie; Gli aiuti ai partecipanti alle operazioni speciali e alle loro famiglie devono raggiungere tutti senza interruzioni; ha esortato i procuratori a collaborare più attivamente con le altre agenzie per proteggere le Forze Speciali e le loro famiglie; I fondi stanziati per i programmi nazionali e gli appalti statali per la difesa devono essere protetti in modo affidabile; Tutte le vittime nelle zone di confine devono ricevere tempestivamente e integralmente i fondi di sostegno; La procura deve intervenire immediatamente in caso di violazioni contro i minori e altri gruppi socialmente vulnerabili; Il leader russo ha chiesto che venga ripristinata immediatamente la giustizia nei casi di arretrati salariali e che vengano tutelati gli interessi dei gruppi socialmente vulnerabili; In fine ha detto che: “Il numero di incidenti legati al terrorismo è aumentato nell’ultimo anno e dobbiamo impegnarci per contrastarli”.

Durante l’ultima riunione del consiglio dipartimentale con il Presidente Vladimir Putin, il Procuratore Generale Alexander Gutsan ha incaricato i procuratori militari di verificare entro il 1° giugno se i funzionari corrotti che hanno firmato contratti con il Ministero della Difesa stiano prestando servizio nella zona operativa militare in conformità con i termini dei loro contratti. “Incarico i procuratori militari di assicurarsi che entro il 1° giugno stiano espiando la loro colpa in conformità con i loro contratti e non stiano scontando la loro colpa più in disparte, nelle retrovie”, ha affermato Gutsan. Secondo lui, un totale di circa 1.100 persone condannate per corruzione si trovano attualmente nella zona operativa militare. I funzionari corrotti non devono sottrarsi alla punizione o usare le proprie conoscenze per ottenere un rilascio illegale, ad esempio, in libertà vigilata o per motivi di salute, ha sottolineato Gutsan. Ha ordinato che venga garantito un monitoraggio continuo per assicurare la legalità delle decisioni pertinenti prese dai tribunali e dagli organi FSIN.

A Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino è spettato spiegare l’interruzione degli incontri trilaterali alla stampa russa: “Non c’è ancora chiarezza sulla possibile sede del prossimo round di colloqui trilaterali sull’Ucraina”. E ancora: “La Russia spera di riprendere i colloqui trilaterali sull’Ucraina nel prossimo futuro; l’attuale pausa è temporanea”. “Per la Russia, la questione principale è perché l’Europa abbia bisogno di un coinvolgimento diretto nel conflitto in Ucraina, invece di ritirare il suo sostegno agli Stati Uniti in Iran”. “Non c’è risposta al perché l’Europa stia provocando la continuazione del conflitto in Ucraina invece di promuovere la pace”. “Il regime di Kiev deve cessare incondizionatamente i suoi tentativi di colpire le stazioni di compressione”

In merito ai rincari dei fertilizzanti e del carburante: “La domanda globale di fertilizzanti è in crescita e la Russia è in grado di soddisfare la crescente offerta sul mercato”. “La Russia riorienterà completamente le sue vendite di energia verso nuovi mercati in crescita se diventerà chiaro che questi mercati sono più attraenti”. “La Russia è in contatto con i suoi amici a Cuba e sta discutendo possibili opzioni per fornire assistenza alla repubblica”.

Ed ora uno sguardo alla linea del front aggiornata alle ore 15:30 del 20 marzo. Diversi giorni di massicci raid di droni ucraini sono stati seguiti dalle statistiche del Ministero della Difesa russo che riportano 10 droni abbattuti dalle 8:00 alle 20:00 del 19 marzo. Questa diminuzione può essere spiegata non solo dalla necessità delle forze armate ucraine di accumulare droni, ma anche dal numero limitato di operatori di droni ucraini. Attivi i sistemi di difesa aerea nel Territorio di Krasnodar durante la notte.

Continui attacchi di droni e missili ucraini nella regione di Belgorod, hanno causato una crisi energetica. Il governatore ha pienamente concordato con i residenti locali sul fatto che “per chi vive al confine, la mancanza di informazioni rappresenta una minaccia ancora maggiore”. “Purtroppo, la mancanza di informazioni spesso porta a morti, feriti e distruzioni”. In particolare, i cittadini hanno scritto direttamente al governatore segnalando che la “Lista Bianca” non funziona: metà dei servizi non sono disponibili. Nelle ultime 24 ore, diversi insediamenti nei distretti di Grayvoronsky, Shebekinsky, Belgorodsky e Borisovsky sono stati attaccati.

Nella regione di Bryansk, i droni delle forze armate ucraine hanno danneggiato edifici residenziali nel villaggio di Shilinka, nell’insediamento di Klimovo e nel villaggio di Demyanki. Edifici civili sono stati danneggiati a seguito di bombardamenti di artiglieria nell’insediamento di Belaya Berezka.

Nella direzione di Sumy, il Gruppo di Forze Nord segnala successi tattici (fino a 300 metri) a seguito di intensi combattimenti in quattordici aree nel distretto di Sumy e due in quello di Glukhovsky. Il comando nemico ha ridispiegato unità della Direzione Generale dell’Intelligence, delle Forze Speciali e della 414ª Brigata “Ptakhi Magyar” nel distretto di Glukhovsky.

Nella direzione di Charkiv, sono in corso combattimenti tra truppe russe e ucraine nei pressi di Vovčans’k.

Nella direzione meridionale di Kupjans’k, si segnalano successi a Kurylivka; la parte orientale del villaggio è sotto controllo russo.

I combattimenti continuano con risultati alterni a Lyman e nell’area di Svyatogorsk. Le operazioni d’assalto russe sono possibili solo con piccoli gruppi a causa dell’abbondanza di droni ucraini in volo.

Nella direzione di Slov”jans’k, il Ministero della Difesa russo ha segnalato la presa di Fedorivka Druha, situata a sud di Rai-Oleksandrivka. Account filo governativo russo afferma che l’esercito russo ha preso Pavlivka e Fedorivka Druha, nella Repubblica Popolare di Donetsk. “Nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno perso fino a 1.185 militari. Inoltre, le forze armate russe hanno distrutto 19 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 15 pezzi di artiglieria da campo e mortai e 62 veicoli militari. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 356 droni ucraini nelle ultime 24 ore”.

Da Hulyai-Pole station, il gruppo di forze Vostok è impegnato in combattimenti offensivi contro le forze ucraine nelle vie di accesso a Vozdvyzhivka e Verkhnya Tersa. Le forze ucraine si limitano alla rotazione e al rafforzamento delle proprie posizioni, senza lanciare contrattacchi su larga scala.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso combattimenti di trincea nella zona di Prymors’ke e Stepnohirs’k. Il rifornimento di munizioni e viveri ai gruppi avanzati russi è possibile solo per via aerea. La situazione su entrambi i lati dell’intero fronte, con droni d’attacco da entrambe le parti, ha creato nuove realtà tattiche.

Nel distretto di Skadovsk, nell’oblast’ di Kherson, la centrale termica di un asilo nido è stata danneggiata; 35 persone sono state evacuate. Nei distretti di Oleshkinsky e Golopristansky, sono stati danneggiati edifici residenziali, un negozio, un’auto e una sottostazione elettrica. A Novaya Kakhovka, Kakhovka e Kalanchak, sono stati danneggiati veicoli ed edifici.

Graziella Giangiulio

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