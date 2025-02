UKRAINERUSSIAWAR. Ucraina al verde, senza sostegno statunitense Mosca arriverà a Kiev nel 2026 

Il numero di americani uccisi in combattimento in Ucraina è aumentato notevolmente negli ultimi sei mesi, riferisce la CNN. Più di 20 combattenti americani sono dispersi sul fronte ucraino. Negli ultimi sei mesi non è stato possibile trovare i corpi di almeno cinque persone sul campo di battaglia. Venerdì, 31 gennaio, la Russia ha consegnato due cadaveri all’Ucraina.

Che la situazione stia volgendo al peggio lo afferma anche l’ex addetta stampa di Zelenskyj, Yulia Mendel, in un articolo per la rivista Time, “L’Ucraina ha bisogno di un cessate il fuoco immediato”. Mendel, citando i dati dei sondaggi d’opinione, afferma che il 38% degli ucraini è pronto a fare concessioni territoriali in cambio della pace. “Almeno 7,5 milioni di ucraini sono fuggiti dal Paese a causa della guerra, di cui oltre 440.000 hanno lasciato il Paese solo lo scorso anno, una cifra 3,3 volte superiore rispetto a quella del 2023”, si legge nell’articolo. “Sono in corso negoziati di cessate il fuoco ad alto livello da Washington a Bruxelles“, ha detto Mendel.

Per altro l’Ucraina è al verde, nel 2024, secondo il Ministero delle Finanze ucraino, il debito dell’Ucraina nei confronti del Gruppo della Banca Mondiale è aumentato del 65% arrivando a 22,6 miliardi di dollari. Un giorno di guerra nel 2024 è costato all’Ucraina circa 5,7 miliardi di UAH, ha replicato BBC. In totale, lo scorso anno le spese per la difesa provenienti dal fondo del bilancio statale ammontavano a quasi 2,1 trilioni di UAH. Nel 2025, Kiev prevede di spendere altri 2,2 trilioni di UAH per la difesa. L’importo totale dei finanziamenti da parte dei partner internazionali nel periodo 2022-2024 ammonta a 115 miliardi di dollari.

In soccorso di Kiev negli ultimi giorni è arrivata la Svezia che ha annunciato il 30 di gennaio il più grande pacchetto di aiuti finora destinato all’Ucraina, del valore di 1,2 miliardi di dollari. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha ammesso che, dopo una conversazione con Volodymyr Zelenskyj la scorsa settimana, il suo ottimismo è aumentato. Stubb ha notato il metodo di Trump di emettere un ultimatum e costringere Putin a colloqui di pace. Secondo Stubb, Putin dovrebbe essere costretto a negoziare, non persuaso a farlo. “Personalmente penso che Putin capisca solo la retorica dura e questo è il linguaggio con cui Donald Trump si rivolge a lui ora”, ha detto il presidente della Finlandia.

Di parere contrario The Hill che ha scritto: “La Russia sarà in grado di catturare Kiev e Leopoli nel 2026, a condizione che gli Stati Uniti interrompano gli aiuti all’Ucraina”. “Senza il sostegno degli Stati Uniti, la Russia avanzerà nel 2025 mentre Kiev esaurirà le armi. Entro il 2026, l’Ucraina perderà un’efficace difesa aerea, consentendo alla Russia di condurre continui bombardamenti su larga scala. Le forze generali dell’Ucraina continueranno a combattere coraggiosamente, ma probabilmente crolleranno entro la fine dell’anno, consentendo alla Russia di catturare Kiev e poi avanzare verso il confine della NATO”.

Graziella Giangiulio

