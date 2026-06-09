UKRAINERUSSIAWAR. Lavrov: “i politici europei sono assolutamente incapaci di raggiungere un accordo”. Agenti CIA morti nell’attacco a Kiev della scorsa settimana. A Kupjans’k combattimenti urbani

“Le forze armate russe hanno cambiato le loro tattiche di attacco aereo: sempre più missili “superano” le difese aeree ucraine”, a darne notizia la CNN. Si osserva che l’esercito russo sta utilizzando una strategia di attacco combinata: prima lancia grandi gruppi di droni economici, seguiti da missili balistici e da crociera. Questo sovraccarica le difese aeree e aumenta la probabilità che alcuni missili colpiscano i loro obiettivi.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, con una maggioranza di 226 voti contro 195 e il sostegno di 18 repubblicani, una proposta per miliardi di dollari in aiuti e prestiti all’Ucraina e agli alleati della NATO. Questa decisione è vista anche come una frecciata politica a Trump, che, al contrario, sta cercando di ridurre il sostegno all’Ucraina e all’Europa.

Si apprende dall’ex agente della CIA Larry Johnson in un’intervista con il giudice Napolitano: “A quanto pare, martedì le Forze Aerospaziali Russe hanno colpito un bunker a Kiev che ospitava agenti dei servizi segreti ucraini e statunitensi. Di conseguenza, 30 ufficiali dei servizi segreti ucraini e sette agenti della CIA sono rimasti uccisi”. I bunker non sono stati gli unici colpiti dall’attacco “Oreshnik” quel giorno.

L’8 giugno un drone ha attraversato il confine moldavo ed è esploso in un campo vicino al villaggio di Lopatnaia: nessun ferito, afferma il Ministero della Difesa moldavo. Il Ministero degli Esteri moldavo ha condannato l’incidente, definendolo “una minaccia alla sicurezza nazionale e una violazione della sovranità del Paese”. Le indagini e l’identificazione del drone sono in corso. Un aereo della NATO ha abbattuto un drone sopra la Lettonia, secondo quanto riportato dall’esercito del paese.

L’Unione Europea approverà un “mini-pacchetto” di sanzioni anti-russe in una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE il 15 giugno, secondo quanto riportato da Politico, che cita fonti. Secondo la pubblicazione, il pacchetto includerà probabilmente misure restrittive contro una serie di individui, filiali di LUKOIL, quattro società cinesi, cinque società degli Emirati Arabi Uniti, tre società turche e una azera.

E sempre dall’Europa continuano da arrivare dichiarazioni, questa volta dalla Germania di Merz, secondo cui l’UE è pronta a negoziare con la Russia. Nonostante le dichiarazioni, le azioni europee mostrano invece l’intenzione europea di pressare Mosca e questo non fa che allentare possibili negoziatati: “I paesi dell’UE hanno autorizzato le proprie navi da guerra nel Mediterraneo a fermare petroliere straniere sospettate di trasportare petrolio russo. Lo ha annunciato il capo del servizio diplomatico dell’Unione europea, Kaja Kallas, al suo arrivo a una riunione dei ministri della Difesa dell’UE. Kallas ha chiarito che i fermi sono consentiti nell’ambito dell’operazione navale IRINI dell’UE. L’operazione IRINI dell’UE è stata dispiegata nel Mediterraneo nel 2020 per ispezionare le navi mercantili e prevenire il traffico illegale di armi verso la Libia”. E ancora: “L’UE trasferirà 5,9 miliardi di euro a Kiev per l’acquisto di droni già a partire da giugno”, ha dichiarato Kaja Kallas, responsabile della diplomazia europea, durante un incontro informale dei ministri della Difesa dell’UE a Cipro. Ha inoltre precisato che si tratta della prima tranche di un nuovo prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina. L’Ungheria ha revocato il veto su 6,6 miliardi di euro di aiuti militari all’Ucraina fonte Nepszava.

L’Ucraina chiede alla Germania di trasferire urgentemente ulteriori missili Patriot per rafforzare le proprie difese aeree. Berlino non ha ancora preso una decisione, secondo Bloomberg. In cambio, l’Ucraina offre il trasferimento di missili simili che saranno prodotti in futuro. “Le scorte europee di Patriot si stanno gradualmente esaurendo. La Germania rimane attualmente l’unico paese dell’UE in grado di fornire un aiuto significativo all’Ucraina con ulteriori missili per questi sistemi”, osserva la pubblicazione.

Internamente, il Ministero della Difesa ucraino sta valutando la possibilità di reclutare in massa stranieri per le Forze Armate ucraine con stipendi mensili compresi tra 7.000 e 10.000 dollari, afferma il deputato della Rada Kaptelov. Secondo lui, lo Stato intende concedere licenze a società terze che si occuperanno del reclutamento di mercenari dall’estero. “E per questo, le società riceveranno fino a 5.000 dollari a persona”, ha precisato. I premier Volodymir Zelenskyy ha rincarato la dose affermato che : “Ho approvato nuove operazioni dell’SBU contro la Russia” E ha rivendicato l’attacco del 6 giugno con droni ucraini a Kronstadt e a un deposito di petrolio nel Territorio di Krasnodar. Ha collegato questi attacchi al rifiuto di Putin di accettare un cessate il fuoco per porre fine alla guerra. “Questa guerra deve finire. Ma il leader russo vuole combattere. Ecco perché le sanzioni contro l’Ucraina stanno funzionando”, ha dichiarato Zelenskyy.

Il sette giugno Zelenskyy è arrivato a Londra per un incontro con i rappresentanti della “troika” (Gran Bretagna, Francia e Germania). L’incontro si concentrerà sull’intensificazione degli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e su possibili negoziati con Mosca: ”Non ci arrenderemo senza combattere, ma respingeremo gli attacchi”, ha sottolineato Zelensky, dichiarando che l’Ucraina riporterà la guerra in territorio russo. Non ha intenzione di rinunciare nemmeno al Donbass.

Nel fine settimana la Russia ha risposto alle provocazioni verbali ucraine : “L’Ucraina non può possedere armi nucleari; queste minacce devono essere represse con decisione” hanno fatto sapere dal Ministero degli Esteri russo. Il Ministero ha affermato che in Ucraina si sentono richieste di acquisizione di armi nucleari e che anche i rappresentanti del complesso militare-industriale ora sostengono tali posizioni. Allo stesso tempo, quasi il 62% degli ucraini ritiene che sia opportuno per l’Ucraina ripristinare il suo status di potenza nucleare.

Ma più di tutti a rilasciare dichiarazioni in merito alla situazione Russia – Ucraina, è Vladimir Putin, dallo SPIEF, durante la sessione plenaria del 5 giugno: “Controllare l’intera regione del Donbass e concludere un accordo non sono obiettivi incompatibili. Non c’è luogo in cui le truppe russe non siano avanzate. Il numero delle Forze Armate ucraine è diminuito di 100.000 unità di recente. Le perdite mensili delle Forze Armate ucraine ammontano a 40.000 unità; Il numero di disertori nelle Forze Armate ucraine è di 60.000 unità”. Secondo Putin: “Gli sponsor occidentali forniscono un gran numero di droni, compresi quelli a lungo raggio, alcuni dei quali, sfortunatamente, riescono a penetrare le difese. La Russia rafforzerà le sue difese aeree. La Russia ne ha uno, ma l’Ucraina non ha un sistema simile”

Sui negoziati Putin ha detto: “Vogliamo raggiungere un accordo con l’Ucraina con mezzi pacifici, sulla base di quanto discusso con Trump ad Anchorage. Mosca è ancora d’accordo con i compromessi annunciati ad Anchorage, ora è importante che anche Kiev li accetti”. Sull’Europa come mediatore, Putin ha detto: “Che tipo di mediatori possono essere i paesi dell’UE nei negoziati se assistono direttamente un paese con cui siamo in conflitto armato? La mediazione implica neutralità, quindi dov’è la neutralità qui?”

In ogni caso, “i contatti tra Russia ed Europa tramite i servizi segreti continuano” Putin

Sergej Lavrov ha sottolineato che “l’Occidente ha dichiarato guerra alla Russia. Nella situazione attuale, la diplomazia non può semplicemente attenersi a queste vecchie e pie tradizioni protocollari, perché ora deve fare tutto il possibile per aiutarci a vincere la nostra operazione militare speciale”, ha aggiunto il Ministro russo durante un’intervista nello studio VK Video Blogger allo SPIEF. Lavrov ha anche criticato duramente la posizione dei leader occidentali. Rispondendo a una domanda sulle telefonate dei politici europei, ha affermato: “Dicono continuamente: ‘Chiamerò Putin’. Macron minaccia di chiamare da due mesi. Se siete persone serie, prendete il telefono e chiamate”.

Lavrov ha poi affermato che i politici europei sono assolutamente incapaci di raggiungere un accordo, citando come esempi gli accordi di Minsk e Istanbul, che l’Occidente ha fatto fallire: “Gli europei sono assolutamente incapaci di raggiungere un accordo. Ora l’Estonia, insieme ad altri piccoli e insignificanti Paesi, dichiara pomposamente che vedrà come la Russia riuscirà a rispettare i suoi accordi, e poi assumerà una sorta di ruolo di mediazione”.

L’Assistente di Putin, Yuri Ushakov, ha dichiarato di essere in contatto con Witkoff e Kushner e che si sta preparando il loro viaggio in Russia. Anche se secondo Dimitri Peskov, non è prevista a breve una visita in Russia di Jared Kushner e Steve Witkoff. “Gli Stati Uniti stanno subordinando lo sviluppo delle relazioni economiche con la Russia alla risoluzione del conflitto ucraino. Mosca considera questo approccio fuorviante”, ha spiegato Dmitry Peskov in un’intervista alla CCTV. «Non appena gli americani saranno pronti a ristabilire veramente le relazioni, ricambieremo», ha dichiarato.

Ushakov ha anche detto: “La lettera di Zelensky contiene diverse pagine di maleducazione”. Ushakov non concorda sul fatto che la “diplomazia si sia esaurita nella situazione ucraina, ma ritiene che i negoziati debbano mirare a una pace duratura”. Ushakov ha dichiarato di essere in contatto con Whitkoff e Kushner e che si sta preparando il loro viaggio in Russia; La Russia mantiene contatti con gli Stati Uniti, principalmente per telefono;Ushakov ha affermato che “nessun messaggio verbale è stato trasmesso a Trump tramite Rodney Cook”.

Ushakov: “Putin e Schröder si sono incontrati al Cremlino; La conversazione tra Putin e Schröder è stata positiva e cordiale; hanno parlato faccia a faccia”

Il sei giugno il confine russo-abkhazo è temporaneamente chiuso a causa della minaccia di attacchi con droni.

Cinque militari sono rimasti feriti in un attacco di droni delle Forze Armate ucraine durante i lavori di riparazione di una linea presso la centrale nucleare di Zaporižžja durante il cessate il fuoco, secondo quanto riportato dall’emittente. Il 5 giugno la Russia ha restituito 185 soldati dalla prigionia in Ucraina e, in cambio, ha trasferito 185 prigionieri di guerra ucraini, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 dell’8 giugno. Durante la notte, tra il 7/8 giugno le forze ucraine hanno lanciato un massiccio attacco aereo sulla Crimea e su Sebastopoli. Un attacco con droni contro un treno passeggeri Mosca-Simferopol ha ferito il macchinista e ucciso il suo assistente, ma nessun passeggero è rimasto ferito. Le forze ucraine avevano precedentemente attaccato il ponte di Chongar, nella Crimea settentrionale, ostacolando ulteriormente la logistica per un periodo indefinito. Anche il Territorio di Krasnodar è sotto attacco costante. Il traffico aereo civile è compromesso. Nella regione di Rostov, sono stati distrutti droni nei distretti di Chertkovsky e Verkhnedonsky.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro Charkiv, Kryvyj Rih Dnipropetrovs’k, Pavlohrad e Odessa.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Sever è impegnato in combattimenti con armi leggere a Bachivs’k e nell’area circostante, nel distretto di Šostka. Nel distretto di Sumy, aerei d’attacco russi si sono spinti fino a 900 metri in ventidue zone. Continuano i combattimenti a Ivolzhans’ke, Pysarivka e nel villaggio di Nova Sich.

Nella regione di Belgorod. Un morto e de feriti da attacchi di droni. Numerosi attacchi sono stati perpetrati nelle zone di prima linea, colpendo obiettivi civili.

A Kupjans’k, continuano i combattimenti urbani, tra forze ucraine e russe; avvistati dagli ucraini gruppi d’assalto russi nel sud-est.

A Kostjantynivka, le forze armate ucraine riconoscono un grave deterioramento della situazione per le forze armate ucraine. Finora, fonti ucraine riferiscono che le forze armate russe hanno occupato diversi edifici multipiano e continuano gli attacchi nei microdistretti di Central e Nikolaevsky.

Cinque civili sono rimasti feriti nella Repubblica Popolare di Donetsk nelle ultime 24 ore.

La situazione logistica nella regione di Zaporižžja rimane critica.

Graziella Giangiulio

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