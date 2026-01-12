TURCHIA. Istanbul e Kuala Lumpur avranno cantieri navali comuni 

Turchia e Malesia hanno deciso la creazione di un cantiere navale congiunto da 443 milioni di dollari nello stato di Malacca, nella Malesia meridionale, ampliando la cooperazione nei settori marittimo e della difesa.

Secondo quanto riportato da TurDefNews e Turkish Minute, il cantiere navale Enrique of Malacca, che sarà sviluppato in collaborazione con il cantiere navale turco Desan Shipyard, dovrebbe entrare in funzione nel 2028. La struttura sorgerà su circa 9,4 ettari di costa lungo lo Stretto di Malacca, una delle rotte commerciali marittime più trafficate al mondo.

Il primo Ministro di Malacca, Ab Rauf Yusoh, in visita al cantiere navale Desan a Istanbul, ha affermato che il progetto servirà alla costruzione navale, alla riparazione navale, ai servizi marittimi e alle esigenze di fabbricazione, nonché al turismo marittimo. Ha dichiarato all’agenzia di stampa statale malese Bernama che il cantiere navale opererà come una joint venture tra SM-WEZ Corporation, Henry The Black Shipyard Sdn Bhd e Desan Shipyard.

L’accordo per il cantiere navale è uno dei sette documenti firmati durante la visita ufficiale di tre giorni del Primo Ministro malese Anwar Ibrahim in Turchia, dal 6 all’8 gennaio, su invito del Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Durante la visita, il Cantiere Navale Desan e il Ministero dell’Interno malese hanno anche firmato un contratto da 339,85 milioni di ringgit (83,6 milioni di dollari) per una seconda nave multiuso (MPMS) da costruire per la Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA).

L’imbarcazione, lunga 99 metri, potrà ospitare 70 membri dell’equipaggio e 30 passeggeri, con un’autonomia in mare fino a 30 giorni. Sarà dotata di quattro imbarcazioni di pronto intervento, due velivoli senza pilota a decollo e atterraggio verticale, un eliporto da 11 tonnellate, un’infermeria e strutture di detenzione per 45 persone. I sistemi d’arma, elettronici e di comunicazione saranno integrati dalle società appaltatrici turche per la difesa Aselsan e Havelsan.

La nave includerà anche un veicolo di superficie senza pilota (USV) sviluppato da Desan, che segna la prima esportazione di un USV da parte della Turchia. Il primo MPMS per l’MMEA è attualmente in costruzione in Turchia e la sua consegna è prevista entro la fine del 2027.

Turchia e Malesia hanno inoltre firmato una dichiarazione congiunta che istituisce un Consiglio di cooperazione strategica di alto livello (HLSCC), copresieduto da entrambi i leader. L’iniziativa si basa su precedenti accordi raggiunti durante la visita di Erdoğan a Kuala Lumpur nel febbraio 2025.

Ulteriori accordi firmati durante la visita di Anwar riguardano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la cooperazione nella ricerca, la cooperazione finanziaria tra le agenzie di credito all’esportazione dei due paesi e la promozione degli investimenti. Le due parti hanno anche scambiato i verbali della prima riunione del Comitato misto Malesia-Turchia per l’istruzione superiore.

Intervenendo in una conferenza stampa congiunta, Erdoğan ha affermato che la cooperazione nel settore della difesa tra i due paesi si basa su un quadro “win-win”, sottolineando l’espansione della collaborazione nelle tecnologie avanzate. Ha aggiunto che il ruolo della Malesia nell’ASEAN è in linea con l’iniziativa turca Asia Anew, lanciata nel 2019.

Anwar ha descritto Ankara come un partner strategico per la crescita della Malesia guidata dall’innovazione. Gli è stato conferito l’Ordine della Repubblica di Turchia, la più alta onorificenza del Paese per i leader stranieri.

Maddalena Ingrao

