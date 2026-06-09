ALBANIA. La “protesta dei fenicotteri” contro il mega progetto Kushner-Trump scuote il Paese

Le proteste si sono intensificate in Albania contro un importante progetto immobiliare legato a Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e a Ivanka Trump. I manifestanti hanno nuovamente chiesto la sospensione del progetto vicino alla città di Zvërnec, sulla costa adriatica, accusando al contempo il governo di corruzione, mancanza di trasparenza, dicendo che la natura non è in vendita e chiedendo le dimissioni del Primo Ministro Edi Rama. L’isola di Sazan, 5,7 km², non è una semplice meta turistica: si tratta di un’ex fortezza militare della Guerra Fredda, con migliaia di bunker, installazioni militari e strutture difensive. Data la sua posizione all’ingresso del Mar Adriatico e vicino allo Stretto di Otranto, l’isola ha da tempo un’importanza strategica dal punto di vista militare. L’isola di Sazan, la più grande del Paese, si estende per 1400 acri e non ha accesso ad alcun servizio essenziale, come elettricità e acqua potabile. “Collaboreranno con alcuni dei più grandi architetti viventi al mondo per dare vita a questa visione”, “È di proporzioni enormi” così si era espressa Ivanka Trump sulla costruzione dell’isola privata autosufficiente. Il progetto prevede circa 1.000 ville e un aeroporto sulla costa meridionale, ma il sito si trova all’interno della Zona Ecologica Protetta di Pishe-Poro-Narta, spingendo 41 associazioni ambientaliste a chiedere l’immediata interruzione dei lavori; anche la minoranza greca della regione si oppone.

Quella che era iniziata come una proposta di investimento di alto profilo si è trasformata sempre più in una controversia politica e legale. A giugno, la Procura speciale anticorruzione albanese (SPAK) ha avviato un’indagine su leggi e decisioni urbanistiche relative allo sviluppo di un resort di lusso all’interno del Parco Nazionale Marino di Karaburun-Sazan, in particolare sulle controverse modifiche apportate nel 2024 alla legge ambientale, allo status di area protetta e alla proprietà dei terreni, che hanno aperto la strada allo sviluppo turistico. Migliaia di persone si sono radunate contro i piani della società legata a Kushner, Affinity Partners, di trasformare l’isola e parte di un ecosistema protetto in un resort di lusso, con un accordo da 1,4 miliardi di dollari, minacciando così la zona che ospita fenicotteri -da qui il nome affibbiato alle contestazioni-, foche monache e siti di nidificazione delle tartarughe e uccelli. La rabbia è stata alimentata dalle dichiarazioni di Ivanka Trump, che ha descritto Sazan come un'”isola privata” da loro “scoperta” mentre Kushner navigava sullo yacht del suo amico e finanziere Nathaniel Rothschild.

Le proteste si sono intensificate e diffuse dalla vicina città di Valona fino alla capitale, Tirana. Guidate da cittadini e ONG ambientaliste, sono iniziate verso la fine di maggio, quando i costruttori hanno eretto grandi recinzioni sormontate da filo spinato nell’area destinata alla costruzione a Zvernec, nel sud dell’Albania, impedendo a residenti e turisti di accedere alla spiaggia. Sono emersi filmati che mostrano guardie di sicurezza private trascinare un manifestante lungo una scogliera, minacciando altri dimostranti che tentavano di rimuovere le recinzioni e fermare i lavori. Le autorità albanesi hanno revocato le licenze di due società di sicurezza private in seguito all’incidente e una guardia è stata arrestata e detenuta in carcere. Circa 15 manifestanti sono stati incriminati, mentre il capo della polizia locale è stato rimosso dal suo incarico. A Tirana si sono verificati scontri con la polizia, che aveva eretto una recinzione metallica vicino l’edificio che ospita l’ufficio del Primo Ministro.

Il premier Edi Rama però non si fa intimidire dalle migliaia di persone scese in piazza per oltre una settimana dichiarando “Voglio fare dell’Albania un Paese che sia una meta ambita nella regione, e questo progetto fa parte di questo impegno”. Rama ha anche incontrato i residenti locali a Zvernec, ribadendo la propria disponibilità al dialogo, e ha affermato che il progetto del resort Trump-Kushner andrà avanti nonostante le proteste in corso: “Non 500, ma anche se scendessero in piazza 500.000 persone, non sarebbe sufficiente. 800.000 sono dalla mia parte”, riferendosi ai voti ottenuti alle ultime elezioni. Ancora il Primo Ministro ha detto che “non ci sono richieste da discutere perché non c’è ancora un progetto approvato. Questo viene presentato sui social media attraverso una guerra ibrida contro l’Albania. Si tratta di false narrazioni, come quella che il progetto sia qualcosa di architettato tra me e Netanyahu tramite Jared Kushner per far entrare i palestinesi. L’obiettivo non è quello di sconvolgere la natura, ma di creare qualcosa di unico che sarà straordinario per gli albanesi, ma che sarà anche un dono dell’Albania a tutti voi in Europa”. Ha anche accusato i manifestanti di “non voler vedere l’Albania nella Champions League del turismo”. Il Partito Democratico dell’ex Primo Ministro Sali Berisha, che ha sostenuto il progetto, non partecipa alla protesta.

Affinity Partners di Kushner gestisce principalmente capitali provenienti dai paesi arabi del Golfo Persico. Tra i suoi principali investitori figurano: Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Il progetto dell’isola di Sazan ha un valore stimato di circa 4 miliardi di dollari e coinvolge i fratelli Al-Khayyat del Qatar e Aman Resorts. I critici sostengono che la combinazione di posizione geografica strategica, estesa infrastruttura di bunker, proprietà privata e sostegno finanziario da parte dell’élite sollevi interrogativi più ampi sullo scopo e sulle implicazioni a lungo termine del progetto. Inoltre, va ricordato che la società di investimenti di Kushner ha abbandonato un progetto di sviluppo su larga scala in Serbia previsto per il 2025, a seguito delle controversie sorte intorno e delle indagini delle autorità anticorruzione locali. Nel dettaglio si trattava del ‘Trump Hotel’ a Belgrado sul sito dello Stato Maggiore. In Serbia, i membri del parlamento avevano anche approvato una legge speciale sull’edificio dello Stato Maggiore che ne avrebbe previsto la demolizione per compiacere il genero di Trump, scatenando proteste e accuse e la popolazione ha difeso il centro città.

I vignettisti iraniani di AI hanno appoggiato i giovani albanesi che protestano contro i piani di Jared Kushner “L’Albania non è in vendita: né a Trump, né a Kushner, né ai sionisti. Assolutamente no!” recita il cartone animato Lego.

La Commissione europea ha messo in guardia l’Albania contro azioni che potrebbero compromettere il suo percorso di adesione all’UE, nel contesto delle continue proteste nazionali. La Commissione avverte che il progetto potrebbe mettere l’Albania in rotta di collisione con le norme ambientali dell’UE, compromettendo la sua capacità di chiudere il Capitolo 27, relativo all’ambiente, nei negoziati di adesione, ha dichiarato un portavoce della stessa a POLITICO, esortando l’Albania ad abrogare le modifiche alla Legge sulle aree protette e a “porre fine” alla legge sugli investimenti strategici. Il portavoce ha inoltre riferito che il ministro dell’ambiente albanese, Sofjan Jaupaj, ha informato la Commissione a Bruxelles che la costruzione del progetto è stata sospesa e che verrà effettuata una valutazione di impatto ambientale con la società civile. Al progetto, infatti, è stato concesso lo status di “investimento strategico”, il che ha permesso una significativa semplificazione delle autorizzazioni e l’aggiramento di alcune restrizioni.

Ma le proteste sono ormai andate ben oltre le preoccupazioni ambientali. Per molti albanesi, la vicenda di Sazan è diventata il simbolo delle politiche di Edi Rama: decisioni opache, privilegi per le grandi imprese e lo stretto legame tra potere e gruppi imprenditoriali clientelari. In questo contesto, si sono rapidamente trasformate in proteste contro il sistema stesso e la questione ambientale è diventata un catalizzatore per un malcontento pubblico. Da ultimo, le proteste si sono estese oltre i confini nazionali, con manifestazioni in diverse città europee -Firenze, Berlino, Londra, Vienna, Milano- e americane -Washington, D.C. Questi episodi riflettono il crescente impegno internazionale della diaspora albanese, che si è unita agli appelli lanciati da attivisti e cittadini a Tirana per la tutela del patrimonio e un maggiore controllo pubblico sui progetti di sviluppo.

Paolo Romano

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