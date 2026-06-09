ISRAELIRANWAR. Houthi e Pasdaran annunciano la chiusura completa degli stretti di Bab el-Mandeb e Hormuz alle navi israeliane. Libano e Gaza incendiate da Israele

Ennesimo scontro Israele – Iran. Trump afferma di non sapere nulla ma sono in pochi a crederci e ancora meno credibile il fatto che Donald Trump abbia intimato a Benjamin Netanyahu uno stop ai bombardamenti sull’Iran. L’impressione è che tutti si stiano prendendo le misure senza avere però la stoffa per confezionare un vestito.

Trump a partire dal 6 di giugno ha dichiarato che: “In qualsiasi accordo con l’Iran, non sbloccheremo i dollari iraniano e non allenteremo le sanzioni contro di loro in anticipo”. Su Mojtaba Khamenei: “È più giovane e più razionale di suo padre”.

Il 7 giugno Trump su Fox News si rivolge all’Iran: “Avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate ai negoziati e raggiungeremo un accordo”. “Non sostengo l’attacco di Israele contro Beirut”. Gli Stati Uniti hanno trasmesso un messaggio a Israele secondo cui vale la pena aspettare qualche giorno per vedere se si può raggiungere un accordo e, in caso contrario, entrambi i paesi passeranno ad un’azione congiunta, come previsto. La conversazione tra Trump e Netanyahu è avvenuta nella stessa giornata del 7 di giugno, di sera ed è terminata alle 23:00 ore italiana.

Trump l’8 giugno, ha dichiarato al Financial Times: “Netanyahu sarà obbligato ad accettare l’accordo tra Stati Uniti e Iran. Gli attacchi iraniani non hanno cambiato la mia volontà di portare a termine i negoziati con l’Iran. Sono io a decidere le questioni, non Netanyahu. Israele e Iran devono cessare il fuoco”.

Nel frattempo si lavora alle vie di terra in alternativa a Hormuz: il Ministro turco dei Trasporti e delle Infrastrutture, Abdulkadir Uraloğlu, ha annunciato la costruzione di una moderna linea ferroviaria nell’Hejaz, in alternativa allo Stretto di Hormuz. Non senza sollevare gli animi in Israele che non vede di buon occhio la nuova politica della Turchia. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz: “Dico al Ministro degli Interni turco, che sogna di governare Gerusalemme e lancia minacce: “Gerusalemme non è Costantinopoli e lo Stato di Israele non è un impero crociato in rovina. Israele è uno stato forte e determinato che ha dimostrato la sua capacità di difendersi da qualsiasi minaccia. Gerusalemme è stata la capitale del popolo ebraico per 3.000 anni e rimarrà la capitale di Israele per sempre. L’Impero Ottomano, che voi ed Erdogan sognate, è crollato e non tornerà mai più”. “Purtroppo, non avete imparato la lezione dell’eredità di Atatürk, che cercò di trasformare la Turchia in uno stato moderno; al contrario, state cercando di riportare la Turchia a un’epoca di oscurantismo e arretratezza”.

Immagini satellitari, riferiscono che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno adottato negli ultimi giorni una politica di “terra bruciata” – letteralmente – nelle aree conquistate e distrutte nel Libano meridionale e nella Striscia di Gaza. Dopo che i bulldozer hanno terminato il loro lavoro, affermano queste fonti, inizia una “fase di incendi” e le aree vengono date alle fiamme. Israele, inoltre, ha completamente interrotto la fornitura di aiuti alla Striscia di Gaza. La quantità precedentemente autorizzata era inferiore a un terzo di quanto promesso. Il Ministero degli Interni israeliano afferma che la chiusura dei valichi non influirà sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Secondo i dati delle Nazioni Unite, gli ingenti quantitativi di cibo giunti nella Striscia dall’inizio del cessate il fuoco superano di gran lunga il fabbisogno alimentare della popolazione.

Benny Gantz ha inoltre detto che “I combattimenti in Libano non avrebbero dovuto essere interrotti nell’ambito del cessate il fuoco con l’Iran. Questo errore strategico deve essere corretto con una risposta decisa da parte dell’Iran, ma è altrettanto importante continuare gli attacchi su Dahiya.”

Il deputato israeliano Osher Shekalim, dopo gli attacchi iraniani con missili su cui c’era scritto, “non dimenticheremo il Libano” twitta in farsi: “Regime iraniano, il tuo tempo è scaduto”. Il Portavoce dell’IDF: “Siamo preparati alla possibilità di nuovi attacchi contro di noi”

A seguito degli attacchi dall’Iran verso Israele Siria e Iraq hanno chiuso lo spazio aereo.

Dall’Iran, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche: “Non ci sarà pace nella regione finché Israele non si ritirerà dai territori occupati in Libano”. Il consigliere militare della Guida Suprema iraniana, generale Mohsen Rezaee, in un’intervista alla CNN: “I negoziati sono giunti a un punto morto e Trump deve sbloccarli scongelando i beni iraniani. 24 miliardi di dollari non sono una somma ingente per gli Stati Uniti se vogliono raggiungere un accordo con l’Iran. Questi sono i nostri (dei nostri) soldi, non quelli degli Stati Uniti. Il costo dei negoziati per gli Stati Uniti è molto inferiore al costo di una guerra contro di noi (dell’Iran). Se la guerra e il blocco continuano, l’Iran estenderà il conflitto all’Oceano Indiano, al Mar Rosso, allo Stretto di Bab el-Mandeb e al Mediterraneo. Un incontro tra Trump e la Guida Suprema “non avrà luogo””.

La Guida Suprema dell’Iran, Khamenei a seguito degli attacchi iraniani contro Israele ha dichiarato: “Il debole regime sionista è senza fiato”. Il sette giungo in una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano sugli attacchi dell’Iran contro obiettivi del regime israeliano: “In risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco e alle ripetute azioni aggressive del regime sionista contro il Libano e la Repubblica Islamica dell’Iran, inclusa la sua complicità con l’esercito statunitense negli attacchi delle ultime due settimane contro navi e infrastrutture iraniane nel sud del Paese, nonché la sua complicità con il regime statunitense nella pirateria marittima contro il popolo iraniano, le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, la sera di domenica 17 Herder 1405, in conformità con il loro diritto intrinseco all’autodifesa, ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, hanno colpito diversi obiettivi militari nei Territori Palestinesi Occupati settentrionali”.

Ebrahim Razai, rappresentante della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano: “I lanci sono stati effettuati dal sito che Trump ha dichiarato distrutto”.

Una fonte pakistana per la rete saudita. Al-Arabiya: “Ci stiamo avvicinando a un rapido accordo temporaneo tra Iran e Stati Uniti. O si fa così o i negoziati falliscono”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle 15:00 dell’8 giugno. Il portavoce militare delle Brigate Al-Qassam di Hamas, Abu Obeida, ha dichiarato: “Salutiamo l’eroica operazione nell’insediamento di Kochav Yair, condotta da un nostro combattente che, insieme all’operazione con l’auto lanciata la scorsa notte, è stata effettuata per autodifesa e in risposta all’aggressione dell’occupazione e dei suoi coloni”. Il sette sera torno alle 2200 ore italiana missili iraniani sopra Israele. IDF: “L’Iran ha lanciato circa 10 missili balistici contro il nord di Israele in diverse salve nell’ultima ora. Tutti i missili sono stati intercettati o hanno colpito aree aperte.”

L’8 mattina alle 10:30 circa, ora italiana, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) annunciano: “Decine di aerei da combattimento hanno recentemente completato un attacco contro i sistemi di difesa aerea “strategici” che l’Iran ha dispiegato in tutto il paese”.

L’aviazione israeliana ha colpito un posto di polizia di Hamas in piazza Al-Nus nell’insediamento palestinese di Muasi, Khan Yunis

Il 7 giugno, in una dichiarazione congiunta del primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz: “In conformità con le istruzioni del primo Ministro Netanyahu e del Ministro della Difesa Katz, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno attualmente attaccando i posti di comando terroristici nel quartiere di Dahiya a Beirut, in risposta ai bombardamenti di Hezbollah sul territorio israeliano”. Le Forze di Difesa Israeliane stanno attaccando il Libano meridionale.

Un missile iraniano è caduto in Siria. Le squadre della protezione civile sono arrivate sul luogo dell’impatto del missile vicino al villaggio di Zbid, nella periferia di Quneitra

Un velivolo non identificato, forse un drone da ricognizione americano o israeliano, si è schiantato nel deserto a sud-ovest di Baghdad, nell’Iraq orientale. Diversi media locali hanno inizialmente riportato che si trattava di un aereo di linea commerciale, ma questa informazione è stata successivamente smentita. L’incidente è avvenuto all’incirca nello stesso momento in cui l’Iran ha lanciato un attacco missilistico balistico contro il nord di Israele Sono stati uditi rumori di esplosioni nei cieli sopra Sulaymaniyah, Iraq.

l portavoce del Ministero degli Esteri iraniano nega attacchi militari iraniani contro l’Arabia Saudita.

Gli Houthi hanno rivendicato l’attacco missilistico dell’8 mattina contro Israele centrale e hanno anche annunciato che bloccheranno il traffico marittimo israeliano nel Mar Rosso. Gli Houthi hanno affermato di aver lanciato una “raffica di missili contro importanti obiettivi nemici israeliani” nell’area di Tel Aviv. Secondo le Forze di Difesa Israeliane, un missile lanciato dallo Yemen questa mattina è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea. Gli Houthi hanno anche annunciato un “divieto totale e assoluto del traffico marittimo israeliano nel Mar Rosso, e consideriamo tutti i movimenti nemici come legittimi obiettivi militari”. Gli Houthi hanno già effettuato attacchi nella regione, che comprende lo strategico Stretto di Bab el-Mandeb.

Le immagini satellitari di Sentinel-2 hanno registrato circa 80 imbarcazioni della Marina delle Guardie Rivoluzionarie in pattugliamento nello Stretto di Hormuz. L’Iran annuncia la chiusura completa dello Stretto di Hormuz e la revoca di tutte le eccezioni

Alle 22:00 circa del 7 giugno aerei israeliani intercettati sui cieli di Teheran. L’8 mattina attacchi nella capitale iraniana. Il portavoce del Comando Centrale, Khatam al-Anbiya: “L’esercito israelaino deve fermare i suoi attacchi contro il Libano meridionale e Dahiyeh”. Alle 23:00 circa ora italiana, droni iraniani sono stati lanciati verso Israele questa sera con lo slogan: “Non abbandoneremo il Libano”. Sospesi i voli all’aeroporto Imam Khomeini.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniane afferma di aver colpito le basi aeree di Nevatim e Tel Nof in Israele in risposta agli attacchi israeliani contro diverse postazioni radar in tre località dell’Iran. Tutte le unità di combattimento e operative dell’IRGC sono in piena prontezza a condurre un’operazione preventiva su larga scala su tutti i fronti e hanno predisposto piani d’azione. Azioni in linea con gli scenari del nemico.

L’aeronautica israeliana, guidata dall’intelligence militare Aman, ha attaccato diversi obiettivi nel complesso petrolchimico di Mahashahr, nel sud-ovest dell’Iran.

In risposta l’Iran ha lanciato di missili balistici iraniani contro obiettivi sconosciuti. I media ufficiali iraniani negano tentativi di assassinio o tentativi di assassinio di alti funzionari iraniani. Alle 14.00 circa l’Iran ha cessato gli attacchi contro Israele, ma avverte che sferrerà colpi ancora più devastanti in caso di aggressione in Libano, riferisce SNN, citando il comando militare iraniano.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/