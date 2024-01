UKRAINERUSSIAWAR. Kherson, si combatte per la riva destra

La social sfera russa legata alla Wagner ha messo in guardia Mosca da possibili attacchi ucraini in direzione Kherson, sulla riva sinistra del Dnepr. Secondo i militanti della Wagner in zona, gli ucraini avrebbero preso il controllo del cielo e questo rende complessa la posizione russa.

Secondo quanto descritto: “Gli UAV delle forze armate ucraine operano in modo aggressivo e in massa. È difficile e pericoloso per i russi muoversi in prima linea e nelle retrovie, perché gli ucraini attaccano i veicoli russi, le armi e i gruppi di fanteria utilizzando FPV e dirigono comodamente l’artiglieria sulle strade e posizioni dove sono i russi. E di notte, elicotteri pesanti minano i sentieri e le strade percorse dai militari russi, ostacolando i movimenti delle truppe di Mosca. La social sfera su telegram afferma: “La stessa situazione non è solo a Krynki, ma anche ad Aleshki e Kakhovka”.

Questa area del fronte ha sempre creato problemi ai russi sin dall’inizio dell’operazione speciale ed è per questo che Mosca in attesa che Kiev riceva nuovi finanziamenti e armi ha attaccato cercando di colpire le fabbriche di droni e di munizioni inviate dall’Occidente. L’unico modo che i russi hanno per creare la zona cuscinetto in questa area passando dal lato destro a quello sinistro del Dnepr è annientare il “comando del cielo”.

I russi sostanzialmente, secondo la social sfera, sono pronti ad affrontare le forze armate ucraine in aria, nel raggio d’azione dei droni ucraini, ma sarebbero ostacolati dal loro massiccio utilizzo di armi e attrezzature per la guerra elettronica. In una situazione simile dove gli ucraini intrappolati nelle loro teste di ponte, sulla riva destra, i russi hanno colpito i militari e non hanno permesso che aiuti, munizioni e provviste venissero portati alle teste di ponte, attraverso il Dnepr.

Ma le forze armate ucraine hanno preso delle contromisure: hanno concentrato un folto gruppo di armi elettroniche e UAV in direzione di Kherson, bloccando così i droni russi gli elicotteri da ricognizione ed elicotteri da avvistamento di artiglieria.

In risposta Mosca sta creando il suo gruppo di UAV di guerra elettronica in direzione di Kherson e per questo si stanno studiando nuovi droni difficili da intercettare e nuove antenne in grado di fermare i droni ucraini.

Graziella Giangiulio

