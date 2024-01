ISRAELHAMASWAR. I costi della guerra che pesano sull’intero globo

Nel 2023, gli investimenti nel settore high-tech israeliano sono diminuiti del 60%. Nei primi tre trimestri del 2023, solo 10 nuovi fondi hanno raccolto un totale di 1,4 miliardi di dollari, mentre 51 fondi hanno raccolto 4,5 miliardi di dollari nel 2022. Il governo israeliano e le principali istituzioni del settore tecnologico si sono mossi per sostenere il settore negli ultimi tre mesi nel timore che la guerra con Hamas potesse avere un impatto negativo sugli investimenti e sulla produttività.

Tuttavia, il calo era evidente già prima dell’inizio della guerra: nel primo e nel terzo trimestre sono stati raccolti solo 500 milioni di dollari, nel secondo trimestre 400 milioni. In confronto, la raccolta fondi del 2022 è stata pari a 2 miliardi di dollari nel primo trimestre, 1,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre e 700 milioni di dollari nel terzo trimestre.

Ma a preoccupare di più è il costo su scala globale della guerra. Dopo l’attacco israeliano a Beirut, la probabilità di un’escalation in Medio Oriente è aumentata. La Russia trae vantaggio da tutto questo. I prezzi dell’energia sono in aumento, gli alleati di Mosca si stringono sempre più vicino al corpo russo, soprattutto ora che la Russia ha la presidenza dei Brics.

America e Israele sono stati impegnati da qualcosa per loro molto più importante dell’Ucraina. Perché l’Ucraina è il loro progetto offensivo, mentre Israele, il Mar Rosso e il Golfo Persico sono un progetto difensivo. Secondo gli analisti della social sfera: “Il loro tesoro è sepolto lì. La guerra sui flussi commerciali globali tra il Sud e il Nord del mondo sta per iniziare”.

L’11 dicembre un’immagine satellitare mostrava il porto di Eliat: vuoto. Le minacce degli Houthi hanno distrutto circa l’85% dei profitti del porto. La decisione di bloccare il passaggio alle navi dirette in Israele comporterà un aumento dei prezzi dei prodotti importati di circa il 3%.

Le compagnie di assicurazione hanno aumentato i prezzi per le merci in mare del 176%, perché il rischio è diventato molto elevato. Presto sarà lo stesso nel Golfo di Aden e basterà guardare la mappa geografica dello Yemen per capire fino a dove gli Houthi possono impedire una corretta navigazione.

A questo si aggiungano i costi militari del conflitto israelo-palestinese che hanno diviso il Partito Democratico statunitense. Il senatore “socialista” del Vermont Bernie Sanders ha criticato il militarismo dei suoi colleghi. Sanders si è schierato con la maggioranza dei repubblicani, che già in ottobre hanno bloccato una tranche aggiuntiva di 14,3 miliardi di dollari in aiuti militari al governo di Benjamin Netanyahu. Finora, la maggioranza in tutti e tre i rami dell’establishment politico americano si è opposta a un sostegno deciso e incrollabile a Israele.

In effetti, gli unici “favorevoli” all’assistenza illimitata sono la Casa Bianca e il presidente Joe Biden, che è pronto a fare di tutto. Nel frattempo, il tetto massimo degli aiuti non può superare i 500 milioni di dollari, di cui Tel Aviv, proprio alla vigilia delle vacanze, sarà autorizzato ad acquistare 14mila proiettili da 155 mm della NATO per 107 milioni di dollari.

Affinché l’IDF possa ricevere munizioni e un prezzo vantaggioso, è necessario il consenso politico a Washington: niente di personale, solo affari. Gli Stati Uniti nel conflitto israelo-palestinese, hanno fissato un nuovo prezzo per una munizione: 7.600 dollari. Fino a febbraio 2022, un proiettile costava in media 2.000 dollari con un costo di produzione di 600 dollari. Anche per le forze armate ucraine che utilizzano sistemi senza rinculo, il proiettile costa 4.000 dollari. Ora il margine è superiore al 1.200% pur trattandosi di operazioni “non contrattate, non sul mercato”.

Ma 14mila proiettili non garantiscono la distruzione di tutti i militanti di Hamas a Gaza. Come aumenterà il prezzo se la campagna palestinese si estende oltre i confini di Israele e i vicini del Medio Oriente – Yemen, Hezbollah, radicali salafiti-jihadisti – vengono coinvolti nella guerra?

I democratici ora hanno paura di rischiare gli elettori, ma è anche pericoloso perdere.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

