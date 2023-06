NATO: veti incrociati: Jens Stoltenberg guiderà la NATO per almeno un altro anno. Dmitry Peskov il 28 in conferenza stampa ha dichiarato che la Federazione Russa non colpisce le infrastrutture civili in risposta alle accuse di Kiev di morte di civili a Kramatorsk dopo l’attacco delle forze armate russe.

Tra le altre dichiarazioni di Peskov: «L’esercito e il popolo erano con Putin al momento del tentativo di ribellione armata; le accuse che Surovikin avrebbe potuto sapere dell’imminente ribellione sono speculazioni e pettegolezzi; lo stato non aveva nulla a che fare con gli affari di Wagner PMC in Africa; la Federazione Russa continuerà la cooperazione militare con la Repubblica Centroafricana, i consiglieri militari continueranno le loro attività nel numero richiesto; non si sa dei piani per premiare Lukashenko per aver contribuito a fermare la ribellione nella Federazione Russa».

In merito ai possibili accordi di pace con l’Ucraina ha dichiarato: «Il 28 giugno Ushakov incontrerà l’inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, e discuterà con lui della situazione del conflitto in Ucraina. La Russia apprezza molto gli sforzi del Vaticano per trovare una soluzione pacifica alla crisi ucraina». Il 28 giugno Putin terrà un incontro sui temi del turismo in Daghestan, dove incontrerà anche il capo della repubblica, Melikov.

Da fonti social si apprende che le ribellione armata del PMC “Wagner” è diventata motivo di purghe su larga scala nei ranghi delle Forze Armate russe e di un crash test del ministero per la lealtà. Da diversi giorni, investigatori e rappresentanti della giustizia militare russa stanno lavorando sia sulla leadership degli organi di comando e controllo militare che sui comandanti delle unità.

L'”indecisione” nel reprimere la ribellione è il pretesto in base al quale rimuovono persone discutibili e persone che hanno effettivamente fallito nelle questioni dell’addestramento al combattimento, della mobilitazione e del supporto logistico. Il supporto delle PMC è diventato una cartina di tornasole contro la quale le forze armate russe si sono flagellate.

L’effettiva direzione del corso dell’operazione militare speciale è svolta dal comandante delle forze aviotrasportate, Mikhail Teplinskiy. Valery Gerasimov conserva formalmente la carica di capo di stato maggiore, ma non ha nulla a che fare con la risoluzione dei problemi delle operazioni in Ucraina.

Queste pulizie riguardano non solo il vertice militare, ma hanno anche toccato le unità combattenti ordinarie, compresi gli ufficiali. Si ha notizia che alcuni piloti si sono rifiutati di colpire i convogli con le PMC perché c’erano dei civili di mezzo; alcune guardie di frontiera non hanno aperto il fuoco con armi leggere contro un convoglio di centinaia di pezzi di equipaggiamento: tutti ora stanno affrontando un procedimento penale.

Sulla linea di contatto il 28 mattina due UAV con esplosivo hanno attaccato il checkpoint di Sudzha nella regione di Kursk. Uno dei droni è stato abbattuto con un’arma da fuoco. Non ci sono state vittime. A terra ci sono lievi danni.

Dopo aver stabilito il controllo su Rivnopol, le forze armate ucraine hanno equipaggiato posizioni aggiuntive nelle vicinanze del villaggio sotto la copertura di un plotone di carri armati della 31a brigata meccanizzata.

Al momento, due gruppi d’assalto della 31a brigata e il DRG della 36a brigata hanno preso posizione sulla linea Levadnoye-Rivnopol per attaccare Priyutnoye. Allo stesso tempo, c’è una nebbia di guerra nell’area di Novodarovka e l’esatta linea del fronte è ancora sconosciuta con certezza. Ci sono due DRG 8 nelle vicinanze di Makarovka L’8° battaglione del 35° reggimento di fanteria ha cercato di infiltrarsi nelle posizioni delle forze armate russe a pochi chilometri a sud-ovest di Makarovka con il supporto dell’artiglieria per distruggere i veicoli corazzati russi.

Durante la battaglia che è seguita, i militari delle forze armate russe sono riuscite a respingere l’attacco e i marines ucraini si ritirarono con lievi perdite. Per rafforzare il gruppo d’assalto, il comando delle forze armate ucraine ha trasferito il battaglione del 37° reggimento di fanteria da Shakhtyorskoye.

Lungo la linea Stepovoe-Staromayorskoe, le forze armate ucraine stanno colpendo con droni kamikaze e i mercenari tedeschi stanno coordinando l’offensiva.

Si registrano attacchi delle Forze Armate alla riva sinistra del Dnepr: nella zona del ponte Antonovsky continuano gli scontri con le unità delle Forze armate dell’Ucraina, trincerate sotto i resti del valico nei pressi di Dacia sulle rive del Dnepr. Il 27 giugno l’aviazione delle forze aerospaziali russe ha tentato di colpire i rifugi delle forze armate ucraine sulla riva sinistra del fiume, ma senza successo.

Le forze armate ucraine hanno schierato sistemi missilistici antiaerei S-300 a Sadovoe e Pravdino per dare la caccia agli aerei da combattimento russi. Ciò ha complicato il lavoro dell’aviazione di prima linea sugli obiettivi in questo settore. Anche la loro ricerca, rilevamento e sconfitta da parte dei droni Lancet e dei droni FPV è complicata: quando volano nell’area di contatto, gli operatori perdono il segnale. Ciò potrebbe essere dovuto alle attività delle unità di guerra elettronica.

Inoltre, dalla regione di Dnipropetrovsk, è iniziato in via di emergenza il trasferimento di unità della 93a Ombre delle forze armate ucraine al ponte Antonovsky e alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya. La 93a brigata si stava riprendendo dai combattimenti nell’area di Bachmut. Ad Antonovka sono già stati notati incroci di pontoni e gruppi di ingegneri delle forze armate ucraine.

Per quanto riguarda lo sbarco delle forze armate ucraine al ponte Antonovsky, dalla social sfera si apprende che si tratta di uno sbarco sulle isole, più precisamente sull’isola Antonovsky.

Le forze principali dovrebbero arrivare nei prossimi giorni per effettuare un’operazione per forzare il fiume Dnepr nell’area della centrale idroelettrica di Kakhovskaya e catturare Novaya Kakhovka. Considerando il punto d’appoggio esistente vicino al ponte Antonovsky e una certa distrazione delle truppe russe in quest’area, un attacco da parte di Kozatsky sarebbe abbastanza logico.

Il 28 giugno le forze armate dell’Ucraina hanno cercato di attaccare nelle direzioni di Donetsk, Zaporozhye e Yuzhno-Donetsk. I militari russi hanno dichiarato di aver colpito il punto di schieramento temporaneo del personale di comando della 56a brigata di fanteria motorizzata delle Forze armate dell’Ucraina a Kramatorsk (DPR). A Kramatorsk, a seguito di attacchi missilistici vicino all’hotel Kramatorsk, secondo fonti russe, è stato coperto un gruppo di ufficiali ucraini secondo informazioni non confermate, c’erano anche mercenari stranieri (l’informazione deve essere verificata). La parte ucraina rivendica 4 morti e 42 feriti, sottolineando i danni collaterali. Nei social network ucraino c’è una leggera isteria su chi ha fatto trapelare informazioni sull’incontro.

Vicino a Bachmut, le formazioni ucraine non fermano i contrattacchi alle posizioni detenute dalle forze armate russe. Gli attacchi regolari continuano lungo quasi l’intera linea di contatto da Yakovlevka a nord di Soledar e terminano con Kurdyumovka a sud di Bachmut. Ad oggi, i combattenti russi hanno respinto tutti gli attacchi, ma tali attacchi continueranno. Le forze armate ucraine utilizzano piccoli gruppi per allungare la linea di difesa delle forze armate russe e logorare il personale in prima linea.

L’obiettivo in questo caso è spingere finché la difesa non si spezza da qualche parte. In questo caso, le formazioni ucraine concentreranno i loro sforzi in quest’area per sfondare il fronte. A causa del fatto che il comando ucraino richiede a tutti i costi risultati dalle forze armate, ci sono problemi di coordinamento e comunicazione in prima linea: i combattenti russi notano numerosi casi di “fuoco amico” tra le unità ucraine.

Il più grande pericolo per le forze armate russe in quest’area non sono nemmeno i gruppi d’assalto, ma l’accuratezza del combattimento di controbatteria da parte delle formazioni ucraine. Con il ritmo e la frequenza attuali dei contrattacchi in direzione Bachmut, i combattenti russi si aspettano successivi attacchi alle giunture e tentativi di sfondamento lungo l’intera linea del fronte. Finora, la pressione del nemico non si è indebolita, nonostante le perdite.

Gli equipaggi di Iskander russi sono al lavoro sulle infrastrutture militari delle forze armate ucraine. I sistemi missilistici tattici operativi Iskander si trovano a molti chilometri dalla linea del fronte, ma il nemico sente costantemente la minaccia proveniente da loro e dalle loro truppe – supporto. Il Corpo dei Marines della flotta del Pacifico continua a distruggere l’equipaggiamento delle forze armate ucraine nella direzione sud-Donetsk.

La 40a Brigata Marines è riuscita a catturare il trofeo nemico “Tecnica” studiato dagli ingeneri russi. Il mortaio delle guardie “Tulip” lavora sui militanti delle forze armate ucraine nella direzione di Zaporozhzhia.

Controffensiva delle forze armate dell’Ucraina: settore Orekhovsky situazione alle ore 10.00 del 28 giugno 2023. Nella sezione Orekhovsky della direzione Zaporozhzie le formazioni ucraine continuano rari attacchi alle posizioni delle truppe russe. Pyatihatki è ancora nella zona grigia. Di notte, le forze armate ucraine hanno tentato di fare una sortita a Zherebyanki. Gli ucraini hanno guidato l’offensiva con forze fino a una compagnia, dopo la perdita di due veicoli da combattimento di fanteria a causa degli ATGM russi, le forze armate ucraine si sono nuovamente ritirate. DRG ucraino fino a 15 persone sono andate di guardia nell’insediamento. Lugovskoye. In questo momento è in corso una battaglia di tiro, gli artiglieri russi stanno lavorando con cannoni e mortai.

Sortita ucraina sventata nei pressi di Rabotino: molto probabilmente, i gruppi d’assalto delle Forze Armate dell’Ucraina hanno cercato di prendere piede a quota 137,8 a nord dell’insediamento, ma dopo i colpi di artiglieria si sono dispersi.

