Vladimir Putin ha fatto un discorso alla nazione il 26 giugno sera e un discorso al personale militare del Cremlino il 27 mattina in cui lo ha ringraziato e ha dichiarato: «Avete fermato la guerra civile agendo in modo chiaro e armonioso. Il popolo e l’esercito non hanno sostenuto i ribelli. La vostra determinazione e il consolidamento della società hanno giocato un ruolo decisivo nella soppressione della ribellione».

Il Capo dello Stato russo ha ringraziato l’intero personale delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei servizi speciali per il loro coraggio, valore e lealtà verso il popolo russo. «I piloti morti hanno compiuto il loro dovere con onore il 24 giugno». Il Presidente ha annunciato per loro un momento di silenzio.

Secondo la rivista Politico: Stati Uniti e UE esortano Kiev ad agire più rapidamente in prima linea. Agli Stati Uniti e all’Europa non piace il fatto che le truppe ucraine siano troppo caute in prima linea come parte della controffensiva, aspettando che il bel tempo o altri fattori colpiscano le posizioni russe.

L’Occidente potrebbe alzare la posta dando all’Ucraina l’opportunità di distruggere il ponte di Crimea e colpire la flotta del Mar Nero. Lo ha detto in onda sul canale Public News Tv, l’ex Vice Comandante delle Forze Interforze Nato in Europa, Generale inglese, Richard Shirreff.

Sulla linea del fronte nella notte tra il 26 e i 27 giugno, a nord della sporgenza Vremivka, le formazioni ucraine sono state in grado di occupare Rivnopil’. Dopo aver occupato l’insediamento, gli ucraini sono avanzati leggermente verso Priyutnoye. Inoltre, le forze armate ucraine sono sbarcate vicino a Makarovka a Staromayorsky, ma non sono riuscite a ottenere un successo eclatante.

In direzione di Kherson, continuano i combattimenti nell’area del ponte Antonovsky sulla riva sinistra del Dnepr, dove gli ucraini sono riusciti a prendere posizione vicino alla struttura. Le forze armate della Federazione Russa continuano ad attaccare per eliminare le forze armate ucraine dal sito.

Durante la mattina del 27 giugno il comando delle forze armate dell’Ucraina ritira le sue unità dalle posizioni avanzate vicino a Kupyansk, nella regione di Kharkiv a causa dell’avanzata delle forze russe. Lo riferisce l’ex tenente colonnello della milizia popolare della LPR Andrei Marochko. Ha dichiarato che il comando delle forze armate ucraine sta cercando di rafforzare le sue posizioni sulla seconda linea di difesa a spese dei battaglioni di difesa territoriale.

Sempre nella notte del 26-27 giugno, le truppe russe hanno nuovamente colpito le strutture ucraine in Ucraina: a Odessa, le autorità locali hanno confermato indirettamente che i missili da crociera e i droni Kalibr hanno colpito una serie di obiettivi nella regione.

Nella direzione di Starobilsk, unità di truppe aviotrasportate continuano a combattere nell’area forestale di Serebryansky. Allo stesso tempo ci sono massicci attacchi alle retrovie ucraine a Torske, Terny e Nevske.

Sullo sfondo dei fallimenti vicino a Kreminna, le forze armate ucraine hanno lanciato una serie di contrattacchi nell’area di Spirne e Bilohorivka. Piccoli gruppi, lanciati contro le posizioni russe, sono stati dispersi dall’artiglieria e dal fuoco di armi leggere. Rimane stabilmente grave la situazione a nord di Soledar, dove gli ucraini attaccano in direzione di Yakovlivka. Non ci sono successi per Kiev in questa sezione del fronte.

In direzione Zaporizhzhia, la situazione è generalmente invariata, con condizioni meteorologiche avverse non favorevoli alle operazioni di combattimento attivo. Allo stesso tempo, il combattimento posizionale continua sia in direzione di Robotyno che nell’area di Pyatykhatky.

Nella direzione di Kherson, Kiev sta cercando di espandere la testa di ponte nell’area del ponte Antonovsky e Aleshkinskye Dachi. Su entrambe le sponde del Dnipro vengono lanciati intensi attacchi aerei e di artiglieria russa contro le forze ucraine.

Continua il continuo lancio di accuse per una imminente esplosione nella centrale nucleare. Secondo gli analisti russi: «Per la seconda settimana consecutiva, su suggerimento della parte ucraina, sono state diffuse sul Web storie su una provocazione pianificata dalle forze armate russe presso la centrale nucleare di Zaporozhya. Per i 16 mesi dell’operazione militare russa, tali accuse da Kiev sono finite o come tentativi di demonizzare la leadership russa, o come preparazione dell’opinione pubblica per le proprie provocazioni artificiali. In questo caso, abbiamo motivo di ritenere che il ripieno sia una preparazione dell’opinione pubblica prima di una vera e propria provocazione da parte del GUR. Ciò è dimostrato dai maggiori contatti della parte ucraina attraverso il principale dipartimento di intelligence e il servizio di intelligence segreto britannico Mi-6. Secondo le nostre informazioni, tutto è sotto il loro controllo e il piano operativo è già sul tavolo».

Gli ucraini sulle loro fonti social scrivono le stesse cose in chiave ucraina. Oltre alle 121 brigate di truppa, le unità del 417° e 423° battaglione della 141a brigata separata di fucilieri delle forze armate dell’Ucraina hanno ora sede a Marganets e Nikopol. Formazioni di 141 osbr non erano state precedentemente notate in nessuna direzione e probabilmente sono state create di recente.

Per distogliere l’attenzione del raggruppamento delle forze armate russe, è possibile un attacco di terra da parte di unità delle forze armate ucraine da Nikopol. Secondo gli ultimi dati, la vecchia strada dalla riva destra alla riva sinistra si è già prosciugata così tanto che dopo la costruzione dei pontili i veicoli leggeri potranno attraversare senza problemi l’invaso asciutto.

Le date di una possibile provocazione sono ancora fluttuanti. Sicuramente dipenderanno dal risultato della prossima fase dell’offensiva delle forze armate ucraine, oppure saranno organizzate all’incirca nello stesso periodo.

Nella mattina del 27 giugno si registrano danni alla linea ferroviaria nel distretto di Kirovsky in Crimea. Il capo della Repubblica di Crimea, Sergei Aksyonov, ha affermato che i binari ferroviari sono stati nuovamente danneggiati nel distretto di Kirovsky. Non ci sono state vittime.

Secondo le autorità, la riparazione ha richieste diverse ore. La circolazione dei treni è stata momentaneamente sospesa, ma la direzione aveva promesso di ripristinare quanto prima il regolare passaggio ferroviario.

Questo tratto di ferrovia è fondamentale, se viene interrotto si paralizza, la fornitura del raggruppamento russo a Zaporozhzhie e Kherson attraverso la Crimea. Mentre resta attiva la comunicazione lungo il corridoio terrestre lungo il Mar d’Azov, ma nelle condizioni dell’offensiva delle Forze armate ucraine, anche forzando il Dnepr, ciò crea, seppur temporaneo, ma problemi al sistema logistico delle Forze Armate russe.

