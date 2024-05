ISRAELHAMASWAR. Morte a Gaza. La guerra dei numeri: l’ONU ritratta in parte i dati di Hamas

Tra il 6 e l’8 maggio, l’ONU ha dimezzato le sue stime sul numero di donne e bambini uccisi a Gaza. Le stime erano basate sui numeri di Hamas e ricordano che tutte le stime sulla mortalità provenienti da quella fonte sono inaffidabili.

A scriverlo in un articolo cfr.org, secondo cui: “Dall’inizio della guerra di Gaza, il 7 ottobre, quasi ogni dichiarazione sulle vittime palestinesi si è basata sui numeri di Hamas. Il “Ministero della Salute di Gaza” o il “Government Media Office” sono le solite fonti, come se quelle parole significassero qualcosa di diverso da Hamas”.

“L’ONU ha dichiarato 23.084 morti entro il 7 gennaio. Il 29 febbraio, NPR ha affermato che erano state uccise più di 30.000 persone”. “Il Time Magazine ha pubblicato il 15 marzo un articolo di un professore della School of Public Health della Columbia University che affermava che più di 30.000 erano morti e diceva: In realtà, i numeri sono probabilmente conservativi. La scienza è estremamente chiara”. Lo stesso presidente Biden ha utilizzato la cifra di 30.000, nel suo discorso sullo stato dell’Unione.

Secondo il professore Abraham Wyner della Wharton School at Penn, in un articolo su Tablet Magazine. Afferma che “I numeri non sono reali. Questo è ovvio per chiunque capisca come funzionano i numeri naturali. Le vittime non sono soprattutto donne e bambini…”.

All’improvviso l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento delle attività umanitarie (OCHA) ha rivisto le sue cifre. Il Jerusalem Post ha riportato la storia l’11 maggio: “Il 6 maggio, l’ONU ha pubblicato dati che mostrano che a Gaza sarebbero state uccise 34.735 persone, tra cui oltre 9.500 donne e oltre 14.500 bambini. L’8 maggio, le Nazioni Unite hanno pubblicato dati che mostrano che sarebbero state uccise 34.844 persone, tra cui 4.959 donne e 7.797 bambini”.

L’OCHA non ha spiegato le sue azioni, ma la Fondazione per la Difesa delle Democrazie lo ha fatto: “L’ONU ha attribuito i suoi dati originali più elevati al Government Media Office (GMO) di Gaza, controllato da Hamas, i cui dati l’OCHA ha citato continuamente negli ultimi due mesi. L’ONU non ha fornito alcuna fonte per le cifre più basse nel suo aggiornamento dell’8 maggio, ma le cifre corrispondono esattamente a quelle contenute in un rapporto del 2 maggio di un’altra organizzazione controllata da Hamas, il Ministero della Sanità di Gaza”.

Come ha osservato David Adesnik della Fondazione per la Difesa delle Democrazie, “Questo cambiamento potrebbe indicare che l’ONU ha finalmente riconosciuto la mancanza di prove dietro le affermazioni originali di Hamas secondo cui più di 14.000 bambini e 9.000 donne sarebbero stati uccisi a Gaza. Se così fosse, l’ONU dovrebbe dichiarare chiaramente che ha perso la fiducia nelle fonti di cui afferma da mesi la credibilità”. Ma ovviamente, chi può dire che i nuovi e più bassi numeri di Hamas siano credibili? E perché accettare il totale di oltre 34.000, quando Hamas ha riconosciuto di non poter identificare e fornire nomi per 10.000 di questi?

Secondo il giornalista che ha redatto l’articolo, Elliott Abrams, “Le cifre di Hamas non sono credibili e se l’OCHA lo ha finalmente riconosciuto è un passo positivo. Ma dovrebbe essere riconosciuto apertamente, non redatto in un rapporto più lungo. L’OCHA utilizza ancora i dati di Hamas (cioè quelli del Ministero della Sanità di Gaza) per fornire il numero totale delle persone uccise, e dovrebbe riflettere se tali numeri siano più affidabili quando emergono dalla stessa fonte: Hamas”.

E conclude: “È ovvio che questa guerra è una calamità per i civili di Gaza e che migliaia sono i morti e altri i feriti. Hamas vuole che il mondo creda che le principali vittime e vittime siano state donne e bambini, un argomento quasi universalmente accettato fino a tempi molto recenti. Ora anche l’ONU, o una parte dell’ONU, riconosce silenziosamente di aver accettato ciecamente i numeri di Hamas intesi a fuorviare”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/