REGNO UNITO. Londra entra nel CPTPP. Senza fanfara

Il 16 luglio, il Regno Unito ha firmato l’accordo per aderire al Cptpp ad Auckland, in Nuova Zelanda, formalizzando la sua adesione come primo nuovo membro al blocco commerciale di 11 nazioni, sebbene si preveda un impatto economico limitato. Il principale beneficiario è la Malesia, che sta per ottenere esportazioni di olio di palma esenti da dazi nel Regno Unito, fino al 12% ora, una volta entrato in vigore l’Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico.

Il Cptpp è stato firmato da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam nel 2018, un anno dopo che gli Stati Uniti si erano ritirati dal precursore Trans-Pacific Partnership. Ognuno degli 11 deve ora ratificare l’adesione del Regno Unito prima che entri in vigore, prevista per la seconda metà del 2024.

L’accordo dovrebbe dare all’economia del Regno Unito una spinta marginale di 1,8 miliardi di sterline, o dello 0,08%, in 15 anni, sulla base della valutazione di Londra nell’aprile 2021.

«L’impatto sembra principalmente cosmetico, per il Regno Unito per dimostrare che ha stretto un accordo commerciale dopo la Brexit (…) Nessuno in Asia sta prendendo molto sul serio il patto» riporta Nikkei.

Il governo britannico, tuttavia, è desideroso di promuovere il patto, osservando che il blocco Asia-Pacifico rappresenta mezzo miliardo di persone e rappresenta il 12% dell’economia globale. Tuttavia, il Regno Unito ha già accordi di libero scambio con nove degli 11 stati membri, molti dei quali sono stati rinnovati da quando il Regno Unito era membro dell’Unione Europea.

Dalla Brexit ad oggi, il governo conservatore ha cercato di firmare accordi con altri paesi e regioni per cercare di mantenere la promessa della campagna di uscita dei “vantaggi della Brexit”, anche se nessuna partnership potrebbe realisticamente compensare la perdita del commercio senza vincoli con il maggiore vicino e il più grande blocco commerciale del mondo.

«Stiamo usando il nostro status di nazione commerciale indipendente per entrare a far parte di un blocco commerciale entusiasmante, in crescita e lungimirante, che aiuterà a far crescere l’economia del Regno Unito e costruire sulle centinaia di migliaia di posti di lavoro che le aziende di proprietà del Cptpp già supportano su e giù per il paese», secondo una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento per gli affari e il commercio del Regno Unito, citando il segretario al commercio Kemi Badenoch, che ha sostenuto l’uscita del Regno Unito dall’Ue.

Il commercio con i membri del Cptpp rappresenta circa il 6,8% del commercio totale del Regno Unito, con esportazioni britanniche verso i paesi del Cptpp per un valore di 60,5 miliardi di sterline nell’anno fino a settembre 2022. L’adesione al patto dovrebbe aumentare il commercio con i membri del Cptpp di 3,3 miliardi di sterline.

Il comunicato stampa del governo afferma che l’adesione al Cptpp «dovrebbe potenziare ulteriormente gli investimenti nel Regno Unito», sebbene non abbia fornito numeri a sostegno di ciò. Gli investimenti dai paesi Cptpp nel Regno Unito valevano 182 miliardi di sterline nel 2021.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere pubblicati una valutazione d’impatto e un programma dettagliato di accesso al mercato.

L’Asia, però, non attende con il fiato sospeso l’adesione del Regno Unito, visto che i soli vantaggi potrebbero essere nel settore agricolo con tariffe migliori di quelle già esistenti. Il Regno Unito e la Malesia pubblicheranno una dichiarazione congiunta sul commercio sostenibile di materie prime agricole e sulla cooperazione per la conservazione delle foreste. Tuttavia, i gruppi ambientalisti hanno già espresso la preoccupazione che le salvaguardie ambientali britanniche siano troppo permissive per prevenire la deforestazione nella catena di approvvigionamento dell’olio di palma.

Al di là dell’olio di palma, la regione potrebbe ottenere maggiori investimenti dal Regno Unito in settori come la produzione avanzata, l’assistenza sanitaria, l’innovazione digitale e la sostenibilità, nonché la finanza.

Per la Gran Bretagna, il Cptpp consentirà l’esportazione di whisky senza dazi in Malesia, la cui popolazione è a maggioranza musulmana, entro 10 anni dall’attuale 80%. Entro sette anni, la tariffa all’esportazione del 30% per le auto britanniche sarà eliminata.

Luigi Medici