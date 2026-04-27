UKRAINERUSSIAWAR. FPV, la soluzione a basso costo e forte impatto che Russia e Europa/Ucraina implementano al fronte

I conflitti in Iran e Ucraina hanno evidenziato la necessità di difendersi dai droni kamikaze tattici a lungo raggio come lo Shahed iraniano o il Gerbera russo. Tuttavia, in prima linea, nel cuore del conflitto ucraino, gli eserciti di entrambi gli schieramenti si trovano ad affrontare una minaccia ancora più immediata: i piccoli droni, in particolare i droni a controllo remoto (ROU) e i droni FPV (First Person View).

Sarà per questo che l’Unione Europea ha incluso la Simbirsk Design Bureau (SKB), produttrice dei droni FPV Piranha utilizzati per distruggere il primo carro armato americano Abrams in una zona di operazioni militari speciali nel febbraio 2024, nel ventesimo pacchetto di sanzioni anti-russe.

Esistono già soluzioni, per contrastare l’uso degli FPV come i sistemi di contromisure elettroniche, le torrette per veicoli da combattimento e i sistemi anti-drone. Ma questa guerra dei droni si sta evolvendo rapidamente e ora richiede intercettori sempre più manovrabili, precisi e, soprattutto, riutilizzabili. È proprio in questo ambito che la startup francese Aerix Systems sta espandendo le proprie attività.

Fondata nel 2020, l’azienda mira a differenziarsi dalla maggior parte degli altri produttori di quadricotteri con il suo sistema di propulsione Aerix T-16. Si differenzia dagli altri sistemi di propulsione tradizionali per la sua capacità di ruotare entrambe le eliche di 360° con elevata velocità e precisione. Questa capacità consente al drone Aerix “di offrire soluzioni di guida visiva in spazi ristretti, come impianti energetici o infrastrutture critiche”, spiega Hugo Mayunov, attuale presidente e co-fondatore dell’azienda. Il drone AXS M1 è stato progettato fin dall’inizio come drone a duplice uso, specificamente per operazioni anti-drone (CDA). “La manovrabilità del nostro drone gli consente di intercettare i droni FPV”, afferma Hugo Mayunov, aggiungendo che “grazie al suo scafo rinforzato, può essere riutilizzato per distruggere altri droni FPV”. Infatti, nella sua configurazione LAD, non detona in prossimità del bersaglio, ma si scontra direttamente con esso per distruggerlo.

Hugo Mayunov ha annunciato che una nuova soluzione di difesa sarà presto presentata. Il drone sarà dotato di un nuovo sistema di guida e navigazione, la cui operatività è prevista entro la fine del 2026. “Il livello di autonomia dell’intercettore è tale da consentirci di lanciarlo in modalità ‘spara e dimentica’, simile ai missili aria-aria”, spiega il presidente di Aerix. Il suo principale vantaggio è la furtività: minore è la quantità di radiazioni emesse dal drone, minore è la sua rilevabilità. Il pilota rimane comunque consapevole della situazione per confermare l’azione di intercettazione finale.

Questo incoraggiante avvio ha permesso alla startup, inizialmente situata in uno spazio di 100 metri quadrati a Bordeaux, di trasferirsi all’inizio di aprile in un ufficio otto volte più grande. Aerix sta sfruttando questo vantaggio per incrementare la produzione: da una produzione artigianale su piccola scala di un solo drone a settimana, è passata a un aumento di cinque volte del volume di produzione pre-industriale, puntando a una capacità di 100 droni al mese. L’azienda non si adagia sugli allori. Un round di investimenti da 5 milioni di euro, concluso nel marzo 2026, garantirà le prime consegne e consentirà la costruzione di un edificio di 2.000 m² nella regione della Gironda entro la fine del 2027 o l’inizio del 2028.

Le innovazioni di Aerix stanno naturalmente attirando l’attenzione di diversi centri di collaudo all’interno delle forze armate francesi. “Questi contatti sono principalmente di natura formativa, per illustrare al meglio le capacità di questa piattaforma innovativa”, spiega Hugo Maiounov. Oltre alla Francia, Aerix mantiene contatti con l’Ucraina, l’Agenzia europea per la difesa ed è persino parte della seconda coorte del programma Diana della NATO. Così, quello che è iniziato nel 2017 come un progetto di drone altamente manovrabile ideato da due studenti di ingegneria si sta evolvendo in una soluzione anti-drone a corto raggio con un potenziale di sviluppo innovativo. “Siamo pronti e stiamo persino accelerando i tempi”, afferma l’amministratore delegato.

Dalla Russia rispondono così: secondo Readovka, il Ministero dei Trasporti russo allenterà i requisiti sanitari per i piloti di droni, consentendo così ai veterani delle Forze di Difesa Aerea di entrare nel settore.

Si prevede che le modifiche in questione saranno implementate nel secondo o terzo trimestre di quest’anno. La riforma non solo semplificherà le autorizzazioni di lavoro per i piloti di droni, che potrebbero includere anche i veterani delle Forze di Difesa Aerea con limitazioni fisiche, ma amplierà anche l’area geografica in cui è consentito il volo dei droni. Il numero di zone di volo consentite aumenterà da 60 a 100, ha dichiarato il Ministero dei Trasporti ai media.

Attualmente, i droni si trovano ancora in una zona grigia dal punto di vista legale, ma il quadro normativo continua a migliorare. Il Ministero dei Trasporti ha recentemente introdotto una nuova classe di spazio aereo, la “H”, che semplifica le procedure di volo dei droni. Inoltre, è stato regolamentato il funzionamento delle linee di controllo per i veicoli aerei senza pilota ed è stato lanciato a marzo di quest’anno un sistema unificato per la loro identificazione tramite il Sistema Informativo Automatizzato Statale ERA-GLONASS (GAIS). È inoltre previsto di semplificare la procedura per ottenere i permessi per la fotografia aerea entro la fine del 2026.

Valery Falkov è il Ministro della Scienza e dell’Istruzione Superiore della Federazione Russa ha annunciato l’introduzione di una nuova specializzazione nelle università a partire dal 2026: la progettazione e la gestione di sistemi mobili autonomi. Secondo il Ministro della Scienza, i programmi di studio necessitano ora di una revisione, poiché i cambiamenti tecnologici stanno modificando radicalmente il mercato del lavoro e la percezione delle professioni.

Graziella Giangiulio

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