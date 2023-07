UCRAINA. Gli Usa spostano gli HAWK da Taiwan a Kiev

Gli Stati Uniti potrebbero inviare i missili terra-aria precedentemente diretti a Taiwan in Ucraina per rafforzare le vacillanti difese aeree ucraine e cercare di spezzare lo stallo della controffensiva. Stando a The Warzone e AT, il governo degli Stati Uniti intende riacquistare i sistemi missilistici Hawk recentemente ritirati da Taiwan, che gli Stati Uniti trasferirebbero poi all’Ucraina per rafforzare il loro sforzo bellico.

Smentite del Pentagono a parte, nel novembre 2022, le forze armate statunitensi hanno stanziato «finanziamenti per rinnovare i missili di difesa aerea Hawk da includere nei futuri pacchetti di prelievo presidenziale» come parte di un pacchetto di aiuti più ampio pagato attraverso l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina.

“Prelievo” significa trasferire materiale direttamente dalle scorte statunitensi, con il Corpo dei Marines degli Stati Uniti che è l’ultimo utente militare statunitense. Il rapporto rileva inoltre che l’esercito americano ha dichiarato a febbraio che avrebbe riacquistato due unità di fuoco della difesa aerea Hawk con fondi di assistenza ucraina, senza dire da dove.

Taiwan ha acquisito per la prima volta Hawk negli anni ’60 e ha ritirato l’ultimo sistema nel giugno 2023 che è il meglio mantenuto e il più facilmente trasferibile in Ucraina. Questo sistema ha la capacità Lashe (Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement), che gli consente di colpire più minacce a bassa quota contemporaneamente.

Con l’esaurimento delle riserve Sam dell’Ucraina, l’aviazione russa ha iniziato a svolgere un ruolo più significativo nelle operazioni di combattimento in Ucraina. Inoltre, la Russia può produrre 60 missili da crociera, cinque Iskander missili balistici e due missili ipersonici Kinzhal al mese.

A ciò si aggiungono i droni iraniani-russi Geran II – Shahed-136.

La Russia ha anche schierato i suoi elicotteri d’attacco Ka-52 e Mi-28 in squadre, con le loro suite di contromisure che si completano a vicenda. Mentre il Ka-52 ha contromisure contro i missili a guida infrarossa (IR), il Mi-28 ha contromisure contro i missili a guida radar. L’accoppiamento dei due modelli fornisce quindi una difesa completa contro entrambi i tipi di missili.

Sebbene l’Ucraina abbia ricevuto sistemi di difesa aerea di prima qualità come l’Iris-T dalla Germania e il NASAMS dagli Stati Uniti, le consegne sono state frammentarie mentre alcune unità sarebbero state distrutte in combattimento.

Oltre alle scorte di SAM esaurite, all’aumento della produzione di missili e droni russi, alle migliori tattiche di elicotteri d’attacco russi e alle lente consegne dei sistemi di difesa aerea occidentali, l’aeronautica russa ha ancora molta potenza di combattimento.

L’aviazione russa ha ancora quasi tutti i suoi aerei da combattimento, con questo rapporti tra i due contendenti: 100 aerei da combattimento russi ogni 15 ucraini.

Da qui l’esigenza impellente di rinforzare la contraerea ucraina.

Antonio Albanese