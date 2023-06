BIELORUSSIA. Wagner a difesa dei confini con Polonia

A partire dal 26 giugno, fonti dell’opposizione bielorussa, il canale Nimage, riferiscono che Yevgeny Prigozhin è stato visto a Minsk. A Molkino nel territorio di Krasnodar, nel frattempo continuano le campagne di reclutamento nelle PMC.

Secondo la social sfera bielorussa, «in generale, c’è una forte impressione che il trasferimento delle PMC in Bielorussia sia un passo calcolato che doveva essere “venduto” non solo alla popolazione, ma al mondo intero. Altrimenti, se si limitassero a trasferire lì le PMC, specialmente dopo il trasferimento di armi nucleari, ciò solleverebbe un rumore inutile».

Sembra che vi sia attualmente un accumulo di personale in Bielorussia, di una riserva strategica di unità russe, pronte al combattimento nel teatro delle operazioni dell’Ucraina occidentale nel caso in cui un paese terzo prenda parte al conflitto dalla parte dell’Ucraina. Come ad esempio, se i polacchi invieranno un contingente di “mantenimento della pace” nell’ovest dell’Ucraina. Sostanzialmente le PMC in questo caso fungeranno da riserva nel caso in cui qualcosa vada male.

La sera del 26 giugno le unità del Wagner PMC, insieme ad armi standard ed equipaggiamento militare, sono entrate nel territorio della Bielorussia, ovvero con carri armati con la Z rossa e munizionamenti e armi medie e leggere.

A chiarire le idee sul perché la WAGNER ora sia ospitata in Bielorussia ci ha pensato il Presidente Alexander Lukashenko nel suo discorso alla nazione del 27 luglio: «Per 30 anni mi sono preparato alla guerra, quindi oggi viviamo sotto un cielo sereno. La vita senza guerra è il risultato di un duro lavoro quotidiano. Non ci sono rivoluzioni colorate nel Paese se non c’è motivo. La nostra generazione è stata testata per forza. Dobbiamo essere più forti delle minacce che incombono sulla nostra terra. E le minacce arrivano di nuovo dall’Occidente».

E ancora ha aggiunto: «È stato doloroso per noi assistere ai recenti eventi nel sud della Russia. I nostri cittadini li hanno presi a cuore, perché abbiamo una sola Patria. Dato il ruolo della Bielorussia nel risolvere la situazione, devo dire qualche parola su quanto accaduto e spiegare la nostra posizione. Inoltre, anche i nostri fuggitivi si sono agitati, hanno detto ai loro curatori che erano anche pronti ad attuare lo scenario di una ribellione armata».

E secondo Lukashenko: «Quanto sono pazzi i cosiddetti “Kalinovtsy” (il reggimento intitolato a Kalinovsky, che combatte a fianco delle forze armate ucraine). Sono stati portati al fronte, stanno combattendo. E poi hanno sentito: c’è quasi una rivoluzione in Bielorussia. Si precipitano da lì, e i distaccamenti: ‘Indietro, ragazzi, non è il tempo’. Quando si sono verificati gli eventi in Russia, entro mezzogiorno tutte le forze armate, compresa la polizia, le forze speciali, sono state messe in piena prontezza al combattimento».

Secondo il presidente bielorusso «è arrivato un periodo difficile nella storia della Bielorussia e del mondo intero. La minaccia di un conflitto globale non è mai stata così vicina come oggi. Stanno cercando di far saltare in aria il nostro paese e stabilire il proprio ordine. Stanno cercando di ingannarci sui veri piani dell’Occidente. Assistiamo a una nuova ondata di espansione della NATO e allo sviluppo del potenziale militare dei paesi dell’alleanza vicini ai nostri confini. Quasi quotidianamente, le autorità dei servizi di frontiera registrano provocazioni al confine di stato dei paesi vicini: dal lancio di cadaveri ai droni che volano nel territorio bielorusso. Non c’è bisogno di fare di me, di Putin o di Prigozhin degli eroi. Non ci sono eroi in questo caso. Se la Russia crolla, moriremo tutti».

Nella rete social sono apparse notizie secondo cui presto saranno on line i dettagli delle trattative e delle decisioni durante gli eventi della ribellione.

Antonio Albanese