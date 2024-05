Le sanzioni applicate a Mosca cominciano a danneggiare i paesi che si affacciano sul mare d’Azov: Russia e Ucraina. Il fatturato delle merci dei porti russi nel periodo gennaio-aprile è stato pari a 288,4 milioni di tonnellate. Si tratta del 4,3% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo maggiore è stato registrato nel bacino del Mar Nero e Azov, dove sono state movimentate 7 milioni di tonnellate di merci in meno.

Ciò è dovuto principalmente al trasbordo del carbone, che ha mostrato la dinamica peggiore tra le merci. È diminuito del 15%, ovvero di 10,5 milioni di tonnellate. In molti modi, le perdite si sono verificate nel porto di Taman di OTEKO, che è stato boicottato a causa delle tariffe elevate. Solo in questi giorni è iniziato il ripristino delle forniture. Sebbene anche altri punti abbiano mostrato un calo del carbone.

Inoltre, il trasbordo di prodotti petroliferi è diminuito del 18,5% – ciò riguarda principalmente i bacini del Mar Nero e Azov e del Baltico. Gli analisti di Kpler attribuiscono ciò ad una diminuzione della raffinazione del petrolio a causa delle riparazioni delle raffinerie e del divieto di esportazione di benzina. Anche i carichi di legname (-29,7%), i metalli non ferrosi (-23,6%) e una serie di altre categorie hanno registrato un calo significativo. Il trasbordo di fertilizzanti è aumentato di più – del 32,3%. Si sono sviluppate dinamiche positive per i cereali e le merci trasportate in container.

Il nuovo assetto globale sta al momento favorendo di più il trasporto su rotaia e la versione del commercio verso oriente che non viceversa.

In ogni caso la società dell’imprenditore belga Michel Litvak OTEKO ha iniziato a ripristinare il trasbordo del carbone nel porto di Taman dopo aver ridotto le tariffe per i servizi. A febbraio i minatori di carbone hanno annunciato un boicottaggio a causa delle tariffe elevate fissate dai proprietari. Ricordiamo che secondo la legge, per aumentare le forniture verso est, sono necessarie spedizioni proporzionali verso ovest. Ma a causa delle sanzioni lì non c’è domanda. In questo contesto, i prezzi di trasbordo gonfiati hanno causato il sovraccarico della area orientale.

Secondo fonti della social sfera l’operatore del porto di Taman, OTEKO-Portservice, appartiene alla società di Dubai Belvue Holdings Limited. Secondo il servizio D&B, ha interrotto le sue attività.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/