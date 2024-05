BIELORUSSIA. Minsk incontra l’Asia Centrale

C’è un attore che in silenzio sta cercando di affiancare lo sforzo di Mosca nel dare vita a un nuovo assetto geopolitico che offuschi l’Occidente e metta in primo piano l’Asia centrale e l’Oriente. Questo attore è la Bielorussia che ha dato vita a una serie di incontri con i paesi degli “Stan” con l’obiettivo di intraprendere nuovi accordi commerciali e dare vita nuove relazioni, culturali, economiche.

Il 16 di maggio Alexander Lukashenko si è recato in Azerbaijan proprio per continuare questa fitta tabella di marcia. Il presidente della Bielorussia ha tenuto negoziati ufficiali con il suo omologo azero Ilham Aliyev. L’incontro dei leader ha avuto luogo nel palazzo presidenziale Zagulba, sulle rive del Mar Caspio.

I negoziati si sono svolti in due formati: prima a porte chiuse, dove i presidenti hanno discusso un’ampia gamma di relazioni bilaterali, poi in formato allargato. Secondo Lukashenko “non abbiamo argomenti segreti”.

Durante la conversazione, entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza di rafforzare i legami economici, politici e culturali tra i paesi. Hanno notato che esiste un potenziale significativo per la cooperazione in vari settori, tra cui commercio, investimenti, energia e trasporti.

In particolare sono state discusse le possibilità di aumentare il fatturato commerciale, realizzare progetti comuni nel settore petrolchimico e ampliare la cooperazione nel campo dell’agricoltura e del turismo.

A seguito dei negoziati, le parti hanno concordato di creare un gruppo di lavoro per preparare proposte per progetti comuni in vari settori. I presidenti hanno inoltre espresso l’intenzione di intensificare il lavoro della commissione intergovernativa per il commercio e la cooperazione economica.

La visita di Lukashenko in Azerbaigian è la continuazione della sua precedente visita in Uzbekistan che si è tenuta il 7 febbraio. A Taskent ha incontrato tra gli altri Shavkat Mirziyoyev i presidenti si sono concentrati sull’approfondimento delle relazioni interstatali, intensificando l’interazione commerciale, economica, culturale e umanitaria. Le parti presteranno particolare attenzione allo sviluppo dei legami di cooperazione in vari settori, alla cooperazione nell’agricoltura, nella scienza, nell’istruzione e nel turismo.

Alexander Lukashenko e Shavkat Mirziyoyev discuteranno anche dell’agenda regionale e globale, dell’interazione tra i due paesi nelle strutture di integrazione e sulla scena internazionale.

