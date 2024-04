SANZIONI. Aumenta l’import di GNL nell’UE. Dalla Russia

I governi dell’Europa occidentale hanno cercato di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia dallo scoppio della guerra in Ucraina, ma quando si tratta di gas, hanno sempre più sostituito le forniture dai gasdotti russi con gas naturale liquefatto (GNL) russo.

Stando ai dati Reuters, più di un decimo del gas russo precedentemente spedito via gasdotto verso l’Unione Europea è stato sostituito dal GNL consegnato nei porti dell’UE. L’aumento è in parte il risultato degli sconti, dicono fonti industriali e commerciali.

Lo scorso anno il produttore privato russo Novatek ha venduto nell’UE carichi a tariffa ridotta rifiutati da acquirenti in altre parti del mondo, mentre la statale Gazprom ha aumentato le esportazioni dal suo nuovo progetto Portovaya GNL, compensando il calo delle consegne di gasdotti verso ovest.

Sede della più grande flotta di terminali di importazione dell’UE, la Spagna, che in precedenza non importava gas russo, è diventata il principale riesportatore di forniture russe via mare.

Le statistiche dell’UE e i calcoli di Reuters mostrano che l’aumento del GNL ha spinto la quota di gas russo nell’offerta dell’UE di nuovo fino a circa il 15% dopo che le importazioni di gasdotti da Gazprom, erano crollate dopo la guerra all’8,7% da 37 % della fornitura di gas dell’UE.

Secondo la società di analisi dei dati Kpler, lo scorso anno la Russia ha inviato più di 15,6 milioni di tonnellate di GNL russo ai porti dell’UE, un leggero aumento rispetto al 2022 e un aumento del 37,7% rispetto al 2021.

I governi dell’Europa occidentale hanno imposto sanzioni sul petrolio in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, ma non hanno fatto lo stesso per il gas naturale.

La Commissione Europea ha invece chiesto l’eliminazione volontaria di tutte le importazioni di carburante russo entro il 2027.

Il passaggio dai gasdotti alle importazioni di GNL ha, tuttavia, un costo ambientale significativo, poiché per gassificare, spedire e ri-liquefare il carburante è necessaria energia, una tendenza in contrasto con l’obiettivo dell’UE di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050.

I registri di consegna mostrano solo le destinazioni precedenti dei carichi, piuttosto che l’origine definitiva. Ciò significa che il GNL che sbarca in Belgio, Francia, Spagna e Paesi Bassi perde la sua etichetta russa, che può scoraggiare gli acquirenti, prima di essere convogliato nell’entroterra o ricaricato su altre navi.

Alla fine del 2023, commercianti indipendenti hanno venduto volumi russi sul mercato spagnolo con uno sconto di 1 euro per megawattora (MWh) in meno rispetto al prezzo di riferimento europeo TTF, riporta Reuters. Ciò equivale a un risparmio di circa 920.000 euro su un carico tipico del valore di 41 milioni di euro a prezzi spot, hanno mostrato i calcoli di Reuters. Quest’anno è stato applicato uno sconto compreso tra 30 e 50 centesimi di euro.

I dati sulle vendite sono privati, ma i satelliti di localizzazione delle navi hanno mostrato che quattro società commerciali svizzere hanno acquistato e venduto 1,3 tonnellate di GNL russo in Spagna lo scorso anno: Gunvor, MET, ENET e DXT.

Le grandi società energetiche spagnole, tra cui Repsol, Cepsa, Endesa e Iberdrola, hanno affermato di non acquistare direttamente il gas russo. Tuttavia, l’amministratore delegato di Endesa, José Bogas, non ha escluso che possa finire nei volumi acquistati da terzi.

La spagnola Naturgy, la francese TotalEnergies e la britannica Shell, hanno interrotto ulteriori acquisti spot, ma affermano che sono obbligate a pagare la quantità minima di gas sui loro contratti a lungo termine, che lo accettino o meno.

Nel 2023 i 5,08 tonnellate importate dalla Russia hanno leggermente superato il volume totale di gas esportato dalla Spagna in 21 paesi in tutto il mondo, compresi alcuni membri dell’UE.

Fino a febbraio 2022, la maggior parte del gas fornito dalla Russia all’Europa arrivava in Germania attraverso il gasdotto Nord Stream. Ora atterra nella periferia occidentale dell’Europa e si fa strada verso l’interno, invertendo il precedente flusso da est a ovest.

Le 3,6 tonnellate di GNL russo importate dalla Francia lo scorso anno hanno rappresentato il 41% delle sue esportazioni nette. Se si aggiungono i volumi inviati verso est da Portogallo e Spagna, tutto il gas trasportato dalla Francia verso Belgio e Germania e quasi la metà di quello inviato verso Svizzera e Italia potrebbe essere attribuito al GNL russo, mostrano i dati degli operatori di rete.

Il Belgio ha importato circa 4,8 tonnellate di GNL russo, quasi il doppio del volume inviato ai Paesi Bassi. Circa 0,7 tonnellate sono arrivate attraverso terminali olandesi.

Tali calcoli escludono i trasbordi, quando il GNL scambia navi in un porto dell’UE prima di riprendere la navigazione.

Secondo il regolatore federale della rete Bundesnetzagentur, l’anno scorso la Germania ha importato il 48,6% del suo gas tramite gasdotto da Belgio, Francia e Paesi Bassi. Fino al 13,7% del gas nella rete tedesca potrebbe essere russo, in uno scenario in cui questi paesi trasferiscono quanto più GNL Novatek possibile.

La realtà probabilmente è minore se si tiene conto del consumo nazionale e del mix di offerta.

Con l’aumento della quota di GNL russo, l’impatto è particolarmente evidente in Grecia: Atene ha tagliato il consumo di gas e ridotto le importazioni russe del 20%; ma poiché le consegne di GNL di Gazprom sono più che quadruplicate, la quota di gas russo nella fornitura della Grecia ha raggiunto il 47% lo scorso anno, rispetto al 36% nel 2022, secondo l’operatore di rete DEFSA.

Da allora, la DEPA controllata dallo Stato greco ha presentato istanza di arbitrato contro Gazprom, in parte sulla base di dati che mostrano che le vendite di GNL ai concorrenti greci erano ad un forte sconto rispetto al prezzo contrattuale del gasdotto della DEPA.

A partire da aprile, i paesi dell’UE possono vietare legalmente alle aziende russe di prenotare la propria capacità infrastrutturale per la fornitura di GNL.

I principali importatori Spagna e Belgio, tuttavia, hanno affermato che probabilmente non lo faranno, stante l’assenza id una posizione comune a livello industriale.

