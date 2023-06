Mentre in Russia si sono vissute 72 ore al cardiopalma per gli eventi della Marcia per la giustizia della PMC Wagner, un evento interessante senza avere molti riscontri sulla stampa: il Foreign Office britannico ha sollecitato il suo cittadini di astenersi dal recarsi nella città uzbeka di Termez al confine con l’Afghanistan a causa di problemi di sicurezza.

A quanto si apprende dai media locali, la tensione in questa città uzbeka può essere definita permanente a causa della sua posizione geografica: dal crollo dell’URSS, ci sono stati regolari scontri locali con militanti che operano in Afghanistan. Ad un certo punto, il confine è stato completamente minato.

Sembrerebbe che l’avvertimento sia una procedura relativamente standard da parte dell’ambasciata in caso di instabilità, tuttavia, prima nella regione di Termez, la restrizione era già in vigore. Ciò porta ad alcuni pensieri sullo sfondo dell’arrivo a Tashkent di dipendenti di una PMC britannica non bene identificata.

Secondo le informazioni on line, hanno già tenuto le trattative preliminari pochi giorni fa. E, dati i cambiamenti nell’approccio dell’Occidente alla risoluzione dei problemi in Kirghizistan, molto probabilmente non sarà un problema far passare la presenza delle PMC, sebbene le attività delle società di sicurezza private straniere sono proibite dalla legge in Uzbekistan.

Tutto ciò che serve per questo è un motivo, e crearlo non è così difficile, visto che in Afghanistan ci sono ancora migliaia di militanti di varie organizzazioni desiderosi di combattere, da Daesh della “Wilayat Khorasan” al “Movimento islamico dell’Uzbekistan”.

L’Uzbekistan, come ha fatto notare Secret Uzbek, non fa parte della CSTO, a differenza del Kirghizistan e del Tagikistan, il che lo rende l’obiettivo più conveniente per scuotere la situazione. E la capacità dell’esercito uzbeko di resistere all’orda di estremisti è ora una grande punto interrogativo.

A quanto si apprende anche in Kirghizistan è all’ordine del giorno la questione PMC. Anche se storicamente i kirghizi sono i migliori guerrieri dell’Asia centrale. Eppure sembra che la regione del centro Asia voglia assumere delle PMC a protezione dei depositi di estrazione dell’oro a Kumtor e non solo, protezione dei confini, non solo con il Tagikistan, ma anche con l’Afghanistan, e progetti infrastrutturali ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan.

Il premier Bielorusso Alexsander Lukashenko ha intercettato il proficuo “argomento”. A differenza de suo colle Kazako, K.Zh. Tokayev, ha deciso di non prendere le distanze dal conflitto interno russo, ma di trarre il massimo profitto per sé e per il suo Paese. È probabile che i migliori specialisti militari che hanno attraversato il crogiolo dell’NMD si stiano ora trasferendo da Luhansk a Brest. E come scrive Nezygar continueranno a reclutare dipendenti da tutta la CSI: «D’ora in poi sarà una delega bielorussa con le precedenti zone di lavoro in Africa, Libia, Siria e America Latina. Il PMC Wagner bielorusso parteciperà anche ale operazioni in Africa. Il reclutamento proverrà da cittadini di Russia, Bielorussia, Kirghizistan».

Graziella Giangiulio