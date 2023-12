I fondi del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per rifornire le armi in sostituzione di quelle inviate in Ucraina finiranno il 30 dicembre, riferisce Bloomberg, citando una lettera del controllore del Pentagono Michael McCord ai membri del Congresso degli Stati Uniti. Il 19 dicembre gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina previsto per la fine di dicembre e sarà l’ultimo, ha affermato la Casa Bianca.

Sempre Bloomberg afferma che gli alleati dell’Ucraina negli Stati Uniti e in Europa credono che senza l’aiuto di Washington e Bruxelles, Kiev sarà costretta ad accettare un cessate il fuoco alle condizioni di Mosca. Gli alleati di Kiev negli Stati Uniti e in Europa temono che la Russia possa “vincere” nel conflitto.

Nel frattempo Volodymyr Zelenskyj ha citato uno dei motivi del fallimento dell’offensiva delle forze armate ucraine nell’Ucraina meridionale: «Cieli incontrollati: ciò ha avuto un impatto sull’operazione Sud del 2023. Non controlliamo i cieli, non abbiamo abbastanza armi adeguate», ha detto Zelenskyj in una conferenza stampa. Alla domanda se l’Ucraina potrebbe gradualmente perdere terreno nella guerra, Zelenskyj ha risposto «No».

«Eravamo nella situazione più difficile, eravamo quasi completamente occupati – almeno le regioni centrali, la logistica del nostro Stato, le strade, le ferrovie, la consegna dei generi alimentari, eravamo in completo blocco. Ora abbiamo una situazione diversa», ha detto Zelenskyj.

Il Comandante Valery Zaluzhny ha proposto di mobilitare altre 500.000 persone, «ma ho detto che ho bisogno di più argomenti per approvarlo, servono dettagli», ha chiosato Zelensky sulla richiesta di Zaluzhny. Tale mobilitazione costerà all’Ucraina circa 500 miliardi di grivna. Zelensky ha anche dichiarato populisticamente di non aver ancora visto nel nuovo disegno di legge sulla mobilitazione la questione della smobilitazione di coloro che sono al fronte da molto tempo.

Altra conferenza stampa congiunta, stavolta a Mosca, ha visto allo stesso tavolo: Putin, Shoigu e Gerasimov. Tra le dichiarazioni di Vladimir Putin: «La Russia non rinuncerà ai suoi obiettivi del Distretto Militare Settentrionale». «Le nostre truppe hanno l’iniziativa, noi facciamo ciò che riteniamo necessario. L’Operazione militare speciale ha identificato una serie di problemi; è necessario ricostruire i sistemi di comunicazione e utilizzare in modo più efficace le moderne tecnologie di intelligence».

«È necessario aumentare la produzione di proiettili e UAV ad alta precisione, il lavoro di difesa aerea richiede miglioramenti. Tutti i tentativi di sconfiggere la Federazione Russa sono falliti grazie al coraggio e alla forza d’animo del soldato russo». «Anche i droni piccoli e apparentemente innocui causano danni, questo è un vantaggio da non perdere». E ancora il Presidente russo ha detto: «È crollato il mito dell’invulnerabilità dell’equipaggiamento militare occidentale. L’offerta di truppe russe sta migliorando».

Il ministro per la Difesa russa Serghei Shoigu ha detto: «L’area del Mar d’Azov è diventata un mare interno della Russia. L’Ucraina, infatti, è un paese in bancarotta». «L’Occidente ha fornito Kiev con 5.220 carri armati, veicoli da combattimento di fanteria e veicoli corazzati, 28 aerei, 87 elicotteri, 23.000 UAV, oltre 1.300 sistemi di artiglieria». «Kiev ha perso nella controffensiva 159.000 persone uccise e ferite». «Le perdite delle forze armate ucraine dall’inizio del distretto militare settentrionale ammontano a 383.000 morti e feriti». In merito a quanto sta facendo la Russia sul campo il Ministro ha detto: «Ogni esercito ora ha un reggimento di riserva. I designer creano nuove armi per le forze armate russe in 4-7 mesi invece che in 5-8 anni in condizioni normali, questo non accadeva dai tempi della Grande Guerra Patriottica. Dal febbraio 2022, la produzione di carri armati in Russia è aumentata di 5,6 volte, di veicoli da combattimento di fanteria di 3,6 volte, di veicoli corazzati di 3,5 volte, di UAV di 16,8 volte e di munizioni di artiglieria di 17,5 volte». Non solo: «Il tasso di sopravvivenza dei feriti è aumentato notevolmente. Il numero di volontari stranieri disposti a combattere per le Forze armate russe è aumentato di 7 volte, nelle Forze armate ucraine si è verificata la tendenza opposta, il numero di mercenari è diminuito di 6 volte».

«L’esercito russo oggi è il più preparato e pronto al combattimento al mondo. Tutti i piani per il reclutamento dell’esercito e della marina nel 2023 sono stati pienamente attuati, il loro numero è stato aumentato a 1.150.000 militari. In proporzione alle minacce esterne, la forza delle forze armate russe sarà aumentata a 1.500.000 militari».

Putin prima di chiudere la conferenza stampa ha lamentato le mancate attuazioni delle promesse NATO «che nel 1991 dissero nemmeno un centimetro a est, dannazione, guarda, si stanno affacciando qui nel nostro cortile». E ancora Putin sugli accordi tra Russia e Ucraina: «Se gli accordi di Minsk sul Donbass venissero attuati, tutto pian piano crescerebbe insieme. Neppure adesso combatteremo con l’Europa».

In merito ai negoziati tra Russia e Ucraina Putin ha ribadito che Mosca lo farà solo alle sue condizioni.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 16:00 del 19 dicembre.

Un attacco di droni è stato respinto nel quartiere di Odintsovo, ha detto il sindaco di Mosca Sobyanin. Secondo i dati preliminari non ci sono stati danni o vittime nel luogo in cui sono caduti i detriti. Sul posto stanno lavorando gli specialisti dei servizi di emergenza.

Direzione Bachmut. La 4a brigata di fucilieri motorizzati delle forze armate russe ha preso parte all’attacco a Chernobylets a sud-ovest di Artemovsk. L’avanzamento lungo il fronte è arrivato fino a 1 km di lunghezza e fino a 530 m di profondità.

Direzione Donestk. Le unità d’assalto russe a sud di Novomykhailivka hanno catturato le posizioni delle forze armate ucraine sulla linea del Cimitero-Fattoria. È prevedibile che nel prossimo futuro le unità russe continueranno ad espandere la testa di ponte meridionale vicino all’area popolata. Nel frattempo, per creare una situazione critica per le forze armate ucraine, è necessario conquistare le alture a nord di Novomykhailivka. Ciò ti consentirà di portare le forze armate ucraine in una manovra a tenaglia e costringerlo a ritirarsi in direzione di Paraskoviivka.

Secondo altra fonte in direzione di Soledar, le forze armate russe conducono un’offensiva lungo tutta la linea del fronte. Sul fianco settentrionale, le truppe russe cercano di avanzare verso Krasnoye e di stabilire il controllo sulla strada per Chasov Yar. Nel frattempo, a sud di Bachmut, unità delle forze armate russe stanno conducendo attacchi sulla linea Kleshchiivka-Andriivka.

In mattinata l’esercito russo prende d’assalto l’area fortificata di Kleshchiivska, chiudendo l’area in una tenaglia. A nord di Kleshchiivka continuano le battaglie per il controllo della potente area fortificata di Kleshchiivka; i combattenti russi stanno buttando fuori dalle trincee le forze armate ucraine, che avevano già occupato più della metà delle posizioni. Battaglie si svolgono anche nella zona di quota 215,7, le forze armate ucraine stanno cercando di contrattaccare la collina perduta.

Le forze armate russe hanno aumentato l’attività dell’artiglieria e il numero dei gruppi d’assalto, cosa che ha permesso loro di avvicinarsi alle posizioni avanzate delle forze armate ucraine e di ottenere un “successo parziale”, riferiscono gli analisti militari ucraini. “I russi sono avanzati di 200 metri verso Ivanovsky, 100 m a sud di Bogdanovka, 100 m nella zona di Kleshchiivka. Khromoe è praticamente perduto”, ammettono con grande ritardo le risorse ucraine.

Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina ha riferito il 18 sera che l’esercito russo ha effettuato 17 attacchi vicino a Bogdanovka, Klishchiivka e Andriivka e la mattina del 19 dicembre ha annunciato il 21esimo attacco russo.

Nel settore Avdiivska anche le formazioni ucraine si trovano in una situazione difficile. Finora gli ucraini hanno avuto difficoltà a mantenere le posizioni sul fianco settentrionale vicino a Stepove e Petrovsky, ma a sud le truppe russe, dopo un lungo bombardamento di artiglieria, sono riuscite ad avanzare in diversi settori.

Le truppe russe continuano a colpire obiettivi ucraini nelle retrovie dell’Ucraina. Sono state segnalate esplosioni a Dnepropetrovsk, Starokonstantinov, Krivoy Rog, Kherson e nella città di Kremenchug. Tuttavia, la censura ucraina è finora riuscita a impedire la diffusione di informazioni sugli obiettivi colpiti.

Le formazioni ucraine hanno fatto un altro tentativo di attaccare obiettivi russi con i droni. L’ultimo raid di questo tipo è avvenuto a metà della scorsa settimana, quando almeno nove droni sono stati distrutti nelle regioni di Kaluga e Mosca.

