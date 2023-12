SCENARI FUTURI. Il 2024 secondo Wall Street: meno Cina e più India

Nel 2024 Wall Street fa previsioni cautamente speranzose nonostante l’aggressiva stretta monetaria di quest’anno da parte delle banche centrali e la continua instabilità geopolitica. Gli analisti di mercato si aspettano che la Cina entri in una fase di crescita più moderata e che l’India continui la sua ascesa come nuova potenza nel 2024, mentre un nuovo panorama economico prende forma dopo un rimpasto post-pandemico.

Secondo Wall Street nel 2024 si registrerà la crescita di una “nuova normalità” della Cina: ”Si profila una nuova normalità per la Cina”, ha scritto UBS nel suo outlook globale. “I vincoli imposti ai vecchi modelli di crescita vedranno probabilmente una crescita più lenta rispetto alla norma negli ultimi due decenni”. Ubs prevede una media inferiore di circa il 4,5% in questo decennio poiché i motori economici del paese, tra cui esportazioni, investimenti immobiliari e produzione a basso costo, hanno rallentato. Al suo posto ci sarà una crescita meno drammatica, ma più sostenibile, alimentata da una produzione a più alto valore aggiunto e da tecnologie verdi come i veicoli elettrici, prevede Ubs.

Nel breve termine, Barclays ritiene che lo slancio della Cina abbia già toccato il fondo. L’India e il Sud-Est asiatico ne beneficeranno.

L’India rimarrà una delle economie in più rapida crescita nel 2024, beneficiando di una popolazione attiva in crescita, di industrie in espansione che vanno dall’agricoltura ai servizi e di un afflusso di capitali da parte di investitori che cercano un’alternativa alla Cina.

Anche Vietnam e Indonesia sono pronti a trarre vantaggio non solo dallo spostamento della catena di approvvigionamento dalla Cina, ma anche come hub a supporto della nuova produzione tecnologica cinese ad alto valore.

Gli investimenti diretti esteri in India e nell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico sono raddoppiati dal 2010, riferisce Bank of America: ”Ci aspettiamo che le aziende straniere continuino a investire in Cina, ma la delocalizzazione della catena di approvvigionamento andrebbe probabilmente a vantaggio dell’Asean e dell’India poiché i paesi vicini agli Stati Uniti, compreso il Giappone, continuerebbero a preferire queste regioni alla Cina per nuovi investimenti diretti esteri”, ha scritto la banca nelle sue previsioni.

La crescita più significativa del Giappone da decenni, stimata al 2% nel 2023, secondo il Fmi, dovrebbe moderarsi l’anno prossimo, ma si prevede che l’ottimismo sul mercato azionario giapponese continuerà anche con la speculazione che la Banca del Giappone metterà fine al suo tasso negativo. politica all’inizio del 2024.

BlackRock ha rivisto al rialzo la propria view sulle azioni giapponesi due volte nel 2023 e l’azienda rimane sovrappesata sul Giappone. La società ha maggiore fiducia nelle azioni giapponesi rispetto a qualsiasi altro mercato sviluppato.

“La recessione più attesa della storia non si vede ancora da nessuna parte”, ha scritto Barclays nelle sue previsioni per il 2024. Anche se le banche centrali di tutto il mondo hanno perseguito aggressivi aumenti dei tassi di interesse per combattere l’inflazione per tutto il 2023, la recessione che avrebbe dovuto seguire non si è materializzata.

Invece, le principali economie sia dei mercati sviluppati che di quelli emergenti hanno visto l’inflazione raffreddarsi avvicinandosi ai livelli target delle banche centrali senza un aumento significativo della disoccupazione o un calo della crescita economica.

I mercati emergenti asiatici con valute più deboli potrebbero vedere i loro deficit fiscali aggravarsi a causa del forte dollaro. Anche la politica fiscale in Cina e Giappone ha il potenziale di estendersi al resto del mondo.

La volatilità politica abbonderà in un anno elettorale importante: più della metà della popolazione mondiale parteciperà alle elezioni, con conseguenze sostanziali per un mondo profondamente polarizzato.

“Le aspettative di base per la geopolitica in Asia nel 2024 sono una situazione tesa, ma stabile”, ha scritto UBS nelle sue prospettive. “Il recente aumento dei contatti tra funzionari di alto livello statunitensi e cinesi dipinge uno scenario più ottimistico per le relazioni USA-Cina nel 2024”.

