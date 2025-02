COREA DEL NORD. I droni di Kim sono made in Russia

La Corea del Nord è pronta a produrre diversi tipi di droni quest’anno in collaborazione con la Russia, poiché Mosca ha accettato di fornire supporto tecnico a Pyongyang in cambio della sua assistenza militare nella lotta all’Ucraina.

I due paesi hanno raggiunto un accordo in base al quale la Russia fornirà assistenza tecnica alla Corea del Nord per lo sviluppo e la produzione di massa di vari tipi di droni, ha riferito l’emittente pubblica giapponese NHK, citando diverse fonti non identificate.

L’accordo era in cambio dell’invio di soldati da parte della Corea del Nord per aiutare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina, ha aggiunto l’emittente.

Ben 12.000 soldati nordcoreani sarebbero in Russia per combattere le forze ucraine che hanno occupato parti della regione russa di Kursk ad agosto, secondo l’Ucraina e gli Stati Uniti, sebbene né la Corea del Nord né la Russia abbiano riconosciuto la loro presenza, riporta RFA.

A novembre, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato di volere che il suo paese iniziasse la produzione di massa di droni “suicidi”.

Kim “ha sottolineato la necessità di costruire un sistema di produzione in serie il prima possibile e di passare alla produzione di massa su vasta scala”, hanno riferito i media statali all’epoca.

La Russia potrebbe fornire tecnologia missilistica e di droni alla Corea del Nord in cambio delle truppe nordcoreane che combattono a Kursk, ha affermato l’Institute for the Study of War, aggiungendo che la Corea del Nord stava usando la guerra in Ucraina come banco di prova per le proprie capacità militari.

Citando un rapporto della Reuters secondo cui i missili balistici nordcoreani lanciati dalle forze russe da dicembre 2024 hanno dimostrato una precisione notevolmente migliorata, l’ISW ha affermato che tale miglioramento è stato ottenuto tramite l’alleanza tra Corea del Nord e Russia.

NHK, citando sue fonti, ha però affermato che la Russia era riluttante a fornire supporto allo sviluppo di armi nucleari da parte della Corea del Nord.

Le fonti hanno affermato che la Russia era preoccupata che fattori come un test nucleare nordcoreano avrebbero complicato le relazioni della Russia con gli Stati Uniti e con i paesi vicini, tra cui la Cina.

La Corea del Nord è stata accusata di aver inviato armi alla Russia per sostenere la sua invasione dell’Ucraina; Seul ha affermato a ottobre 2024 che Pyongyang aveva inviato circa 7.000 container di armi alla Russia nei due mesi precedenti, portando il numero totale di container a 20.000.

Anna Lotti

