CINA. La Trappole di Tucidide e il summit Trump Xi nella lettura di Pechino

Alla vigilia della visita del Presidente Xi Jinping negli Stati Uniti l’agenzia di stampa cinese Xinhua ha pubblicato un articolo dal titolo “Tracciare insieme un nuovo capitolo nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti — In occasione della visita di Stato del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti” in cui si traccia un quadro dello stato attuale delle relazioni sino-statunitensi.

L’articolo si apre presentando il mondo in trepidazione e fremente di speranza per gli esiti dell’incontro tra i due capi di Stato. Poche righe più avanti arriva una domanda(che riprende le parole rivolte da Xi Jinping a Trump durante la sua visita in Cina dello scorso maggio): Stati Uniti e Cina riusciranno a sfuggire alla trappola di Tucidide, ad inaugurare “un nuovo paradigma nelle relazioni tra Grandi Potenze”, e ad affrontare insieme le sfide globali.

Come si può leggere sulla pagina del think tank Orizzonti Politici quella della “trappola di Tucidide” è un concetto coniato nel 2012 dallo scienziato politico statunitense Graham Allison in un articolo pubblicato sul Financial Times in cui paragonava la situazione attuale tra Cina e Stati Uniti a quella che portò allo scoppio della Guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta, ovvero, a suo modo si vedere, un confronto per la supremazia tra una potenza emergente ed una potenza egemone. Questa teoria ha goduto di un grade successo, ma ha suscitato, come riferito anche dal think tank italiano, di diverse critiche sia dal punto di vista politico che filologico. Per quanto riguarda quest’ultimo punto sulla pagina di Orizzonti Politici si legge, infatti, che il verbo anankasai che spesso viene reso con il valore aggettivale di “inevitabile” all’interno della proposizione “ciò che rese la guerra inevitabile fu la crescita della potenza ateniese e la paura che questa incuteva a Sparta” (ed il punto di partenza della teoria di Allison), può essere tradotto in toni meno netti con il significato di “spingere” con “una sfumatura che terrebbe in maggior considerazione l’influenza delle azioni e decisioni dei singoli sugli avvenimenti che portarono allo scoppio della guerra”. Invece, entrando nel merito delle critiche dal punto di vista politico alla teoria di Alison, il think tank italiano fa riferimento ad un difetto della “teoria realistica”, ovvero quello che “spesso finisce per essere una profezia che si auto avvera, il solo fatto di presentare un avvenimento come inevitabile, come la guerra tra Cina e USA, accresce la sua possibilità di avverarsi”. Orizzonti Politici, sottolinea, inoltre, le critiche rivolte ad Allison poiché nella sua teoria cita pochi esempi, situati in poche aree del mondo, ignorando, d’altra parte, un gran numero di casi in cui la transizione pacifica del potere che contradirebbe la sua tesi, senza contare poi il fatto del diverso contesto storico con tutto ciò che ne deriva.

Dopo aver sottolineato l’interdipendenza economica tra Cina e Stati Uniti ed altre sfumature riguardanti la politica interna ed estera dei due Paesi, il think tank italiano sottolinea come, nonostante la sua inconsistenza teorica, la trappola di Tucidide risulti essere “un efficace espediente propagandistico, perché è un’immagine evocativa e semplificata della realtà”. E, infatti, continua Orizzonti Politici, la stessa teoria può essere utilizzata, da un lato, dagli Stati Uniti per giustificare una postura internazionale più aggressiva ed interventista volta ad arginare Pechino, dall’altro, dalla Cina per ribadire il suo ruolo di potenza emergente.

Si potrebbe aggiungere che ciò offre a Pechino il vantaggio non marginale di presentare l’altra parte come l’aggressore, l’antagonista che cospira in ogni modo per frustrare il percorso (dal loro punto di vista) legittimo della Cina verso lo sviluppo e, di conseguenza, verso una ritrovata grandezza, che è il cuore delle politiche di Xi Jinping del “Sogno Cinese, Zhongguo Meng” e del “Grande Rinnovamento della Nazione Cinese, Zhonghua Minzu Weida Fuxing”.

Non è un caso, dunque, che durante la visita di Stato di Trump in Cina del maggio scorso, Xi Jinping abbia fatto riferimento alla tesi della “trappola di Tucidide”, come non lo è, il fatto che l’agenzia Xinhua, una delle voci del PCC, abbia utilizzato le stesse parole alla vigilia della sua visita di Stato negli Stati Uniti.

L’articolo pubblicato dall’agenzai Xinhua, ripercorre velocemente alcuni dei punti chiave delle relazioni sino-statunitensi, rimarcando i vantaggi reciproci, e per il mondo, di una collaborazione tra i due Paesi, riferendo a tal proposito anche il parere degli esperti sui passi fatti in merito, e dando grande risalto a citazioni di Xi Jinping. L’agenzia di stampa cinese fa riferimento, ad esempio, alle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese e Segretario del PCC nella Grande sala del Popolo con cui affermava che le responsabilità che Cina e Stati Uniti (dovrebbero) assumersi in questa epoca rispondono ad una richiesta che viene dalla storia, dal mondo, e dai popoli; o ancor più avanti il rifermento ai punti illustrati da Xi Jinping per far si che «Il “rapporto di stabilità strategica costruttiva tra Cina e Stati Uniti»” non resti solo uno slogan, ma si in “trasformi azioni concrete volte a un avvicinamento reciproco”, ovvero “stabilità positiva basata sulla cooperazione, stabilità positiva con una concorrenza misurata, stabilità normale con divergenze controllabili e stabilità duratura con prospettive di pace.

L’articolo si chiude con l’auspicio che Cina e Stati Uniti assumendosi la responsabilità storica che spetta loro in qualità di grandi potenze possano tracciare insieme una via che possa portare alla convivenza nella «nuova era» (in alcuni punti dell’articolo si era già fatto riferimento al fatto che il Pacifico fosse abbastanza grande per la coesistenza delle traiettorie del “Grande Rinnovamento della Nazione Cinese” e per la rinascita americana) “apportando un contributo ancora maggiore alla pace e allo sviluppo del mondo” sottolineando come “per fare la cosa giusta, ogni momento è quello giusto”.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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