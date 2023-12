UKRAINERUSSIAWAR. L’Ucraina sta costruendo tre linee di difesa e abbandonerà l’offensiva in inverno. I russi avanzano nel distretto meridionale

Secondo il Financial Times, dallo scoppio delle ostilità in Ucraina, i leader occidentali hanno deliberatamente minimizzato le difficoltà per le loro popolazioni, provocando un crescente “affaticamento da conflitto”. Secondo la testata i capi dei paesi occidentali hanno fatto credere ai loro cittadini che il conflitto in Ucraina “era più facile di quanto non sia mostrato a conti fatti” sia per quanto riguarda “le forniture di armi che il sostegno finanziario”. Ad esempio, la pubblicazione cita il mancato rispetto da parte dell’UE della promessa di fornire all’Ucraina 1 milione di proiettili di artiglieria a causa della limitata capacità di produzione. Pertanto, la stanchezza causata dal conflitto ucraino si è rivelata “un problema creato dagli stessi leader occidentali”, conclude il FT.

Un modo semplice per scaricare sull’Europa quello che l’Ucraina e gli Stati Uniti insieme al Regno Unito non sono riusciti a portare a casa nei tempi da loro programmati: il crollo economico – sociale della Russia.

Il primo Ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che «le capacità militari dell’Ucraina, nonostante le gigantesche forniture di armi dall’Occidente, diminuiscono costantemente, così come le possibilità di ottenere i risultati desiderati nei possibili negoziati di pace con la Federazione Russa»; «La pace sarebbe potuta arrivare [in Ucraina] molto tempo fa», ha chiosato Fico.

L’Unione europea terrà un vertice di emergenza all’inizio del 2024 per concordare un programma di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina fino al 2027, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in una conferenza stampa dopo il vertice Ue di due giorni a Bruxelles. «26 paesi hanno sostenuto il programma di assistenza all’Ucraina, ma 26 non sono sufficienti per prendere una decisione, quindi avremo un vertice speciale di 27 paesi per concordare questa proposta», ha detto. Il premier francese Emmanuel Macron ha detto che l’Unione Europea è ancora molto lontana da una reale espansione verso l’Ucraina, e la decisione di avviare i negoziati è solo politica e non ha valore legale, ha affermato il presidente francese.

Volodimyr Zelensky ha detto ai leader europei che per lui è più importante ottenere il consenso non per ulteriori finanziamenti, ma per l’avvio dei negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, riferisce sempre Financial Times citando funzionari. Tuttavia, un funzionario dell’UE ha dichiarato al FT che Kiev ha liquidità per gennaio, ma successivamente dovrà far fronte a fondi limitati.

Stando a Die Welt, la deputata ucraina Alexandra Ustinova, del partito Servo del Popolo ha riferito il 17 dicembre che: «L’Ucraina sta costruendo tre linee di difesa e abbandonerà l’offensiva in inverno. Per Ustinova, il paese si difenderà profondamente in caso di diminuzione dell’aiuto militare occidentale». Solo il 16 dicembre il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny aveva pianificato una nuova controffensiva nel 2024.

Continuano invece i rumors di una guerra interna tra il premier Volodymyr Zelensky e il comandante Valery Zaluzhny. L’ultima parte, per ora della soap opera vuole che sia stata trovata una “cimice” nell’ufficio del comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny, riferisce RBC-Ukraine. I dispositivi di ascolto sono stati trovati non solo negli uffici del comandante Zaluzhny, ma anche sui suoi dipendenti, ha riferito la pubblicazione Ukrayinska Pravda. Non si sa al momento chi le abbia piazzate e perché.

Dalla Russia, Dmitrij Medvedev ha detto: «Otterremo una vittoria nazionale nel distretto militare settentrionale», in risposta a quanto detto dalla deputata ucraina sulla difesa ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

A partire dal 15 dicembre numerosi droni ucraini hanno tentato di attaccare le regioni della Russia.26 droni ucraini sono stati abbattuti sulla Crimea in due ore nella sola giornata del 15 dicembre, stando al ministero della Difesa russa. I sistemi di difesa aerea hanno distrutto e intercettato altri 33 droni ucraini sulla Federazione Russa, ha sempre riferito il Ministero russo nella giornata del 17 dicembre. Gli UAV erano localizzati nelle regioni di Lipetsk, Rostov e Volgograd.

Direzione Bachmut ore 13:00 del 18 dicembre. Sul fianco settentrionale del Fronte Bachmut, le truppe russe continuano le operazioni offensive a sud-est di Bogdanovka e nell’area dell’autodromo in direzione della foresta Popovsky. L’avanzamento è arrivato fino a 530 m lungo il fronte e fino a 170 m in profondità. Sul fianco meridionale, le ostilità continuano a ovest di Bachmut, nell’area della silvestre di Chernobylets e nell’area fortificata di Kleshchiivska. Nessun cambiamento significativo. A ovest di Kurdyumovka, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni per attaccare la fanteria russa nelle strutture tecniche vicino al canale.

Direzione Adviiska. Sul fianco settentrionale del Fronte Avdiivska, la fanteria russa continua a premere nella zona di Stepove e nell’abitato stesso. Gli aerei d’attacco russi avanzarono lungo la cintura forestale. L’insediamento stesso si trova nella zona grigia. A ovest della zona industriale meridionale, la fanteria russa attacca nell’area di via Kolosova e via Yasinovatsky. I combattimenti continuano. A nord-ovest e a nord di Opyne gli aerei d’attacco russi avanzarono in direzione di Avdiivka lungo un fronte lungo fino a 1,85 km e ad una profondità fino a 800 m.

Nella parte occidentale di Vodyanoye, le truppe russe avanzarono a nord del quartier generale di Novoavdeevska in un’area larga fino a 350 m fino a una profondità massima di 350 m.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orichiv l’esercito russo continua ad attaccare nella zona di Rabotino. Ci sono battaglie imminenti a Verbove le forze armate ucraine stanno cercando di avanzare.

Stando a una seconda fonte, sui fronti del Distretto Militare Settentrionale, dopo che le condizioni meteorologiche sono peggiorate nella maggior parte delle direzioni, le battaglie hanno assunto un carattere posizionale. Nel settore Kupyansky, le forze armate russe cercano di sfondare le difese nella zona di Sinkovka e della silvicoltura Serebryansky, le Forze Armate ucraine tentano di contrattaccare.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/