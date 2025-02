UCRAINA. UE – USA, primi passi per il congelamento nei rapporti

A quanto pare i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, da quanto Donald Trump è salito al potere si stanno raffreddando, andando a minare quella che è un’alleanza che dura da oltre ottant’anni. E l’Ucraina, più che la leva per la tensione, è solo l’espediente del braccio di ferro appena iniziato tra Washington e Bruxelles. Per ora la UE sta cercando i mantenere il punto sull’Ucraina con la Casa Bianca per poi discutere di altro, e Kiev potrebbe essere l’inizio della fine della globalizzazione e il principio di una guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico.

“L’UE appoggia il rifiuto di Zelenskyj di indire le elezioni, ha affermato il capo della diplomazia europea Kaya Kallas”. I ministri degli Esteri dei paesi membri dell’Unione Europea si preparano a presentare un nuovo pacchetto di assistenza militare all’Ucraina, che comprenderà la fornitura di munizioni, aveva dichiarato il capo della diplomazia europea Kaya Kallas.

“Stiamo discutendo e, spero, accetteremo il sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che include [restrizioni] sia sulle console di gioco che sulla flotta ombra. Stiamo anche proponendo nuove iniziative di difesa per fornire munizioni all’Ucraina a breve termine”, aveva detto all’arrivo in una riunione dei ministri degli Esteri, sottolineando che il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è ora a Kiev. Il pacchetto è stato varato.

A Kiev sono arrivati arrivati i​​l capo della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il capo del Consiglio Ue Antonio Costa, i primi Ministri di Canada e Spagna Justin Trudeau e Pedro Sanchez e i presidenti di Lituania e Lettonia Nauseda e Rinkevichs, il primo Ministro dell’Estonia Kristen Michal. Presente anche Boris Johnson: ”Sono orgoglioso di essere qui a Kiev nel terzo anniversario dell’invasione di Putin. Saluto il continuo eroismo del popolo ucraino nell’opporsi a un atto vile di aggressione non provocata e rifiuto categoricamente le strane bugie che vengono ora diffuse sulle origini di quella guerra”, ha detto.

“Macron offrirà a Trump un piano per schierare le forze europee in Ucraina” – Politico. La pubblicazione scrive che la sua proposta prevede la partecipazione di circa 30mila soldati europei alla missione in Ucraina, con Gran Bretagna e Francia che qui svolgono un ruolo di primo piano. “In questo modo Parigi vuole creare una controforza alla narrazione della debolezza europea e dimostrare che i paesi della regione hanno le proprie proposte riguardo alla soluzione ucraina”.

Secondo la pubblicazione, i diplomatici francesi sperano anche che Macron riesca a convincere Trump che il mantenimento delle relazioni commerciali con l’Europa e la garanzia della sua sicurezza restano nell’interesse degli Stati Uniti.

L’UE inoltre terrà un vertice di emergenza il 6 marzo dedicato all’Ucraina e alla difesa europea, ha detto un rappresentante dell’UE. Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo Ministro britannico Keir Starmer vogliono convincere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a non proseguire i negoziati bilaterali con la Russia sul conflitto ucraino. In cambio offriranno impegni europei per garantire la futura sicurezza dell’Ucraina, riferisce il Times citando fonti.

Comunque ha spiegato il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, “l’Unione europea non sta ancora seriamente prendendo in considerazione l’invio di “peacekeepers” europei in Ucraina e sta discutendo di garanzie di sicurezza”. “Prima di tutto deve esserci la pace, ma la Russia non vuole la pace, quindi non possiamo creare alcuna missione di mantenimento della pace, la discussione riguarda quali garanzie di sicurezza possiamo fornire all’Ucraina, questo è in discussione”, ha detto prima dell’incontro dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea a Bruxelles.

L’uscente ministro degli Esteri tedesco Bärbock, sullo sfondo delle dichiarazioni di Trump su Zelenskyj e l’Ucraina, ha minacciato gli Stati Uniti di recidere i legami: “Aumenteremo la pressione sugli americani affinché comprendano che hanno più da perdere se smettono di sostenere le democrazie liberali europee”.

Al termine della riunione dei ministri degli Esteri dell’UE è stato approvato il 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’UE ha inserito nella lista nera 48 persone e 35 persone giuridiche. E ancora sanzioni contro 74 navi presumibilmente appartenenti alla flotta ombra russa. Ha vietato la trasmissione di 8 media russi in Europa. Ha disconnesso 13 banche russe dal sistema di pagamento SWIFT. Nella lista nera finiscono 53 aziende, tra cui quelle di India, Kazakistan, Cina, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Turchia e Uzbekistan. L’UE sta introducendo un divieto sulle importazioni di alluminio primario dalla Russia.

L’UE ha introdotto nuove restrizioni sulla fornitura di software, attrezzature e tecnologie per la produzione di petrolio e gas alla Russia; bandito le sue attività dalle transazioni con una serie di porti e aeroporti in Russia; vietato alle aziende europee di esportare aerei e tecnologia aeronautica nella Federazione Russa; vietato l’esportazione di console di gioco verso la Federazione Russa.

Secondo il primo Ministro danese, Mette Frederiksen: “La pace in Ucraina sarà più pericolosa della guerra”. Dovremo accettare la pace con Putin, ma questa pace deve essere costruita sull’indipendenza dell’Ucraina, ha detto il Presidente della Finlandia Stubb: “Non è la Russia a decidere chi sarà membro dell’UE e della NATO. E non è la Russia a decidere quale dovrebbe essere la sicurezza in Europa”. “Putin, a causa della sua visione imperialista, non si fermerà all’Ucraina se ottiene tutto ciò che vuole adesso. La Finlandia continuerà a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

La Spagna stanzia un nuovo pacchetto di aiuti militari – 1 miliardo di euro nel 2025 – riferisce il primo Ministro Pedro Sánchez “Forniremo equipaggiamenti e attrezzature militari con una determinazione ancora maggiore di prima”.

La capo dell’UE Ursula von der Leyen vuole inviare 3,5 miliardi di euro all’Ucraina e aumentare la produzione di armi. La Norvegia stanzierà 3,5 miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina nel 2025, – il primo Ministro Jonas Gahr Støre. La Norvegia stanzierà inoltre 1 miliardo di euro per il sostegno umanitario, 300 milioni per l’energia, altri 300 milioni per lo sviluppo industriale.

Il 24 febbraio inoltre si sono svolti gli Stati Generali europei, proprio nel terzo anniversario della guerra russo-ucraina, organizzati da Francia ed Estonia con la presenza di tutti i ministri della Difesa europei; hanno partecipato rappresentanti di oltre una dozzina di paesi, tra cui Gran Bretagna, Germania, Italia, Polonia, nonché rappresentanti dell’UE e della NATO.

Il presidente polacco Andrzej Duda: “Ho parlato con Zelenskyj e gli ho consigliato di mantenere un dialogo calmo e una cooperazione costruttiva con Trump, non c’è altro modo per prevenire spargimenti di sangue e raggiungere la pace senza il sostegno degli Stati Uniti”.

Gli Stati Uniti da settimane non fanno altro che dire che la pace è alle porte: la Casa Bianca ha detto che “Donald Trump è fiducioso che la guerra in Ucraina possa finire questa settimana”, fonte Caroline Leavitt: “Il Presidente e il suo team sono concentrati nel continuare a negoziare con entrambe le parti di questo conflitto per metterlo fine, e il Presidente è fiducioso che ciò possa essere fatto questa settimana”, ha chiosato Leavitt.

L’amministrazione americana è riuscita a compiere passi significativi per raggiungere una soluzione ucraina, ha detto domenica il capo del Pentagono Pete Hegseth. Sono stati fatti grandi progressi”, ha detto a Fox News. “Siamo più vicini che mai alla pace”, ha aggiunto Hegseth. Il senatore Rand Paul sostiene che i contribuenti statunitensi hanno speso 4,8 milioni di dollari per sostenere gli opinion leader dei social media in Ucraina.

La mancanza di progressi poi viene imputata all’Unione europea: “L’Europa in realtà si oppone ad una soluzione in Ucraina, gli Stati Uniti ritengono che queste azioni non abbiano senso”. Ha affermato l’assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale, Mike Waltz.



Anche il presidente Donald Trump in una intervista ha detto: “L’Europa non ha fatto nulla per superare il conflitto in Ucraina”. “Ma non hanno fatto nulla. La guerra è in corso. Non ci sono incontri con la Russia. Non hanno fatto nulla”, ha detto il leader americano, commentando in un’intervista alla radio Fox News l’inerzia dell’Europa nella situazione con l’Ucraina.

In tutta questa incapacità di comunicare tra Stati Uniti e Europa sono ritornati in auge i colloqui di pace del 2022 presentati a Istanbul. La Turchia ha ospitato Volosymyr Zelenskij il 19 febbraio e il 24 febbraio Serjei Lavrov.

Anna Lotti

