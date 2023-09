UKRAINERUSSIAWAR. I Russi contrattaccano a Bachmut. Kiev: donne medico o farmaciste partiranno per la guerra. In arrivo le bombe Usa all’uranio impoverito

Gli Stati Uniti non ritengono necessario informare la Russia dei piani di visita in Ucraina da parte dei loro funzionari ha dichiarato la Casa Bianca sulla visita di Blinken a Kiev. Si è appreso che gli Stati Uniti stanziano un nuovo pacchetto di aiuti militari da 175 milioni di dollari all’Ucraina a darne notizia il Pentagono. Aiuti che comprendono anche un nuovo lotto di munizioni a grappolo a Kiev e proiettili di uranio impoverito per i carri armati Abrams all’Ucraina.

Gli Stati Uniti sono fiduciosi che se i proiettili all’uranio impoverito verranno forniti a Kiev, le forze armate ucraine li utilizzeranno “responsabilmente”, ha detto la portavoce del Pentagono Sabrina Singh. Non sappiamo cosa intendesse la portavoce con il termine “responsabile” riferito all’uso di proiettili all’Uranio impoverito. I proiettili all’uranio impoverito trasferiti a Kiev non rappresentano una minaccia radioattiva ha dichiarato la Casa Bianca. L’ONU si oppone all’uso di proiettili all’uranio impoverito in qualsiasi parte del mondo Lo ha affermato il vice rappresentante ufficiale del segretario generale dell’organizzazione mondiale Farhan Haq. I danni creati dal loro uso in Iraq e nei Balcani è stato ben documentato dall’Onu.

In America non tutti sono d’accordo a continuare a sborsare soldi per l’Ucraina, soprattutto i senatori vicini a una certa destra e la tensione è talmente alta che il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, ha avvertito il governo degli Stati Uniti di non “vacillare” riguardo al finanziamento dell’Ucraina.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti “trasferiranno i beni sequestrati” all’Ucraina per la prima volta. E ancora sembra che con il presidente Zelensky abbia discusso della sicurezza, dell’energia e dei bisogni umanitari dell’Ucraina, riporta ABC.

A differenza di Varsavia, Berlino non ha ricevuto la richiesta di estradizione dei coscritti a Kiev, tutti gli ucraini hanno lo status di rifugiato, ha fatto sapere il Ministero dell’Interno tedesco.

In Ucraina Fedor Venislavsky, membro del comitato per la sicurezza, la difesa e l’intelligence della Verkhovna Rada, ha confermato le informazioni apparse sui media secondo cui dal 1° ottobre in Ucraina le donne con una specializzazione medica o farmaceutica devono registrarsi per il servizio militare. Per loro ci saranno limitazioni di viaggi all’estero.

Il portavoce del presidente Vladimir Putn, Dimtrj Peskov ha detto che: «Gli Stati Uniti spingono l’Ucraina a fare la guerra all’ultimo ucraino e non risparmiano alcun mezzo per questo, ma ciò non può influenzare il corso dell’operazione speciale».

Si riaccende la questione rumena. Frammenti, presumibilmente di un drone, sono stati trovati sul territorio della Romania, ha detto il ministro della Difesa Angel Tilvar. Il canale televisivo Digi 24, in un servizio al riguardo, definisce il relitto di un drone russo. Il ministro ha affermato che in un periodo di tempo “abbastanza breve” si sono verificati una serie di attacchi ai porti ucraini utilizzando droni russi. Il relitto è stato ritrovato vicino a Plaurula, sulla sponda rumena del Danubio. La notizia della caduta di un drone russo in Romania è stata annunciata il 4 settembre a Kiev. Tuttavia, il giorno successivo, il presidente Klaus Iohannis ha categoricamente negato tale possibilità. Iohannis ha assicurato che l’esercito rumeno ha il pieno controllo dello spazio aereo. Il 6 settembre la Romania ha informato la NATO dell’incidente con un veicolo aereo senza pilota, l’Alleanza continuerà a monitorare la situazione ed è in stretto contatto con Bucarest, ha affermato il blocco Nord Atlantico in una dichiarazione ricevuta da RIA Novosti. Il canale televisivo rumeno Antena-3, citando il ministro della Difesa Angela Tylvara, ha riferito che nel paese sono stati trovati detriti che potrebbero essere parti di droni. Tylvara ha sottolineato che gli oggetti non rappresentano alcun pericolo.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che l’alleanza non ha informazioni sul fatto che l’incidente con i frammenti dell’UAV trovati in Romania sia stato un «attacco deliberato da parte della Russia». E ha aggiunto che l’Ucraina non è mai stata così vicina all’adesione alla NATO come lo è adesso.

In Russia, Putin ha promosso Andrey Mordvichev, comandante del gruppo di truppe Centro nella zona NVO, a colonnello generale. Inoltre, con decreto presidenziale, sono stati assegnati nuovi titoli a Gennady Anashkin, colonnello generale e Alexander Shestakov, tenete generale. In modo particolare Shestakov è l’ultimo arrivato a comandare nel distretto militare. Il distretto che durante le operazioni militari in Ucraina ha visto molti cambi ai vertici.

Anche in Ucraina dopo il polverone Reznikov, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha conferito delle promozioni al capo della Direzione principale dell’intelligence (GUR) del Ministero della Difesa Kirill Budanov il grado di tenente generale. Sempre Zelenskyj ha affermato che 16 persone sono state uccise a seguito di un’esplosione a Konstantinovka (una parte del Donbass controllata dall’Ucraina). Il primo ministro Denys Shmygal ha detto che il numero dei feriti ha raggiunto quota 20 e tra i morti c’è anche un bambino. Successivamente, il ministero degli Affari Interni dell’Ucraina ha riferito che il numero delle vittime è salito a 17, mentre i feriti sono 32. Zelenskyj ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto ai russi secondo lui il colpo è stato sferrato dall’artiglieria di Mosca. Secondo i russi l’incidente è stato provocato da un razzo ucraino volato da Druzhkovka, controllata da Kiev, lungo Tsiolkovsky Street a Kostyantynivka ed è esploso sopra il suolo vicino alla gioielleria dell’Età dell’Oro, quindi si è trattato di un missile antiaereo o anti-radar.

Il comandante delle forze di terra delle Forze armate ucraine, il generale Alexander Syrsky, ha definito difficile la situazione nel settore orientale del fronte, sottolineando la volontà russa di prendere l’intero territorio del Donbass.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

L’esercito russo ha contrattaccato in direzione di Bachmut (Artemovsk) vicino a Kurdiumivka e Kliščiїvka. Le Forze Armate ucraine stanno accumulando ulteriori riserve per mantenere la periferia dell’insediamento, ma al momento non sembrano poterlo fare, nonostante le pesanti perdite. Inoltre, l’esercito russo ha contrattaccato a Zaliznyanskoye.

Nella direzione di Kupyansk, i combattenti russi stanno migliorando la loro posizione tattica nell’area di Sinkovka e Petropavlovka. Le forze armate ucraine stanno cercando di portare qui ulteriori riserve di attrezzature e militari. In direzione Zaporozhzhie, i soldati russi stanno colpendo con l’artiglieria dalle alture situate vicino a Rabotino. Ciò non consente agli ucraini di prendere piede nell’insediamento distrutto al suolo. Inoltre, le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare in direzione di Verbovoye, ma non hanno avuto successo.

Nella direzione di Donetsk, gli ucraini hanno tentato di assaltare le posizioni russe vicino a Novodonets’ke e Novomaiorske, ma ha subito perdite e si sono ritirati.

Direzione Kherson situazione alle ore 14.00 del 7 settembre 2023. Il sei mattina un’unità del 131° battaglione di ricognizione delle forze armate ucraine ha sbarcato tre dozzine di persone nel nord dell’isola Pereyaslavsky (Kozatsky) in due gruppi da Olgovka e Kozatsky.

I gruppi di ricognizione si sono spostati nell’entroterra per creare una testa di ponte: è necessario per un successivo attacco a Novaya Kakhovka. Gli ucraini non si aspettavano l’opposizione delle truppe russe nel delta del Dnepr. Le unità russe sono avanzate in anticipo verso l’area di atterraggio dopo aver ricevuto informazioni dall’intelligence. Pertanto, le unità ucraine si sono attestate: i russi prima hanno fatto saltare le mine a distanza, e poi i gruppi di ricognizione delle forze armate russe, che erano in agguato, con il supporto di mortai e carri armati dalla riva sinistra, hanno ingaggiato una battaglia. Tra le fila del 131 orb ucraino è scoppiato il panico: le truppe d’assalto sono fuggire nel nord dell’isola, lasciando feriti e morti. Sulla riva i gruppi si sono difesi a tutto tondo in attesa dell’evacuazione. Una imbarcazione che seguiva le forze della 131 è stata colpita prima dall’artiglieria e poi da un drone: è stata affondata al largo della costa. Un’altra ha preso una mina a nord-ovest dell’isola. Inoltre, gli artiglieri russi hanno distrutto un camioncino con tre persone, che trasportava un gruppo di evacuazione da Otradokamenka al molo.

In totale, secondo fonti social gli ucraini avrebbero perso più di 20 persone, e i restanti gruppi di ricognizione, sotto la copertura dell’artiglieria pesante e del fuoco dei mortai, sono riusciti a raggiungere la riva destra del Dnepr.

Graziella Giangiulio