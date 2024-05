ENERGIA. Putin e Xi decideranno il futuro di Power of Siberia 2

Lo scorso 4 maggio, la Tass batteva la notizia che Power of Siberia 2 sarebbe passato attraverso il Kazakistan. Questa eventualità ha scatenato un dibattito tra gli esperti cinesi e russi.

Dauren Abayev, inviato del Kazakistan in Russia, ha dichiarato alla Tass in un’intervista del 4 maggio che il Kazakistan prevede di far transitare circa 35 miliardi di metri cubi di gas russo verso la Cina ogni anno. Ha aggiunto che la tabella di marcia del progetto è stata firmata, e ha detto che questo piano e il piano del Kazakistan di importare gas russo per uso domestico sono entrati in una fase di negoziazione dei prezzi, riporta AT.

Si prevede che il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin discuteranno del Power of Siberia 2 a Pechino il 15 e 16 maggio. L’interesse sta tutto nel ruolo che dovrebbe giocare la Mongolia, nazione su cui dovrebbe passare il gasdotto, visto che la Mongolia si sta avvicinando agli Usa.

Mosca, quindi, evidenziando il suo piano di transito verso il Kazakistan, vuole trasmettere il messaggio che non ha necessariamente bisogno della Mongolia per inviare gas alla Cina.

“L’idea di costruire un gasdotto verso la Cina attraverso il Kazakistan può aiutare Mosca a raggiungere tre obiettivi contemporaneamente (…) In primo luogo, può rafforzare la sua partnership energetica con la Cina poiché l’attuale progetto Power of Siberia può fornire alla Cina solo 22 miliardi di metri cubi di gas, circa il 5% del consumo totale annuo della Cina di 400 miliardi di metri cubi (…) In secondo luogo, può aiutare a impedire che il Kazakistan si separi dalla Russia e si inclini verso altre nazioni”, riporta AT. “In terzo luogo, il suggerimento può ricordare che il commercio energetico tra Russia e Cina non deve necessariamente fare affidamento sulla Mongolia”.

Sebbene i precedenti piani della Mongolia di ospitare una base militare statunitense e di spedire terre rare negli Stati Uniti non abbiano ancora avuto successo, l’intenzione del paese di avvicinarsi all’Occidente è nota.

La Mongolia ha, però, recentemente accettato di tenere esercitazioni militari congiunte con l’Esercito popolare di liberazione, dimostrando che è disposta a cooperare con la Cina e a stare lontana dagli Stati Uniti. Questa esercitazione potrebbe gettare una buona base per lo sviluppo delle relazioni economiche e di sicurezza Cina-Mongolia-Russia e per la chiusura dell’accordo Power of Siberia 2.

Altri commentatori, sopratutto cinesi, hanno sottolineato che Gazprom vuole concludere l’accordo Power of Siberia 2, che è più solido del piano di transito del Kazakistan, il prima possibile.

Il 3 maggio, Gazprom ha dichiarato di aver registrato una perdita netta di 629 miliardi di rubli nel 2023, la prima perdita annuale in più di 20 anni, poiché le vendite in Europa sono diminuite a causa delle sanzioni occidentali. Il Kazakistan ha raggiunto un accordo preliminare con la Russia per il piano di transito proposto solo nel maggio 2023.

Sergey Mochalnikov, viceministro dell’Energia della Federazione Russa, aveva dichiarato il 16 aprile a Sputnik News che Russia e Cina chiuderanno l’accordo su Power of Siberia 2 dopo che entrambe le parti si saranno accordate sui prezzi del gas.

Adesso si attende l’incontro tra Putin e Xi.

Anna Lotti

