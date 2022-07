RUSSIA. Sempre più gas verso Pechino con Power of Siberia 2

Nei prossimi 24 mesi, secondo quanto riportato dal Financial Times, dovrebbe iniziare la costruzione di un secondo gasdotto che collegherà Russia e Cina, un megaprogetto che metterà la Mongolia al centro, poiché il gasdotto passerà attraverso il suo territorio ad alta quota. Il primo ministro mongolo Oyun-Erdene Luvsannamsrai ha dichiarato che lo studio di fattibilità del gasdotto “Power of Siberia 2”, che collegherà i giacimenti di gas siberiani alla Cina passando per la Mongolia, è stato completato e che la costruzione inizierà nel 2024.

Stando poi al Moscow Times, il gasdotto, che porterà per la prima volta in Cina il gas proveniente dai giacimenti della Siberia occidentale e destinato all’Europa, dovrebbe entrare in funzione nel 2030. Il nuovo gasdotto sarà in grado di trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno dalla Russia alla Cina, aumentando la capacità di 38 miliardi di metri cubi del gasdotto originale Power of Siberia, entrato in funzione nel dicembre 2019.

In confronto, la Russia esporta attualmente circa 35 miliardi di metri cubi di gas all’anno verso la Germania. In seguito al declino delle relazioni di Mosca con l’Occidente, si prevede un’accelerazione dei tempi di costruzione del gasdotto. Allo stesso tempo, i siti di informazione cinesi hanno detto che è una “strana idea” per la Russia insistere che il nuovo gasdotto passi attraverso la Mongolia, riporta AT.

Secondo alcuni analisti cinesi la mossa è finalizzata a evitare che la Mongolia si avvicinasse agli Stati Uniti, mentre altri hanno detto che si stavano prendendo precauzioni contro la crescente influenza della Cina nella regione dell’Estremo Oriente, dove le due potenze, ora alleate, si sono tradizionalmente contese il potere.

Il percorso finale del Power of Siberia-2, per le autorità mongole, è ancora in fase di “deliberazione”. Il tracciato del Power of Siberia 2 è in discussione da anni: in precedenza erano stati presi in considerazione due percorsi alternativi, tra cui uno che entrava in Cina dall’Estremo Oriente russo e un altro occidentale collegato alla regione dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale.

Due mesi dopo l’invasione e l’occupazione della Crimea da parte della Russia nel 2014, Gazprom e China National Petroleum Corporation hanno firmato un contratto trentennale per la fornitura di gas del valore di 400 miliardi di dollari. Il 19 luglio, Gazprom ha comunicato ai suoi clienti europei di non poter garantire le future forniture di gas a causa di circostanze “straordinarie”.

Il primo gasdotto tra Russia e Cina, noto come Power of Siberia, è entrato in funzione nel dicembre 2019. Il gasdotto, lungo 3.000 chilometri, collega il giacimento di gas di Kovykta, nella Siberia russa, a Pechino attraverso Heihe, o Fiume Nero, nella provincia di Heilongjiang, nella Cina nord-orientale. Le esportazioni di gas russo verso la Cina attraverso il Power of Siberia hanno continuato a crescere in volume, aumentando del 63,4% nei primi sei mesi di quest’anno, stando a Sputnik.

Nel 2019, Russia e Mongolia hanno anche firmato un memorandum d’intesa per studiare la fattibilità della costruzione di un nuovo gasdotto sino-russo, noto come Power of Siberia 2, attraverso la Mongolia. Secondo il memorandum d’Intesa, il nuovo gasdotto, lungo 2.600 chilometri, sarebbe entrato in funzione nel 2030.

Nel 2020, la Russia ha fornito 4,1 miliardi di metri cubi di gas naturale alla Cina attraverso il gasdotto Power of Siberia. Tuttavia, si prevede che questa quantità crescerà fino a 38 miliardi di metri cubi entro il 2023, in modo significativo in un momento in cui molti Paesi europei stanno diversificando le forniture di carburante dalla Russia, come risposta alla guerra contro l’Ucraina.

Ciò sta spingendo la Russia a guardare a est piuttosto che a ovest per i clienti del suo carburante, tra cui Cina e India – nessuno dei quali ha aderito alle sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia.

Anna Lotti