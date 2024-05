INTELLIGENZA ARTIFICIALE. In Finanza non ci può fidare dell’IA

Non ci si può ancora fidare dell’intelligenza artificiale per prendere decisioni sui tassi di interesse, ha affermato un importante capo di un’autorità bancaria, sostenendo che il software manca ancora di capacità di giudizio.

Ma l’intelligenza artificiale potrebbe rendere più semplice per i criminali lanciare attacchi informatici, ha avvertito Chia Der Jiun, capo dell’Autorità monetaria di Singapore, riporta AF.

Ha affermato che l’intelligenza artificiale viene utilizzata in alcuni modelli economici e in aree come il rilevamento delle frodi, ma ha sottolineato che non è in una fase in cui potrebbe “soppiantare il giudizio umano”.

“Sebbene non sotto forma di agenti conversazionali, l’intelligenza artificiale è già ampiamente utilizzata per aiutare a rilevare e prevenire le truffe attraverso modelli di apprendimento automatico. La grande flessibilità di questi algoritmi di intelligenza artificiale consente inoltre loro di adattarsi efficacemente all’evoluzione dei metodi di truffa online. Consentendo di analizzare enormi volumi di dati in tempo reale e aiutando a identificare modelli che potrebbero indicare attività fraudolente, “i chatbot potranno contribuire a migliorare le indagini svolte dagli analisti”, riporta la società LexinNexis.

“C’è molta capacità di giudizio necessaria per comprendere e avere una visione del percorso futuro dell’inflazione (…) e della trasmissione della politica monetaria”, ha detto Chia durante una sessione del panel della Banca dei Regolamenti Internazionali sull’uso dell’intelligenza artificiale.

“Forse un giorno si potrà incolpare l’intelligenza artificiale per gli errori di politica monetaria”, ha scherzato l’amministratore delegato della banca centrale di Singapore. “Ma se la colpa è dell’uomo, allora sarà l’uomo a dover giudicare”.

Chia, che ha assunto la carica di capo del MAS all’inizio dell’anno, ha anche avvertito che il rischio principale è che l’intelligenza artificiale venga utilizzata dai criminali informatici.

“Un’altra dimensione di cui non si parla molto è che l’intelligenza artificiale ha il potenziale per democratizzare – non in senso positivo – ma per democratizzare l’accesso al malware”, ha affermato Chia.

C’erano già strumenti disponibili online, ha detto, “per persone che non sono troppo sofisticate nelle loro competenze tecniche” da utilizzare per lanciare attacchi informatici. “È uno spazio che dobbiamo guardare”.

Maddalena Ingroia

