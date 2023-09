AFGHANISTAN. Il Grande Fratello Talebano è alle porte

I talebani stanno creando una rete di videosorveglianza su larga scala per le città afghane che potrebbe comportare la riproposizione di un piano elaborato dagli americani prima del ritiro del 2021.

Stando a Reuters che cita il portavoce del ministero degli Interni, Abdul Mateen Qani, l’amministrazione talebana – che ha pubblicamente affermato di essere concentrata sul ripristino della sicurezza e sulla repressione dello Stato islamico, che ha rivendicato molti importanti attacchi nelle città afghane – si è anche consultata con il produttore cinese di apparecchiature per le telecomunicazioni Huawei su una potenziale cooperazione.

Secondo i dati di quegli incontri, prevenire gli attacchi da parte di gruppi militanti internazionali – comprese organizzazioni importanti come lo Stato Islamico – è al centro dell’interazione tra i talebani e molte nazioni straniere, tra cui Stati Uniti e Cina. Ma resta dubbia la capacità del regime talebano di finanziare il programma.

Il lancio della sorveglianza di massa, che comporterà un focus su “punti importanti” a Kabul e altrove, fa parte di una nuova strategia di sicurezza che richiederà quattro anni per essere pienamente implementata, ha detto Qani: «Al momento stiamo lavorando su una mappa della sicurezza di Kabul, che è in fase di completamento da parte di esperti di sicurezza e ci vuole molto tempo (…) Abbiamo già due mappe, una realizzata dagli Stati Uniti per il governo precedente e la seconda dalla Turchia». Qani non ha specificato quando è stato elaborato il piano turco.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto che Washington non sta “collaborando” con i talebani e ha «chiarito ai talebani che è loro responsabilità garantire che non diano rifugio ai terroristi».

Qani ha detto che i talebani hanno avuto una “semplice chiacchierata” sulla potenziale rete con Huawei ad agosto, ma non sono stati raggiunti contratti o piani concreti.

Bloomberg News, al contrario, aveva riferito ad agosto che Huawei aveva raggiunto un “accordo verbale” con i talebani su un contratto per l’installazione di un sistema di sorveglianza diffusa. Huawei, poi, però aveva detto a Reuters che “nessun piano era stato discusso” durante l’incontro.

Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha detto di non essere a conoscenza di discussioni specifiche, ma ha aggiunto: «La Cina ha sempre sostenuto il processo di pace e di ricostruzione in Afghanistan e ha sostenuto le imprese cinesi nella realizzazione di una cooperazione pratica rilevante».

Secondo i talebani ci sono oltre 62.000 telecamere a Kabul e in altre città monitorate da una sala di controllo centrale. L’ultimo importante aggiornamento del sistema di telecamere di Kabul è avvenuto nel 2008, secondo il precedente governo, che per la sicurezza faceva molto affidamento sulle forze internazionali guidate dall’Occidente.

Quando le forze Nato si stavano gradualmente ritirando nel gennaio 2021, l’allora vicepresidente Amrullah Saleh disse che il suo governo avrebbe implementato un enorme aggiornamento del sistema di videosorveglianza di Kabul: un piano da 100 milioni di dollari sostenuto dalla coalizione Nato: «L’accordo che avevamo pianificato all’inizio del 2021 era diverso», ha detto Saleh aggiungendo che “l’infrastruttura” per il piano 2021 era stata distrutta.

Non è chiaro se il piano a cui fa riferimento Saleh fosse simile a quelli che i talebani affermano di aver ottenuto meno. I talebani comunque già monitorano da vicino i centri urbani con veicoli delle forze di sicurezza e posti di blocco regolari.

L’Emirato Islamico nega che un sistema di sorveglianza potenziato violerebbe i diritti degli afgani. Qani ha affermato che il sistema è paragonabile a quello utilizzato da altre grandi città e che sarà gestito in linea con la legge islamica della Sharia, che impedisce la registrazione degli spazi privati.

Le difficoltà pratiche sono chiunque molte: le interruzioni giornaliere intermittenti di energia elettrica in Afghanistan fanno sì che le telecamere collegate alla rete centrale difficilmente forniscano feed coerenti. Secondo l’ente statale, solo il 40% degli afghani ha accesso all’elettricità.

Anche i Talebani devono trovare finanziamenti dopo la massiccia contrazione economica e il ritiro di molti aiuti in seguito alla loro presa del potere. Secondo il capo dell’esercito talebano, l’amministrazione ha dichiarato nel 2022 di disporre di un budget annuale di oltre 2 miliardi di dollari, di cui la spesa per la difesa costituisce la componente maggiore.

La discussione con Huawei è avvenuta diversi mesi dopo l’incontro tra Cina e Pakistan e il ministro degli Esteri ad interim dei talebani, dopo il quale le parti hanno sottolineato la cooperazione nella lotta al terrorismo. Affrontare la militanza è anche un aspetto chiave dell’accordo sul ritiro delle truppe del 2020 che gli Stati Uniti hanno concluso con i talebani.

La Cina ha dichiarato pubblicamente la sua preoccupazione per il Movimento islamico del Turkestan orientale, Etim, che secondo l’Onu ha un piccolo numero di combattenti in Afghanistan. Lo Stato Islamico l’anno scorso ha attaccato un hotel popolare tra gli uomini d’affari cinesi, provocando il ferimento di diversi cittadini cinesi. In uno degli attentati è rimasto ucciso anche un diplomatico russo.

I talebani negano che Daesh minacci il loro governo e affermano che il suolo afghano non verrà utilizzato per lanciare attacchi altrove. Hanno annunciato pubblicamente raid contro le cellule dello Stato islamico a Kabul.

