Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken il 6 settembre è atterrato in visita ufficiale a Kiev. Oleksiy Danilov segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, qualche ora prima aveva dichiarato alla stampa: «Gli eventi che si svolgeranno nel mondo non si fermeranno. Se qualcuno pensa che la Terza guerra mondiale non sia iniziata, allora questo è un grosso errore. È già iniziata, è passato un certo periodo di tempo ibrido, e ora è entrato in una fase attiva. E se qualcuno pensa che questa resa dei conti tra Russia e Ucraina sia un errore, tutto sarà più complicato».

Si chiude la vicenda del ministro della Difesa ucraino. La Verkhovna Rada ha nominato Rustem Umerov nuovo ministro della Difesa dell’Ucraina: 338 deputati hanno votato “a favore” della decisione, “contro” – 0, e solo una persona si è astenuta dal voto. Dopo il licenziamento di Reznikov, anche i suoi vice hanno lasciato il ministero della Difesa ucraino: Volodymyr Gavrilov, Vitalii Deinega e Andriy Shevchenko, come riportato dal deputato Goncharenko, hanno scritto una lettera di dimissioni in seguito al licenziamento ufficiale Alexei Reznikov. La più nota vice di Reznikov, Anna Malyar, non si è unita ai suoi colleghi e, a quanto pare, rimarrà al suo posto sotto il nuovo Ministro.

Il ministro della Difesa britannico ha confermato la distruzione di un carro armato Challenger 2 e ha dichiarato: «Non invieremo nuovi veicoli per sostituire quelli distrutti». Attualmente sarebbero due quelli andati in fiamme. Apparentemente, nel Regno Unito, la notizia della distruzione ha infastidito le élite al potere.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 12:00 del 6 settembre. Dopo i contrattacchi del 5 settembre, i russi si sono nuovamente ritirati in posizioni vicino alla periferia sud di Rabotino a causa dell’impossibilità di mantenere posizioni nel villaggio distrutto. Gli ucraini controllano con sicurezza il nord e parte del centro di Rabotino. Il resto è ancora una volta una zona grigia. Attese nuove battaglie, poiché gli ucraini non abbandonano la speranza di sfondare la distrutta Rabotino a sud fino a Novoprokopivka. Nella zona di Verbovoy e sulle alture tra Rabotino e Verbovoy gli attacchi ucraini sono stati respinti. Qui l’82a brigata delle forze armate ucraine continua a subire pesanti perdite. Gli attacchi nella zona di Novomayorsky e Novodonetsky hanno continuato a essere respinti dalla sera del 5 settembre. Gli ucraini hanno persi molti altri veicoli corazzati. Le truppe russe continuano a mantenere il controllo su questi villaggi.

A partire dalla mezzanotte del 5 settembre potenti esplosioni si sono udite nel distretto di Izmail, nella regione di Odessa: i geran russi hanno colpito infrastrutture ucraine. Esplosioni udite anche nella regione di Odessa. Secondo testimoni oculari il bersaglio colpito si trova nell’area di Kiliya. Alle 00:40 del 6 settembre nella zona di​​ Kiliya, nella regione di Odessa, si sono sentite nuovamente delle esplosioni. Un’ora dopo i russi colpiscono Reni sempre nella regione di Odessa. Testimoni oculari riferiscono di tre potenti esplosioni dove si troverebbero le infrastrutture strategiche del ucraine. Oltre ai porti, ci sono impianti di stoccaggio di carburante per le forze armate ucraine. L’allerta aerea nella regione è suonata per due ore.

Alle 04:30 l’allerta aerea è stata dichiarata in tutta l’Ucraina. Una serie di esplosioni hanno tuonato a Kiev. Missili russi hanno colpito infrastrutture a Kiev. Il raid aereo continua in Ucraina. Il sindaco della città, Klitschko, ha annunciato che la difesa aerea stava lavorando; ma le esplosioni sono state molto più potenti, hanno riferito testimoni oculari. Non sono ancora arrivate informazioni ufficiali su quali sono le aree colpite. Sempre testimoni oculari scrivono nella social sfera che sul luogo del bombardamento è scoppiato un incendio.

Alla 07:30 militari russi che si trovano sulla linea di contatto a Kupyansk affermano che l’esercito russo ha distrutto un cannone semovente da 155 mm di fabbricazione polacca “Crab” e un equipaggio di mortai nell’area di Stelmakhivka, Urochischa e Revuchey. Nella stessa direzione, il le forze armate ucraine hanno effettuato quattro contrattacchi contro le posizioni delle truppe russe nell’area di Sergeevka e Kovalevka. Il fuoco dell’artiglieria ha respinto i contrattacchi. Gli equipaggi degli elicotteri d’attacco Ka-52, Mi-28 e degli aerei da attacco al suolo hanno conseguito 15 attacchi con missili e bombe contro militari, armi ed equipaggiamento militare della 14a brigata meccanizzata separata e unità di difesa territoriale delle forze armate dell’Ucraina nel zona di Sinkovka, Berestovoye e Ivanovka. Le truppe missilistiche, utilizzando un missile guidato per il Tornado-S MLRS, hanno attaccato il punto di schieramento temporaneo della 66a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine nella regione di Vyshye Solyony. Le perdite totali del nemico ammontavano a più di due plotoni non si hanno conferme della notizia.

Un’altra fonte scrive che l’esercito russo avanza in direzione di Kupyansk. «Nella direzione di Kupyansk, i combattenti russi stanno espandendo la loro testa di ponte vicino al fiume Zherebets. Gli attacchi dell’esercito russo hanno distrutto militari e l’equipaggiamento dell’Ucraina nella zona di Sinkovka».

In direzione Zaporizhizhia i soldati russi continuano a combattere per Rabotino. Gli ucraini hanno tentato di attaccare in direzione di Verbovoy, ma senza successo. Una esplosione ha causato danni a un insediamento industriale nella zona di Zaporizhizhia controllata dall’Ucraina. Il danno è confermato dalle autorità ucraine. In totale secondo il ministero per la Difesa russo l’esercito ha respinto 4 attacchi delle forze armate ucraine in direzione di Zaporozhzhie. Nei distretti di Verbovoy e Rabotino, ha precisato il dipartimento. Secondo il Ministero della Difesa non ci sono cambiamenti nella posizione tattica delle truppe russe.

In direzione Bachmut (Artemovsk), la linea di contatto rimane invariata, le battaglie di posizione continuano a Kleshcheevka. Un tentativo di attacco ucraino vicino a Yakovlevka è stato respinto. Si segnalano scontri vicino ad Andriivka, dove le forze armate ucraine hanno perso molti uomini e mezzi. La calma relativa continua nella direzione di Donetsk: gli ucraini usano l’artiglieria, ma non hanno fretta di prendere d’assalto.

Un analista militare afferma che la situazione nella direzione di Bachmut (Artemovsk) contrariamente alle aspettative vede gli ucraini riprendere gli attacchi nell’area di Kleshcheevka. La sfera social filoucraina riferisce che l’80% della popolazione è controllata dalle forze armate ucraine, ma secondo la fonte i dati rilevati dalle intelligenze artificiali, foto e immagini satellitari affermano che non è vero.

La situazione si è aggravata il 5 settembre, contemporaneamente all’offensiva in direzione sud-Donetsk. Le forze armate ucraine cercano sempre di nascondere la direzione dell’attacco principale. Si starebbero precipitando a Volnovakha per tagliare l’autostrada Donetsk-Mariupol, quindi non sono previste azioni attive nell’area di Bachmut. Non vi è però alcuna utilità potenziale per farlo, se non per favorire un’effetto mediatico.

Come risultato dei contrattacchi delle ultime 2 settimane, i russi sono riusciti a cacciare gli ucraini da Kleshcheevka e a riprendere il controllo su parte delle alture a ovest del villaggio. Non si può dire che i russi controllino Kleshcheevka, la maggior parte del territorio è sotto il controllo del fuoco russo, il che non dà alle forze armate ucraine la possibilità di attestarvisi. La parte orientale è sotto controllo russo

A nord-ovest di Kleshcheevka, il gli ucraini hanno creato un problema di approvvigionamento ai russi, distruggendo l’attraversamento del canale. È possibile per i russi limitare l’attività delle forze armate ucraine in quest’area con regolari attacchi aerei sulla prima linea.

Sul fianco settentrionale, a sud-est di Soledar, il gli ucraini non abbandonano i tentativi di stabilire il controllo sull’autostrada T-13-02. Tuttavia, in generale, la situazione in quest’area è stabile. Secondo un account social, le battaglie di posizione continuano nell’area di Berkhovka dove le nostre unità russe hanno parzialmente spinto gli ucraini a sud, verso il bacino.

Graziella Giangiulio