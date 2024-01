Secondo i ben informati della rete un aereo da trasporto spagnolo è arrivato a Rzeszow per evacuare il personale militare ferito in Ucraina. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato che nel 2023 le forze armate ucraine (AFU) hanno perso più di 215mila persone. «Gruppi di truppe russe stanno metodicamente riducendo il potenziale di combattimento delle forze armate ucraine. Nell’ultimo anno, le perdite nemiche hanno superato le 215mila persone e le 28mila armi», ha detto Shoigu martedì in una teleconferenza con la leadership delle forze armate russe.

Il capo della Banca nazionale dell’Ucraina, Pyshny, ha chiarito di essere pronto a pensare alla possibilità di bloccare i conti bancari dei renitenti alla leva. Secondo Pyshny, l’ente regolatore è pronto a partecipare alla discussione durante lo sviluppo di un disegno di legge sulla mobilitazione in parlamento, che prevede l’introduzione di restrizioni sullo smaltimento di fondi e altri valori per coloro che non si sono presentati alla convocazione alla registrazione e all’arruolamento militare. ufficio.

Una dichiarazione del ministro per gli Affari Esteri ucraino Dmitry Kuleba, al quotidiano spagnolo El Pais, lamenta che se «la Russia avrà successo se i paesi occidentali si rifiuteranno di finanziare l’Ucraina». «Se qualcuno decidesse di negare o ritirare il sostegno ora a causa della mancanza di risorse, la Russia sarà in grado di avere successo sul campo di battaglia e sfondare la prima linea», ha affermato.

Budapest ha dichiarato che toglierà il veto sugli aiuti all’Ucraina se il Consiglio europeo approverà la votazione per l’assegnazione dei fondi su base annuale. Secondo la pubblicazione, ciò consentirà al primo Ministro ungherese, Viktor Orban, di bloccare ogni anno i finanziamenti all’Ucraina o di ottenere concessioni da Bruxelles per togliere il veto.

Nel frattempo a Kiev in vista della nuova coscrizione, il ministero della Difesa dell’Ucraina ha acquistato per la prima volta 50mila completi di uniformi militari femminili, fonte ministro per la Difesa Rustem Umerov.

La Difesa ucraina ha acquistato per la prima volta 50mila set di uniformi femminili. Umerov, ha affermato che il Dipartimento ha acquistato fino a 50mila set di uniformi militari per donne. Il Military Media Center ha calcolato che le forze armate ucraine rappresentano oltre il 7% del numero totale delle truppe e che in totale circa 60mila donne prestano servizio nell’esercito ucraino. L’acquisto di uniformi militari femminili è perfettamente correlato all’inasprimento della legge sulla mobilitazione – dopotutto, tutto questo è in realtà un anello di un’unica catena.

Yuriy Ignat, rappresentante del Comando dell’Aeronautica Militare dell’Ucraina ha dichiarato che le Forze Armate Ucraine stanno attraversando una grave carenza di missili antiaerei guidati, la dimensione delle attuali forniture dell’Occidente potrebbe non coprire le esigenze di Kiev. «L’Ucraina oggi dipende dalla fornitura di armi occidentali, non solo di missili guidati antiaerei. <…> C’è, ovviamente, carenza di missili antiaerei guidati. Nessuno lo nasconde», ha detto alla TV ucraina Rada.

I russi invece lamentano che non sarà possibile per i russi all’estero votare. “I consolati russi sul territorio di alcuni stati ostili non organizzeranno seggi elettorali per le elezioni presidenziali, ha detto a Vedomosti una fonte negli ambienti diplomatici”. Forse non stiamo parlando di tutti i paesi inclusi nella corrispondente lista governativa (ce ne sono 49), approvata per ordine della Casa Bianca, ma di una parte significativa di essi. (…) A parlarne il portavoce del Ministero per gli Esteri Maria Zakharova: «Il Dipartimento sta attualmente studiando la situazione (…) Chiediamo ai paesi di garantire la sicurezza e, sulla base dei risultati dello studio interdipartimentale, verrà presa una decisione su uno schema per organizzare il voto all’estero». Il formato e gli aspetti pratici dell’organizzazione della votazione saranno annunciati, ha spiegato.

Nella giornata del 9 gennaio si è tenuta la conferenza stampa del Ministro russo per la Difesa, Sergei Shoigu, a tutti i capi militari della Russia in cui ha detto: «Il Ministero della Difesa russo formerà una linea seriale di tutti i tipi di droni, da quelli ultrapiccoli a quelli pesanti (…) La Russia continuerà ad aumentare le capacità di combattimento delle sue forze armate (…) I nostri piani immediati includono il miglioramento del funzionamento del sistema di comunicazione, l’aumento dell’efficienza nell’uso di moderni mezzi di ricognizione, la designazione degli obiettivi e la guerra contro-batteria, nonché le capacità di difesa aerea e di costellazione di satelliti (…) Manteniamo l’iniziativa strategica lungo l’intera linea di contatto di combattimento».

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco UAV contro impianti di carburante ed energia a Orel, Russia a darne notizia il governatore Governatore Andrey Klychkov. La versione ucraina dell’attacco è che un drone kamikaze ha attaccato un deposito petrolifero a Orel. Nel post si legge: È stato riferito che l’UAV ha colpito il serbatoio del carburante circa mezz’ora fa, ma secondo i russi “non c’è stata alcuna ulteriore accensione”. Tradizionalmente, il nemico “non ha vittime”. Intanto dal posto si vede una densa nuvola di fumo nero.

Un secondo drone kamikaze ha attaccato il complesso petrolifero di Orel. Secondo i media locali, questa volta il colpo è caduto su Orelenergo, che fornisce e vende elettricità nella regione di Oryol.

Gli ucraini continuano a lanciare attacchi nella regione di Belgorod. Nel capoluogo regionale, tre civili sono rimasti feriti e gli edifici residenziali sono stati danneggiati dopo un attacco del MLRS. Anche la città di Shebekino è stata bombardata. Nella regione di Bryansk, il villaggio di Lemeshovka, distretto di Sevskij, è stato attaccato dalle AFU, provocando danni alle abitazioni e alle automobili. Due UAV sono stati distrutti nel distretto di Klimovsky. Nella DPR, una donna nata nel 1961 è stata ferita a Gorlovka.

Nella notte del 8/9 dicembre, missili russi hanno nuovamente colpito strutture militari e infrastrutturali ucraine. A Kharkov sono stati effettuati attacchi. Bombardamento nella regione di Khmelnytsky, zona di Starokonstantinov e Shepetovka, che è un grande hub logistico. A Krivoy Rog l’infrastruttura ferroviaria è stata danneggiata. Il ministero della Difesa russo ha annunciato l’utilizzo del complesso ipersonico Kinzhal.

Ed ora uno guardo alla linea del fronte.

Direzione Svatove-Kreminna. L’assalto a Sinkovka continua nel settore Kupyansk. L’esercito russo prese piede in nuove posizioni vicino a Yampolovka e Ternov e respinse anche gli attacchi delle forze armate ucraine nella foresta di Serebryansky. Unsecondo account per l’area di Kupyansk scrive: “Nella direzione di Kupyansk, i soldati russi hanno eliminato più di 110 ucraini, due carri armati delle AFU e due veicoli da combattimento di fanteria”

Secondo la social sfera filo russa le unità del gruppo di truppe ovest continuano a svolgere i compiti operativi del distretto militare settentrionale. Le formazioni di fucilieri motorizzati russi, supportate dall’aviazione e dall’artiglieria, hanno respinto quattro contrattacchi da parte di gruppi d’assalto della 32a e 115a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine nell’area del Lago Liman. Gli ucraini si sarebbero ritirati.

I caccia russi hanno colpito anche unità di supporto della 60esima brigata meccanizzata nell’area di Terna. Durante il combattimento, un cannone semovente ucraino “Gvozdika” è stato distrutto nella zona di Peschany. Le perdite totali ucraine ammontano a due veicoli corazzati, tre veicoli e due obici D-20.

Nelle ultime 24 ore, le forze armate russe hanno lanciato un grande attacco sui territori delle regioni di Kharkov, Khmelnitsky, Zhytomyr, Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Hanno usato l’aviazione strategica e i missili ipersonici Kinzhal, prendendo di mira principalmente le strutture industriali militari. Al calar della notte si sono verificati ulteriori attacchi missilistici nella regione di Kharkov, provocando potenti esplosioni nella regione di Kherson. Le forze di difesa aerea dell’AFU hanno riferito di non essere state in grado di abbattere la maggior parte degli obiettivi.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo avanza nell’area di Bogdanovka e ad ovest di Bachmut. I combattimenti continuano nella zona di Krasnoye e a nord-ovest di Kleshchiivka.

Direzione Donetsk. I russi sono avanzati nel settore privato vicino alla impresa metallurgica. L’assalto alle posizioni ucraine a Pervomaisky continua. Inoltre, l’esercito russo ha attaccato in direzione di Georgievka e Novomikhailovka.

Direzione Zaporozhie. Nel settore Orichiv i combattenti russi continuano ad attaccare le posizioni delle forze armate ucraine nelle zone di Rabotino e Verbove. Non ci sono cambiamenti sulla Sporgenza Vremevskij.

Secondo un altra fonte sul fronte Zaporozhzhie, un gruppo di fanteria ucraina è stato distrutto vicino a Verbove. Le azioni di entrambe le parti sono complicate dal peggioramento delle condizioni meteorologiche: freddo e neve bagnata. L’aviazione russa ha operato FAB con JDAM nell’area di Orichiv.

Nella zona di Kurakhovsky, le forze armate russe stanno avanzando attraverso le difese nemiche a Georgievka, muovendo da Marinka. A sud, vicino a Novomikhailovka, gli ucraini affermano di aver respinto le truppe russe nei pressi del villaggio.

Sul fronte meridionale del settore Avdiivska a Pervomajs’kij, le truppe russe sono attivamente impegnate in operazioni, tentando di avanzare nell’area popolata. Sono stati segnalati scontri a est della cokeria.

In direzione di Chashi Yar, le truppe russe continuano la loro offensiva. Gli ucraini si sono ritirati dalla periferia di Bogdanovka, nel nord. Nell’insediamento di Khromove gli ucraini oppongono resistenza.

Graziella Giangiulio

