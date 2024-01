UKRAINERUSSIAWAR. Attacchi russi con Geran 2 e ipersonici Khinzal. Kiev cambia strategia: veniamo colpiti perché non abbiamo i Patriot

Il Congresso degli Stati Uniti approverà il finanziamento dell’Ucraina entro febbraio anche se il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha affermato che i repubblicani al Congresso americano desiderano ricevere dall’Amministrazione Biden una spiegazione sulla strategia di Washington nei confronti dell’Ucraina. Da questo dipenderanno i termini di approvazione del nuovo pacchetto finanziario dell’Ucraina.

Joe Biden ha affermato che il Congresso degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo sui finanziamenti governativi che impediscono uno shutdown “non necessario”.

I cittadini taiwanesi hanno raccolto donazioni per un totale di oltre 35 milioni di dollari per Kiev che presto saranno inviati al governo.

L’ex procuratore generale dell’Ucraina Yuriy Lutsenko afferma che durante i mesi del conflitto ucraino-russo, le forze armate ucraine hanno perso circa 500mila militari tra uccisi e gravemente feriti; a suo avviso, la pubblicazione affidabile dei dati sulle perdite contribuirà a un’ulteriore mobilitazione.

Il Comitato per la Sicurezza Nazionale ucraino ha raccomandato di revocare Maryana Bezugla dalla carica di vicepresidente. L’informazione è stata confermata dal segretario del comitato, Roman Kostenko. «La commissione ha deciso di licenziare Maryana Bezugla dalla carica di vicepresidente. E poi la questione dovrebbe essere portata all’esame della Verkhovna Rada. Ciò è previsto dalla procedura», ha detto alla pubblicazione. La decisione è stata presa all’unanimità. La relativa risoluzione dovrebbe essere esaminata dal Parlamento, il 10 gennaio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso il capo della SBU e il suo vice: il generale di divisione Vasily Malyuk è diventato generale di corpo d’armata; Alexander Poklad è generale di divisione.

Rustem Umerov ha avuto negoziati produttivi con il ministro della Difesa polacco. Il ministro della Difesa ucraino ha informato il suo collega polacco della situazione al fronte e dei recenti attacchi terroristici da parte della Russia.

Il ministro per gli Affari esteri ucraino Dmtrjo Kuleba ha spiegato che il “Piano A” ucraino è il completo ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina; della produzione di armi in quantità sufficiente affinché l’Ucraina possa difendersi e, in futuro, dell’adesione alla NATO per prevenire l’aggressione. «Il terzo elemento è il ripristino dell’economia ucraina e di tutto ciò che è stato distrutto con l’uso dei beni e degli investimenti russi congelati», ha affermato Kuleba. Secondo il Ministro, il “piano B”, di cui parlano giornalisti ed esperti, è una concessione alla Russia.

Il portavoce dell’Aeronautica delle Forze Armate dell’Ucraina, Yuriy Ignat, ha commentato l’attuale risultato della difesa antiaerea, sottolineando che questa volta la Russia ha lanciato molti missili che volavano lungo una traiettoria balistica, e per distruggere tali obiettivi, il sistema più appropriato in grado di intercettare tali armi, appartiene agli alleati si tratta del in particolare Patriot. «C’erano un gran numero di missili balistici, tali obiettivi possono essere abbattuti solo con mezzi in grado di farlo, come il Patriot. Ecco perché questo risultato c’è oggi, perché molti dicono che la percentuale di abbattimenti non è troppo alta. La percentuale rimane la stessa», ha spiegato Ignat.

Non solo, il presidente Zelenskyj torna a parlare di consegna dei beni congelati russi: il presidente ha osservato che i beni russi congelati all’estero ammontano a circa 300 miliardi di dollari. Tutti i fondi dovrebbero essere utilizzati per sostenere l’Ucraina, il che rappresenterà un’opportunità storica per far pagare al paese terrorista la sua malvagità. «Le élite e la leadership russa non si preoccupano delle vite umane, ma soprattutto non si preoccupano del denaro. La perdita dei beni sarà per loro la perdita più dolorosa», ritiene Zelensky.

Procede a rilento il cammino della legge sulla mobilitazione: il progetto di legge sulla mobilitazione può essere rinviato al Consiglio dei Ministri. I deputati si sono presi una pausa. Fedir Venislavskyi, membro del comitato per la sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence della Verkhovna Rada, ha dichiarato in un commento alla RBC-Ucraina che il comitato ha terminato oggi le udienze sul disegno di legge sulla mobilitazione. Tuttavia, la commissione prevede di prendere una decisione definitiva sull’ulteriore destino di questo documento la prossima settimana.

In questi giorni Zelenskyj ha avuto colloqui con Recep Tayyip Erdogan, presidente turco. Particolare attenzione è riservata alle clausole della formula di pace sul ritorno di tutti i prigionieri e deportati. «Oggi ho discusso di questo con il presidente della Turchia. Del ritorno dei bambini ucraini rapiti dai russi. Del ritorno dei prigionieri e di tutti coloro contro i quali viene attuata la repressione nei territori occupati, in particolare in Crimea. La mediazione della Turchia è molto importante affinché i tartari di Crimea e tutti gli altri prigionieri russi possano essere liberati», ha detto.

L’Ucraina potrebbe perdere l’aiuto dei paesi occidentali se continua a lanciare attacchi missilistici che uccidono civili, ha affermato Magali Barthe, giornalista del canale televisivo francese LCI. «In un momento in cui è già difficile approvare nuovi aiuti finanziari all’Ucraina, se gli attacchi a Belgorod continueranno e altri civili verranno uccisi, sarà più difficile per i governi continuare a finanziare l’Ucraina. Questo è un grosso rischio», ha detto il giornalista. in onda. Lei ha osservato che l’Occidente ha stanziato fondi per l’Ucraina a fini difensivi e che la morte di civili è motivo di preoccupazione.

Il Giappone ha stanziato 37 milioni di dollari per i sistemi di rilevamento dei droni per l’Ucraina. Lo ha affermato il capo del Ministero degli Affari Esteri del Giappone durante un briefing con Dmytro Kuleba a Kiev. «Il Giappone sta promuovendo attivamente il sostegno all’Ucraina, come parte del nostro sostegno, il Giappone ha recentemente deciso di contribuire con 37 milioni di dollari al fondo fiduciario della NATO per fornire un sistema per il rilevamento di veicoli aerei senza pilota», ha affermato Yoko Kamikawa. Kuleba e il capo del Ministero degli Affari Esteri del Giappone hanno discusso della conferenza sulla restaurazione dell’Ucraina. «Abbiamo coordinato oggi le fasi di preparazione della conferenza sulla restaurazione dell’Ucraina, che si terrà il 19 febbraio di quest’anno a Tokyo. Stiamo lavorando affinché, sulla base dei risultati della conferenza, le aziende giapponesi diventino partecipanti importanti nella ricostruzione dell’Ucraina», ha detto il Ministro ucraino in un briefing congiunto. I ministri hanno anche discusso della cooperazione nell’ambito dell’AIEA per garantire la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina.

Il trasferimento degli aerei F-16 dalla Danimarca all’Ucraina è ritardato di sei mesi fonte Berlingske, che cita il Ministero della Difesa danese. Il sette gennaio si registra un massiccio attacco ad oggetti sul territorio dell’Ucraina, l’8 gennaio alle 17.00, degli attacchi si sa questo: «Le truppe russe hanno effettuato massicci attacchi contro obiettivi ucraini in diverse regioni». L’Ucraina, ha subito attacchi da droni kamikaze “Geran-2” e dei missili ipersonici “Kinzhal”.

A Kharkov, la maggior parte degli arrivi è stata registrata nel quartiere Kiev della città. Uno dei missili ha colpito il laboratorio didattico del liceo presso lo stabilimento di costruzione di macchine della FED. Al momento non è noto se l’impresa stessa sia stata danneggiata.

Krivoy Rog: colpiti i magazzini e un laboratorio per la produzione di droni sul territorio del centro commerciale Solnechnaya Gallery, dove venivano eseguiti gli ordini di Ukroboronprom). Un’altra delle munizioni ha colpito i binari della metropolitana leggera utilizzati per scopi militari.

Khmelnitsky: oltre a Starokonstantinov, dove si trova l’omonimo aeroporto militare, esplosioni sono avvenute anche a Shepetinivka, un importante snodo dei trasporti attraverso il quale vengono trasferite le armi occidentali.

Zaporozhzhie: secondo i dati preliminari, è stata colpita almeno una struttura infrastrutturale. I residenti locali hanno segnalato interruzioni temporanee della fornitura di energia elettrica e acqua. Si sono sentiti anche suoni di esplosioni nelle zone di Khmelnitsky e Starokonstantinov. Tuttavia, al momento, non ci sono informazioni precise sugli oggetti interessati in quelle aree.

A Odessa è stato segnalato il funzionamento dei sistemi di difesa aerea in diverse località. Nonostante le affermazioni del comando ucraino secondo cui tutti i droni sono stati intercettati, i filmati apparsi su Internet suggeriscono che alcuni obiettivi sono stati colpiti.

Nella regione di Dnipropetrovsk, la capitale regionale e Krivoy Rog sono stati presi di mira. Uno dei proiettili ha colpito il centro commerciale Solnechnaya Gallery e la città stessa ha subito un’interruzione parziale di corrente. Sono circa 15mila gli abbonati attualmente senza energia elettrica.

La successiva ondata di attacchi delle forze armate russe nel 2024 ha nuovamente colpito gli impianti industriali legati al complesso militare-industriale. È significativo che, a differenza dei precedenti raid, le autorità ucraine abbiano riconosciuto l’incapacità dei sistemi di difesa aerea di respingere massicci raid: secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, su 60 munizioni, i cannonieri antiaerei sono riusciti a intercettare solo 26 obiettivi.

Tuttavia, anche alcuni media russi si sono affrettati a esagerare il successo dell’attacco, annunciando problemi su larga scala con l’approvvigionamento energetico in diverse regioni dell’Ucraina, compresa la regione di Dnepropetrovsk. Ciò è molto probabilmente dovuto al forte peggioramento del tempo e alle conseguenze dei precedenti attacchi russi.

La versione ucraina dei bombardamenti russi è la seguente. L’Ucraina ha distrutto 18 missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh-55 e 8 Shahed secondo Valery Zaluzhny. Secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine, nella notte dell’8 gennaio 2024, i russi hanno lanciato un massiccio attacco contro l’Ucraina, utilizzando missili da crociera, aerei, balistici, guidati antiaerei e UAV d’attacco. Sono stati registrati un totale di 59 mezzi di attacco aereo russo. Sono state attaccate infrastrutture critiche, civili, industriali e militari. I media ucraini e le autorità locali hanno riferito di esplosioni a Krivoy Rog, Kharkov, Dnepropetrovsk e Khmelnitsky.

Il rappresentante del comando aeronautico delle forze armate ucraine Yuriy Ignat ha affermato che Kiev non può chiudere completamente il cielo con i sistemi di difesa aerea, città, oggetti e singole aree sono protetti localmente. «Non possiamo chiudere l’intero territorio dell’Ucraina con la difesa aerea in modo che non possa volare un solo missile; proteggiamo localmente città, oggetti, direzioni, truppe e così via», ha detto Ignat durante il telethon Panucraino.

Secondo il Ministero della Difesa russo: sei missili antinave Neptune ucraini sono stati rilevati e distrutti sulla parte nordoccidentale del Mar Nero intorno alle 17.00 del 6 gennaio, mentre sempre il Ministero per la difesa russo ha detto che le forze armate russe il 7 notte hanno lanciato un attacco di gruppo con armi ad alta precisione, compreso il sistema missilistico ipersonico Kinzhal, contro le strutture del complesso militare-industriale dell’Ucraina.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte, aggiornato alle 15:00 dell’8 gennaio.

Direzione Svatove-Kreminna. Nel settore Kupyansky continuano i combattimenti a Sinkovka. I combattenti russi hanno attaccato nella zona di Ternov. Battaglie nella foresta di Serebryansky. Secondo un’altra fonte della social sfera in direzione di Liman, nell’area del canalone Kruglaya e a nord di esso, le unità russe avanzarono lungo il fronte per 1,25 km e fino a una profondità di 1,95 km.

Direzione Bachmut (Artemovsk). Continuano i combattimenti nella zona di Bogdanovka. A nord-ovest di Kleshchiivka, i russi stanno prendendo d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine.

Direzione Donetsk. L’esercito russo esercita pressioni sulle posizioni delle forze armate ucraine nella zona di Stepovoye e in direzione di Ocheretino. Inoltre, i combattenti russi stanno avanzando da nord-est vicino alla industria metallurgica. Nel settore Maryinka i russi attaccano a Pobeda e Novomikhailovka.

Direzione Zaporozhye. Nel settore Orechiv i combattimenti continuano a ovest di Rabotino e vicino a Verbovove.

Nella direzione di Kurachove, le truppe russe occuparono il territorio della Chiesa di San Giorgio e della Chiesa di Tutti i Santi nella parte orientale di Georgievka. L’avanzata delle truppe russe sul fronte è arrivata fino a 320 metri in profondità fino a 230 lungo la linea. Nella zona di Novomikhailovka non ci sono cambiamenti significativi.

La situazione a Pervomajs’kij. Dalla periferia nord del quartier generale di Izmailovsky, piccoli gruppi di fanteria d’assalto russi continuano a tentare di avanzare verso le case private a est di via Pershotravneva. Nella parte orientale di Pervomajs’kij, le truppe russe avanzarono lungo via Voroshilov e la stazione Volna lungo un fronte lungo fino a 1 km e ad una profondità fino a 440 m.

Graziella Giangiulio

