Zelensky è arrivato a New York parlerà all’Assemblea delle Nazioni Unite e ha già fatto trapelare alla stampa che tra i concetti che esprimerà ci sarà quello di eliminare la Russia dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Idea bislacca che dimostra la sua ignoranza politica e storica, perché il Consiglio di sicurezza Onu vede come membri permanenti proprio le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale, tra cui l’URSS, oggi Federazione Russa. E proprio la Russia siederà allo stesso tavolo dell’Ucraina all’Assemblea. Tra gli impegni del premier ucraino la visita ai militari curati negli Stati Uniti.

Sergei Shoigu il ministro della Difesa russo nel giorno dell’escalation in Nagorno Karabakh- Artsakh, dove le forze azere hanno preso di mira tutti gli insediamenti militari armeni, era a Teheran. La visita è stata preparata da molto tempo e l’agenda prevede l’espansione della cooperazione tecnico-militare (fino allo scambio di tecnologie), l’aumento delle forniture di una gamma specifica di equipaggiamento militare, nonché lo scambio di informazioni, il tutto nel quadro di un’operazione militare speciale. Forse secondo la social sfera russa “il discorso si sposterà finalmente sui droni marittimi e sulle imbarcazioni senza pilota” visto che gli iraniani hanno questa tecnologia.

Erdogan ritiene che la Russia non possa essere «costretta a lasciare la Crimea». Ha espresso questa opinione in un’intervista al canale televisivo americano PBS. Il presidente turco aveva precedentemente sottolineato che Ankara non sostiene la riunificazione della Crimea con la Russia.

Ed ora uno sguardo ai fronti.

Sezione Vremevskij: alle ore 15.00 del 19 settembre 2023, le Forze Armate ucraine continuano a raggrupparsi e a ruotare il personale per riprendere l’assalto alle posizioni delle forze armate russe. Le truppe russe stanno colpendo attivamente le roccaforti ucraine e altri obiettivi identificati: concentrazioni di personale della 37a e 38a Brigata Marina ucraina sono state colpite a Šachtars’k e Novoukrainka. Durante la battaglia di controbatteria vicino a Makarovka, l’obice D-30 e i cannoni semoventi polacchi Krab sono stati distrutti.

Contemporaneamente si ricevono informazioni sulla ritirata delle forze armate ucraine dalla periferia nordoccidentale di Novomaiors’ke. Per diverse settimane hanno cercato di aggrapparsi allo sviluppo dell’insediamento, ma i soldati della 40a Brigata Marina delle Guardie russe sono rimasti stabili in difesa e hanno respinto tutti gli attacchi.

Anche nella foresta a ovest di Staromaiors’ke sono state viste le forze del 253esimo battaglione della 129a brigata TRO, trasferite dalla direzione di Makarovka. L’introduzione delle riserve in battaglia conferma indirettamente le perdite del battaglione fucilieri della 1a Brigata che precedentemente operava lì.

Direzione Svatove-Kreminna. Vicino a Kupyansk, i russi continuano ad avanzare gradualmente nell’area di Sinkovka e anche a Kislovka. Sulla sporgenza Karamzinovsky non ci sono cambiamenti: battaglie posizionali. I successi dell’esercito russo in questa direzione influenzano notevolmente il morale dei potenziali 200, quindi i militanti devono chiedere aiuto sulla frequenza radio 149.200, che è quella per la dichiarazione di resa all’esercito russo. Di conseguenza, i soldati russi hanno fatto prigionieri altri soldati ucraini.

Direzione Bachmut. Le forze armate ucraine hanno tentato di sfondare nell’area di Dubovo-Vasilevka. Nella zona di Kleshchiivka continuano i combattimenti. I nostri combattenti hanno contrattaccato anche ad Andriivka. I russi smentiscono gli ucraini asserendo che Kleshchiivka non è tornata in mano di Kiev.

Direzione Zaporozhzhie. L’esercito russo trattiene le forze armate ucraine nella zona di Novoprokopovka e Verbovove. Gli ucraini hanno attaccato senza successo nell’area di Urozhayne.

I russi hanno contrattaccato da Priyutnoye.

Si registrano attacchi di “Geran” russi nella regione di Odessa, colpite le strutture portuali di Kilia e Izmail. Allo stesso tempo, nella regione di Khmelnitsky sono stati effettuati attacchi missilistici contro siti di stoccaggio di Storm Shadow e munizioni all’uranio impoverito. Gli operatori UAV russi continuano a mettere fuori combattimento i veicoli corazzati ucraini in direzione di Kherson.

Le forze armate ucraine hanno sparato a Donetsk dall’HIMARS MLRS. Il colpo principale è caduto sull’edificio amministrativo del capo della DPR. Non ci sono stati feriti, nonostante l’ubicazione dell’edificio nel centro della città, in un luogo affollato. Nel distretto di Petrovsky, un uomo ha calpestato una mina antiuomo Lepestok.

Graziella Giangiulio