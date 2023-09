Annalena Baerbock, ministro degli Affari esteri tedesco, negli Stati Uniti, ha chiesto di aiutare l’Ucraina a vincere la guerra. Il ministro Baerbock durante la sua visita negli Stati Uniti, ha chiesto continua assistenza all’Ucraina per proteggersi dall’aggressione russa. «L’Ucraina deve vincere questa guerra. La libertà e la democrazia devono vincere», ha detto Baerbock, ma ha dimenticato di aggiungere – a 360 gradi.

La NATO ha annunciato la sua incapacità di soddisfare le esigenze di Kiev. «Il volume di armi e munizioni che l’Ucraina richiede è enorme. La portata e il volume delle armi utilizzate superano le nostre capacità di produzione [dei paesi della NATO, ndr]», ha affermato il presidente del Comitato militare della NATO, l’ammiraglio della Marina olandese Rob Bauer.

Bauer ha anche sottolineato, come ulteriore fattore che complica la soddisfazione dei bisogni di Kiev, la necessità che i paesi dell’Alleanza tengano conto dei propri rischi per la sicurezza nazionale e regionale nel determinare il volume degli aiuti, e li ha invitati ad accelerare la soluzione dei problemi legati all’aumento della capacità produttiva della difesa. Non c’è equilibrio nella NATO tra il volume delle forniture di aiuti militari all’Ucraina e i nuovi ordini militari.

In Ucraina il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina ha adottato il progetto di bilancio per il 2024. Lo ha annunciato il primo Ministro ucraino Denis Shmygal. Più della metà della spesa andrà al settore della difesa, circa 45 miliardi di dollari. Si tratta di oltre 3 miliardi di dollari in più rispetto al 2023 e più di quelli destinati a servizi sociali, medicina e istruzione messi insieme. L’Ucraina ha aumentato la spesa militare nel 2022 del 640%, arrivando a 42 miliardi di dollari.

Sempre il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina ha licenziato tutti i viceministri della Difesa, inclusa Anna Malyar, che lavorava con l’ex numero uno della Difesa Oleksij Jurijovyč Reznikov.

La 47a Brigata Magura, che era la principale forza d’attacco delle forze armate ucraine all’inizio della controffensiva nel sud, ha cambiato comando. Secondo Hromadsky Tv ucraina, il colonnello Alexander Sak è stato rimosso dalla carica di comandante della brigata. La brigata sarà invece guidata dal colonnello Alexander Pavliy. Ricordiamo che all’inizio di giugno “Magura” è stato il primo ad attaccare le posizioni russe nella zona di Rabotino, ma ha subito perdite significative in persone e attrezzature nei primissimi giorni della controffensiva e non è riuscito a sfondare la linea di difesa russa. A luglio, si era dimesso il sottufficiale anziano, sul modello Usa, della Magura, il sergente capo Marcus. La brigata era equipaggiata con veicoli da combattimento di fanteria Bradley e carri armati Leopard, e i suoi combattenti sono stati addestrati in Occidente.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, a nome del Presidente, ha visitato la linea di contatto di combattimento nella DPR. L’ex primo Ministro ha visitato un campo di addestramento per soldati a contratto, ha conosciuto lo stato di avanzamento dell’addestramento e le condizioni di servizio del personale militare.

In Crimea le prime proprietà nazionalizzate degli oligarchi ucraini sono state vendute per oltre 815 milioni di rubli, e circa 100 di queste proprietà saranno presto messe in vendita, compreso l’appartamento di Zelenskyj, hanno riferito le autorità della penisola.

Sulla linea del fronte Mosca ha inviato i bombardieri strategici supersonici russi Tu-160 con i nuovi missili da crociera X-BD con una gittata di oltre 6.500 km.

Si registrano ancora attacchi in Crimea. Da dieci giorni le formazioni ucraine effettuano quasi ogni giorno attacchi e incursioni verso la Penisola. E nell’identificazione degli obiettivi, secondo gli account social filo russi: «Sono aiutati non solo dagli aerei da ricognizione della NATO, ma anche da una costellazione di satelliti». «Se si osserva la mappa delle immagini della superficie terrestre dai satelliti militari TOPAZ per il 16-17 settembre, il numero è aumentato notevolmente: 33 immagini di vari oggetti in Crimea, incluso il Ponte di Crimea». «Particolare enfasi è posta sugli aeroporti in cui hanno sede gli aerei delle forze aerospaziali e della marina russa, nonché sui luoghi di previsto dispiegamento dei sistemi di difesa aerea. Di norma, prima una delle aree viene rilevata da un aereo da ricognizione, quindi l’informazione viene confermata/smentita dai satelliti».

Da mezzogiorno del 17 settembre c’è stato un trasferimento attivo di truppe su barche a Zmeiny da Vilkovo, che intorno alle 15-16 si sono dirette verso la Crimea attraverso impianti e giacimenti di produzione di gas. Il movimento delle forze di sbarco del timone principale e delle forze speciali dell’Ucraina su 14 imbarcazioni è stato rilevato in anticipo. Nell’area del loro movimento sono stati inviati gli aerei dell’aviazione navale Su-24 della flotta del Mar Nero, che alle 19.39 e alle 19.40 hanno colpito con quattro munizioni a grappolo RBK-500. Di conseguenza, diverse imbarcazioni sono danneggiate e le altre sono tornate agli approdi di partenza. Allo stesso tempo, la sortita della DRG doveva essere coordinata in tempo con il lancio dei droni sulla penisola. Unità della 31a Divisione dell’Aeronautica e della Difesa Aerea, insieme agli equipaggi di guerra elettronica, abbatterono e soppressero cinque droni di tipo aereo: due furono fatti atterrare mediante guerra elettronica a Capo Fiolent, due furono distrutti durante l’avvicinamento all’aeroporto di Belbek e un altro uno era sulla parte sud-occidentale di Sebastopoli.

Non è ancora chiaro ai russi da dove siano stati lanciati i droni, gli ucraini mantengono segrete le aree di lancio. Si presuppone che il decollo sia avvenuto dalla regione di Odessa o da impianti di perforazione in mezzo al mare, del cui utilizzo, anche a questo scopo, abbiamo parlato pochi giorni fa.

Sulla linea del fronte nella zona del distretto militare nordorientale, le formazioni ucraine hanno lanciato incursioni regolari vicino a Prityutnoye e Staromayorsky nel settore Vremyevskij. Gli attacchi sono stati respinti dal personale militare russo. Nel frattempo, il comando delle forze armate ucraine continua ad accumulare forze in questa direzione per nuovi massicci attacchi.

Continuano gli scontri in direzione di Soledar vicino a Kleshcheevka e Andreevka. Nessuna delle due parti attualmente controlla gli insediamenti completamente distrutti. Le forze armate ucraine hanno attaccato ancora una volta la Crimea: i cannonieri antiaerei russi hanno abbattuto droni vicino a Capo Tarkhankut, Portovoy, Kirovsky e Feodosia. In serata, gli attacchi sono ripresi con rinnovato vigore: diversi aerei sono stati intercettati a Capo Fiolent, così come diverse imbarcazioni ucraine con forze di sbarco delle forze aerospaziali russe.

Inoltre, gli ucraini hanno attaccato le regioni posteriori della Russia con i droni: i sistemi di difesa aerea hanno distrutto gli UAV sulle regioni di Tula, Voronezh, Mosca e Oryol.

Graziella Giangiulio