UKRAINERUSSIAWAR. Fallisce ennesimo tentativo di colpire la Crimea. Zalužnyj: «Ho fallito». Arrivati 5 F16 in Ucraina

Una delegazione bipartisan della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, durante una visita a Kiev, il 30 di ottobre ha discusso con il presidente ucraino Volodymyr Zelenski e il suo team le priorità di difesa dell’esercito ucraino; i deputati hanno affermato di essere consapevoli della carenza di proiettili calibro 155 mm da parte delle forze armate. Le forze armate ucraine hanno risposto che anche Israele ne ha bisogno, riferisce il servizio stampa dell’ufficio di Zelenski.

A scendere nell’agone politico per chiedere soldi in favore dell’Ucraina il capo del Pentagono Lloyd Austin che ha dichiarato: La Russia vincerà in Ucraina se Washington smetterà di sostenere Kiev. All’amministrazione americana restano poco più di 5,4 miliardi di dollari, che il Congresso ha approvato per gli aiuti militari all’Ucraina se non i firmeranno nuovi aiuti. L’ufficio bilancio della Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non sosterrà un disegno di legge volto a stanziare aiuti solo a Israele senza tenere conto degli interessi dell’Ucraina. Il presidente Biden avrebbe dato incarico a Austin e Blinken di convincere il Congresso ad approvare gli aiuti congiunti a Ucraina e Israele. La richiesta è di 106 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina, Israele e la sicurezza dei confini degli Stati Uniti.

Un gruppo di repubblicani ha posto le condizioni affinché Biden continui a sostenere l’Ucraina: tra queste la strategia di vittoria dell’Ucraina, non “aiutare quanto necessario”. Un rapporto periodico sullo stato di avanzamento del fronte e sui rifornimenti di armi dagli Stati Uniti; garanzie che la NATO e l’UE sosterranno l’Ucraina, se l’assistenza degli Stati Uniti verrà bloccata. Una vera e propria politica di sanzioni contro la Federazione Russa con il divieto di tutti i tipi di petrolio e prodotti petroliferi, cereali e minerali rari.

Il due novembre si apprende da Reuters che un gruppo di repubblicani ha invitato Biden a fornire all’Ucraina ATACMS a lungo raggio. Avrebbero scritto una lettera al presidente degli Stati Uniti, chiedendo missili tattici sistemi ATACMS a raggio limitato invece di quelli dell’esercito per fornire all’Ucraina missili a lungo raggio. Poiché “la necessità resta urgente, soprattutto di colpire obiettivi in ​​Crimea”. Hanno chiarito che l’Ucraina ha dimostrato la capacità di utilizzare i missili in modo responsabile e che la Russia non ha intensificato la risposta al loro utilizzo.

“È chiaro che è giunto il momento di completare il lavoro su ATACMS. Se non lo si fa, non solo si rischia lo stallo sul campo di battaglia e si prolunga la guerra, ma si rischia anche un’ulteriore instabilità globale mentre i nostri avversari conducono operazioni di influenza in tutto il mondo”, hanno scritto.

Secondo indiscrezioni social 5 arerei F-16 sarebbero arrivati in Ucraina. Due camion che trasportavano due caccia F-16 americani smantellati sono entrati in Ucraina dalla Polonia. In totale sarebbero 5 gli aerei arrivati in Ucraina.

Secondo gli analisti militari russi: “La loro comparsa ora indica indirettamente i crescenti problemi dell’aeronautica ucraina nel garantire la sicurezza dello spazio aereo. L’aviazione ucraina sta diventando sempre più piccola e non c’è nessun altro posto dove ricostituirla. E affinché le Forze Armate dell’Ucraina non rimangano affatto senza aerei, grazie al lavoro del VKS, della Difesa Aerea e della Flotta del Mar Nero, sono iniziate le consegne degli F-16. E il loro obiettivo principale sarà quello di dare la caccia agli obiettivi più pericolosi per loro: il MiG-31 e l’A-50. I caccia americani possono essere equipaggiati con vari tipi di missili aria-aria della serie AIM. L’ultima versione dell’AIM-120D ha una portata di lancio di 180 km”.

Secondo un commento di un altro analista russo: “Tuttavia, nonostante attrezzature e armi più moderne rispetto ai vecchi modelli sovietici, si tratta di attrezzature ordinarie (dalle quali non è necessario creare alcuna sorta di Aviazione Meraviglia). Inoltre, la radiazione emessa dall’F-16 è molto più potente. E questo semplifica sia la ricerca degli aerei attraverso l’uso degli aerei AWACS A-50, sia la loro successiva sconfitta antincendio”.

Le fonti del Time affermano che in inverno “possiamo aspettarci grandi cambiamenti nella strategia militare dell’Ucraina e importanti riorganizzazioni nella squadra del presidente ucraino. Almeno un ministro sarà licenziato, così come l’alto generale incaricato della controffensiva, perché ritenuto responsabile della lentezza dell’Ucraina al fronte. ‘Non stiamo andando avanti’, dice uno degli stretti collaboratori di Zelenski. Secondo lui, anche alcuni comandanti in prima linea hanno cominciato a rifiutare gli ordini di attaccare, anche se provenivano direttamente dall’Ufficio del Presidente. In particolare, all’inizio di ottobre, la leadership politica del paese ha chiesto un’operazione per liberare Gorlovka. La risposta dei militari è arrivata sotto forma di domanda: ‘Con cosa?’”

Sulla socialsfera ucraina sono comparse nuove notizie di mercenari polacchi che combattono a fianco delle forze armate ucraine.

Il 31 ottobre un ufficiale della direzione principale dell’intelligence (GUR) del Ministero della difesa ucraino, Vladimir Valyukh, ha quasi definito inutili i droni turchi Bayraktar TB2, scrive Defense News. «Per quanto riguarda Bayraktar TB2, non voglio usare la parola “inutile”, ma è difficile trovare situazioni in cui usarla», ha detto Valyukha nella pubblicazione in precedenza durante un evento nella Repubblica ceca. L’ufficiale militare ha spiegato a Defense News che questi droni sono ancora in uso, ma all’inizio del conflitto nel 2022 venivano utilizzati più spesso ed effettuavano attacchi. Tuttavia, a causa del rafforzamento delle difese russe, il loro utilizzo è limitato. Ad esempio, l’ultimo volo della TB2, osservato da Valyukh, è durato circa mezz’ora.

Il capitano di una nave ucraina si è rifiutato di condurre una nave mercantile in Ucraina, temendo la mobilitazione. Secondo i giornalisti, il capitano della piccola nave mercantile ucraina Izmail, Anatoly Bogatyrev, si è rifiutato di obbedire all’ordine perché pensa che vogliano mobilitare lui e il suo equipaggio nelle forze armate ucraine. Ha anche paura di nuotare nelle acque territoriali ucraine a causa della minaccia di bombardamenti da parte dei russi.

Finora la nave si trova nel porto bulgaro di Burgas da più di una settimana ed è stata spostata in un ormeggio distante in modo da non interferire con il trasbordo del carico su altre navi. L’Ucraina pagherà il parcheggio nel porto bulgaro. Ad oggi il debito ha superato i 15mila euro.

Secondo l’editorialista di Politico Lara Zeligman, i funzionari ucraini chiedono agli Stati Uniti un maggiore sostegno militare mentre l’interesse globale per il conflitto in Ucraina diminuisce a causa dell’escalation in Medio Oriente e dei cambiamenti di leadership nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

La Corte dei conti dell’Ucraina ha confermato il furto in generi alimentari di 7,4 miliardi di grivne (quasi 200 milioni di euro) da parte del Ministero della Difesa sotto Alexey Reznikov. I media ucraini ne scrivono con riferimento al rapporto sui risultati dell’audit. Secondo la relazione dell’audit, l’acquisto di cibo per i militanti ucraini è stato effettuato a prezzi superiori del 30% rispetto a quelli di mercato. Di conseguenza, il Ministero della Difesa ucraino ha speso altri 3-7 miliardi di grivna. Inoltre, il 75% degli articoli acquistati non ha alcuna utilità pratica né per la preparazione dei pasti nelle mense fisse né sul campo, concludono gli esperti.

Secondo dati emersi dalla social fera alcuni ucraini riferiscono che l’amministrazione Biden ha raccomandato all’Ufficio del Presidente di non lasciare il fronte di Avdiivka adesso mentre sono in corso i negoziati su un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Se la città dovesse cadere, i repubblicani avranno un’ulteriore leva per tagliare i finanziamenti.

Valerij Fedorovyč Zalužnyj, in un’intervista a The Economist ha detto che la scuola militare della NATO si è rivelata impotente contro quella russa: ha ammesso di aver sbagliato i calcoli riguardo ai tempi della controffensiva delle forze armate ucraine. «Secondo i libri di testo della NATO e i calcoli matematici che abbiamo effettuato, quattro mesi sarebbero dovuti bastare per raggiungere la Crimea, effettuare un’operazione, tornare e camminare avanti e indietro», ha affermato il comandante in capo delle forze armate ucraine.

Invece, ha osservato le sue truppe bloccate nei campi minati in avvicinamento a Bachmut a est, mentre l’artiglieria e i droni abbattevano attrezzature da ovest. La realtà ha respinto le ipotesi del generale secondo cui avrebbe potuto fermare la Russia dissanguando le sue truppe.

«È stata colpa mia. La Russia ha subito almeno 150.000 morti. In qualsiasi altro paese, tali perdite avrebbero fermato la guerra. Ma non in Russia, dove la vita costa poco e dove Putin è guidato dalla Prima e dalla Seconda Guerra Mondiale, nelle quali la Russia ha perso decine di milioni di persone».

In Russia, Georgy Filimonov è stato nominato governatore ad interim della regione di Vologda. Putin ha firmato un decreto sulle dimissioni di Kuvshinnikov dalla carica di governatore della regione di Vologda su sua richiesta.

Il primo novembre, durante un incontro con le più alte cariche militari, il ministro per la Difesa Sergej Shoigu ha scosso radicalmente la leadership degli organi e dei distretti di comando e controllo militare, stabilendo una serie di compiti specifici. Da tempo Putin ha chiesto resoconti dettagliati sulla logistica, necessità dei militari al fronte elenco che non è ancora sulle scrivanie del Cremlino. Shoigu ha anche dichiarato che gli equipaggi della difesa aerea russa hanno distrutto oltre 1,4mila armi d’attacco nemiche nell’ultimo mese

Questo numero include 34 aerei e 6 missili ATACMS. Il ministro della Difesa ha sottolineato che 37 aerei sono quasi il doppio del numero di F-16 promessi a Kiev. Allo stesso tempo, ha detto, il regime di Kiev viene sconfitto e le forze russe stanno avanzando.

Secondo i rapporti del Ministero della Difesa russo, più di 23.235 militanti delle forze armate ucraine sono stati uccisi nella zona del distretto militare settentrionale a ottobre, durante la SVO sarebbero stati uccisi più di 273.720 combattenti per l’Ucraina (militari e mercenari).

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:00 del 2 novembre.

Direzione Donetsk L’esercito russo è avanzato verso la cokeria di Avdiivka e ci sono battaglie. Inoltre, i soldati russi hanno attaccato la zona di Stepnoye. L’assalto alle posizioni ucraine a Pervomaisky continua. A Marinka ci sono battaglie nella periferia occidentale. Le unità russe hanno migliorato la loro posizione tattica nel nord del Fronte Avdiivka.

I militari al fronte contano quello del due novembre come il 23esimo giorno di controffensiva nell’area. Un militare nel suo account racconta. «Nella nostra direzione ci sono battaglie di posizione, principalmente artiglieria, carri armati e droni. I combattenti FPV oggi hanno abbattuto una torre cellulare, lasciando gli ucraini in una delle aree senza comunicazione. Ci sono progressi verso nord da Vodyanoye, ci sono successi e progressi nella zona di Stepnoye, già dietro la ferrovia. I nostri pressano senza sosta. La chiave della città è Koksohim. Tutti lo capiscono. Il controllo di Koksokhim, in primo luogo, completerà l’accerchiamento operativo di Avdiivka e, in secondo luogo, taglierà fuori dai rifornimenti il ​​gruppo meridionale ucraino nell’area dell’unità militare e di Cheburashka. PS. Il capo dell’amministrazione militare di Avdiivka afferma che in città restano circa 1.600 civili. Solo pochi accettano di partire per il territorio controllato dall’Ucraina. La gente sta aspettando noi».

Nello specifico la battaglia per Avdiivka: Le truppe russe continuano a svolgere il compito di catturare l’area fortificata di Avdiivka e di distruggere i rinforzi ritirati da altri settori del fronte. Si riscontra una avanzata attiva delle forze armate russe da sud e nord. Le unità combinate dell’esercito russo continuano l’assalto alle fortificazioni delle forze armate ucraine attorno ad Avdiivka.

Sul fianco settentrionale, i combattenti delle forze armate russe hanno effettuato diversi attacchi riusciti lungo la ferrovia a nord-ovest di Krasnogorovka, a seguito dei quali le truppe russe hanno preso piede vicino alla linea ferroviaria. Sul fianco meridionale, le truppe russe hanno ottenuto i maggiori successi nelle ultime 24 ore in direzione di Severny, dove, a seguito di un assalto riuscito sul fronte, sono riuscite ad avanzare in modo significativo sia nel microdistretto di Khimik che a Severny (1 km rimase al villaggio).

Direzione Bachmut (Artemovsk). I combattenti russi hanno attaccato in direzione di Bogdanovka. A Kleshchiivka e Andriivka le forze armate ucraine non cessano di cercare di sfondare le nostre posizioni, ma senza successo. A sud del bacino idrico di Berkhiv, le truppe russe hanno catturato la restante parte della cintura forestale. I combattimenti continuano.

Direzione Zaporzhzhie. Nel settore Orichiv, le forze armate ucraine sono riuscite ad avanzare leggermente in direzione di Mirny e ad ovest di Rabotino. Nel frattempo, vicino a Verbovove e Novoprokopovka, tutti gli attacchi ucraini sono stati respinti dai combattenti russi. Non ci sono cambiamenti particolari sulla sporgenza Vremevskij.

Continuano i tentativi di attaccare la Crimea. Il primo novembre si è registrato un attacco missilistico delle forze armate ucraine alla Crimea e alla regione di Kherson. Sono stati utilizzati missili da crociera Storm Shadow/SCALP. Come il 30 ottobre, prima del raid da Starokonstantinov a Mirgorod, tre bombardieri Su-24M volavano già da mattino presto.

Probabilmente a Mirgorod gli aerei vengono caricati con missili cruise prima della partenza. Inoltre, a causa della lotta attiva delle unità di difesa aerea russe con l’aviazione, ciò garantisce una distanza di sicurezza dagli attacchi. Nello stesso momento si registrava un volo di un Su-24M alle 07.30, un caccia MiG-29 dell’aviazione navale della flotta del Mar Nero abbatté due missili anti-nave Nettuno. A quanto pare, le forze armate ucraine si aspettavano che l’attrezzatura radar della 31a divisione dell’aeronautica e della difesa aerea si accendesse e in quel momento hanno cercato di colpire la posizione di difesa aerea.

Poche ore dopo il volo su Mirgorod, i bombardieri ucraini hanno ripreso il volo. Appena a sud di Pavlograd furono lanciati sei missili che, aggirando Pologi, volarono a sud della regione di Kherson. Tutte e sei le “Tempeste” volavano verso Strelkov. Il villaggio è stato più volte bersaglio di ricognizioni satellitari da parte dei paesi occidentali. Due missili furono abbattuti dagli equipaggi del sistema di difesa aerea Pantsir-S1 20 Zrp in avvicinamento all’Arabat Spit. Un altro razzo era stato precedentemente abbattuto sopra il villaggio stesso. Tuttavia, tre missili hanno colpito uno degli oggetti a Strelkovoe. Considerando le dimensioni della testata di Storm Shadow, l’edificio deve aver subito danni ingenti. Non ci sarebbero vittime.

I cambiamenti nella tattica di utilizzo dei missili da crociera dovrebbero essere presi in considerazione quando si organizza la difesa. Ciò è particolarmente vero per le forze di difesa aerea, sia per quanto riguarda le rotte di volo dei missili (una nuova traiettoria attraverso la regione di Zaporozhye) sia per contrastare i loro vettori.

Non importa quanto il Su-24M rimanga lontano dalla zona di ingaggio dell’S-400 o del MiG-31, gli Stormi vengono lanciati da una certa area a causa della portata dei missili di 300 km. E in questo momento o durante il rifornimento a Dnepropetrovsk e Mirgorod dovrebbero essere catturati.

Per quanto riguarda la Crimea invece l’attacco è stato effettuato con missili antinave Neptune. Quasi contemporaneamente al raid missilistico sulla regione di Kherson, le forze armate ucraine tentarono nuovamente di colpire Sebastopoli con tre Nettuno nel periodo dalle 11:10 alle 12:04, portando il numero totale a cinque quel giorno.

Apparentemente, il complesso antinave era progettato per colpire le navi della flotta del Mar Nero e i depositi di munizioni. Tutti i missili sono stati distrutti dai caccia dell’aviazione navale Su-27SM e Su-27P 40-90 km a nord-ovest di Sebastopoli.

A questi attacchi se ne aggiunge un terzo effettuato a un ponte aereo dall’aerodromo di Belbek. A bloccare l’attacco il decollo del caccia MiG-31BM della flotta del Mar Nero, il cui radar di bordo ha rilevato due aerei tattici dell’aeronautica militare ucraina e ha colpito con missili guidati.

Il tipo esatto di aereo non è noto, ma con un alto grado di probabilità si tratta di un MiG-29 o di un Su-27. L’efficacia sia del MiG-31 che dell’S-400 insieme all’A-50 si sta dimostrando sempre più efficace. Glia account degli analisti russi auspicano che questo sistema combinato possa anche intercettare i missilistici da crociera Storm Shadow.

Il due novembre la difesa aerea russa ha distrutto un UAV ucraino sul Mar Nero e ne ha intercettati altri cinque sulla Crimea.

Nel corso della giornata, formazioni ucraine hanno bombardato tre volte la città di confine di Shebekino, nella regione di Belgorod. Diversi proiettili hanno colpito il territorio dell’impresa industriale Biokhimtex: in uno degli edifici sono state tagliate la facciata, la recinzione e i vetri dell’edificio, e anche due automobili sono state danneggiate dalle schegge.

Secondo le informazioni ufficiali, un uomo è rimasto ferito: al momento della sparatoria si trovava vicino alla sua auto nel parcheggio. Al momento sta ricevendo tutte le cure mediche necessarie.

Secondo l’account M., anche una donna nell’auto è stata ferita dalle schegge.

Il due novembre formazioni ucraine hanno attaccato gli edifici residenziali e le infrastrutture di Energodar con uno sciame di droni. Gli attacchi si verificano in occasione della prossima visita della missione dell’AIEA alla centrale nucleare di Zaporizhizhie. Il raid è durato più di mezz’ora, al momento si sa di almeno dieci UAV lanciati da Nikopol, molti di loro si sono schiantati contro edifici residenziali e un centro commerciale, non ci sono state vittime.

Infine le autorità locali della regione di Poltava hanno confermato l’attacco dell’esercito russo alla raffineria di petrolio di Kremenchug: l’impresa era fuori servizio. Nella notte , i “Geranium” russi hanno attaccato obiettivi strategici nella regione di Poltava. Le autorità locali hanno confermato l’incidente in una raffineria di petrolio a Kremenchug, che successivamente ha provocato un incendio. La raffineria attualmente non è operativa.

