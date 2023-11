GAZA. Il Marocco esprime profonda preoccupazione e indignazione

Il Regno del Marocco ribadisce “la sua grande preoccupazione e la sua profonda indignazione” a seguito dell’escalation delle operazioni militari e del peggioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, afferma il Ministero degli Affari Esteri di Rabat.

A più di tre settimane dallo scoppio degli scontri militari, i civili sono ancora nel mirino, provocando migliaia di vittime tra bambini e donne e decine di migliaia di feriti, senzatetto e dispersi, sottolinea il Ministero in un comunicato stampa, aggiungendo che i luoghi di culto, ospedali e campi profughi vengono ancora bombardati, recentemente quello di Jabalya. Missili e proiettili colpiscono sempre più casualmente strutture civili, costringendo più di un milione di persone alla fuga e privando la popolazione di acqua, elettricità e carburante, generando così una situazione umanitaria catastrofica.

Il Regno del Marocco afferma che tutti questi atti di escalation israeliani sono in contraddizione con il diritto umanitario internazionale e i valori umani comuni, e mette in guardia contro l’estensione del conflitto all’interno dei territori palestinesi e la pericolosa espansione del perimetro della violenza fino a colpire le aree vicine, minacciando così la sicurezza e la stabilità dell’intera regione, sottolinea il ministero.

Il Marocco non può che esprimere il suo rammarico e il suo disappunto per l’inerzia della comunità internazionale, per la mancata assunzione delle proprie responsabilità da parte del Consiglio di Sicurezza e per l’incapacità dei paesi influenti di porre fine a questa situazione catastrofica, aggiunge.

Ribadendo il proprio sostegno all’Autorità Nazionale Palestinese e alle sue istituzioni nazionali, sotto la guida del Presidente Mahmoud Abbas, il Regno del Marocco chiede una riduzione della tensione che porti a un cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari per facilitare l’ingresso degli aiuti in modo rapido, sostenibile e senza ostacoli, nonché il rilascio di prigionieri e detenuti, con l’obbligo di aprire una prospettiva politica alla questione palestinese che ne consenta il rilancio la soluzione dei due Stati, come concordato dalla comunità internazionale, conclude il Ministero.

